КОЖЕДУБ Иван Никитович

Советский летчик-ас, трижды Герой Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны совершил 330 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев, лично сбил 62 самолета противника. Согласно официальным данным, И. Н. Кожедуб — наиболее результативный советский летчик-истребитель. Будущий ас родился в деревне Ображеевка Сумской области, был пятым ребенком в бедной крестьянской семье. Окончил рабфак Шостинского химико-технологического техникума. В 1938 г. пришел в аэроклуб, а в апреле 1939 г. совершил свой первый полет. В нач. 1940 г. поступил в Чугуевское военное авиационное училище, остался в нем инструктором. С начала войны И. Н. Кожедуб неоднократно писал рапорты об отправке на фронт, но его просьбы были удовлетворены только осенью 1942 г.: его направили в Москву, а затем в 240-й истребительный авиаполк, имевший на вооружении новейшие истребители Ла-5. В начале военной карьеры Ивана Никитовича преследовали неудачи, его даже чуть было не перевели на пост оповещения. Только заступничество командира полка майора И. Солдатенко помогло ему остаться в полку. Свою первую победу летчик одержал в ходе 40-го боевого вылета, сбив немецкий пикировщик. В дальнейшем И. Н. Кожедуб проявил себя отважным и умелым воздушным бойцом, в характере которого дерзость сочеталась с расчетливостью, инициатива с исполнительностью. Отношение Кожедуба к своей боевой машине подчас приобретало трепетные черты: для него самолет был другом, и истребитель отвечал ему тем же: за годы войны летчику ни разу не пришлось прыгать с парашютом. В сентябре 1944 г. Кожедуба переводят в 176-й «маршальский» гвардейский истребительный авиаполк, в котором были собраны многие знаменитые асы. В составе этого полка он и закончил войну. На счету Ивана Никитовича среди многих немецких самолетов числится и реактивный истребитель Ме-262, сбитый им 19 апреля 1945 г. над Одером. В том же месяце его Ла-7 был атакован группой американских истребителей «Мустанг». В ходе почти молниеносного боя Иван Никитович сбил два из них. По понятным причинам эти самолеты не вошли в список его официальных побед. После войны И. Н. Кожедуб окончил Военно-воздушную академию, командовал 326-й истребительной авиадивизией. В ходе войны в Корее с марта 1951 г. по февраль 1952 г. дивизия Кожедуба одержала 215 побед, потеряв 52 самолета и 10 летчиков. Правда, сам Кожедуб в боевых вылетах не участвовал из-за строгого запрета командования. По возвращении на родину Кожедуб окончил академию Генштаба, занимал ряд высоких командных должностей в ВВС, в т. ч. командовал авиацией Московского военного округа.