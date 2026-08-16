КОЖИНОВ ВАДИМ ВАЛЕРИАНОВИЧ

КОЖИНОВ ВАДИМ ВАЛЕРИАНОВИЧ - Российский ли­тера­ту­ро­вед, литературный кри­тик, пуб­ли­цист.

Окон­чил МГУ (1954 год), с 1957 года ра­бо­тал в ИМЛИ РАН.

В цен­тре на­учных ин­те­ре­сов Кожинова - про­бле­мы тео­рии ли­те­ра­ту­ры и эс­те­ти­ки, ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие жан­ра западноев­ропейского ро­ма­на, ис­то­рия отечественной сло­вес­но­сти от её ис­то­ков до XX века. Осо­бое ме­сто в ис­сле­до­ва­ни­ях Кожинова за­ни­ма­ли во­про­сы, свя­зан­ные с ху­дожественной ре­чью как «ис­кус­ством сло­ва», с эво­лю­ци­ей русского по­этического соз­на­ния, про­бле­мой про­дол­же­ния и со­хра­не­ния национальной тра­ди­ции в русской литературе со­вет­ско­го и пост­со­вет­ско­го пе­рио­да, а так­же с изу­че­ни­ем и из­да­ни­ем на­сле­дия М.М. Бах­ти­на .

Ав­тор ра­бот о жиз­ни и твор­че­ст­ве Ф.И. Тют­че­ва, русской по­эзии XX века, ост­ро­по­ле­мических ис­то­ри­ко-пуб­ли­ци­стических со­чи­не­ний по дис­кус­си­он­ным про­бле­мам про­шло­го и на­стоя­ще­го Рос­сии, ста­тей ме­му­ар­но­го ха­рак­те­ра о литературно-об­щественной жиз­ни 1960-1990-х годов.

Сочинения:

Ви­ды ис­кус­ст­ва. М., 1960;

Про­ис­хо­ж­де­ние ро­ма­на. М., 1963;

Сти­хи и по­эзия. М., 1980;

Ста­тьи о со­вре­мен­ной ли­те­ра­ту­ре. М., 1990;

Раз­мыш­ле­ния о рус­ской ли­те­ра­ту­ре. М., 1990;

Тют­чев. 2-е изд. М., 1994;

Судь­ба Рос­сии: вче­ра, се­го­дня, зав­тра. М., 1997;

«Чер­но­со­тен­цы» и Ре­во­лю­ция. 2-е изд. М., 1998;

Рос­сия. Век ХХ-й. М., 1999. [Т. 1]: 1901–1939. [Т. 2]: 1939–1964;

Ис­то­рия Ру­си и рус­ско­го сло­ва. Со­вре­мен­ный взгляд. М., 2000;

Из пе­ре­пис­ки М. М. Бах­ти­на и В. В. Ко­жи­но­ва (1960–1966) // Диа­лог. Кар­на­вал. Хро­но­топ. 2000. № 3–4;

По­бе­ды и бе­ды Рос­сии. М., 2000.