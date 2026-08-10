КОЖАНЧИКОВ ДМИТРИЙ ЕВФИМОВИЧ
КОЖАНЧИКОВ ДМИТРИЙ ЕВФИМОВИЧ (ЕФИМОВИЧ) - российский книгоиздатель, книгопродавец.
Купец 1-й гильдии. В 1840-1850-х годах занимался книжной торговлей и другой предпринимательской деятельностью в Москве и Киеве. В 1858 году в Санкт-Петербурге открыл издательство и книжный магазин. Кожанчиков имел также книжную торговлю в Варшаве, Дерпте, Казани и Одессе. Установил отношения с Н.Г. Чернышевским, Н.А. Серно-Соловьевичем, А.А. Черкесовым, с участниками революционного подполья. По сведениям полиции, при магазине Кожанчикова существовал книжный склад тайного общества «Земля и воля» 1860-х годов. В 1862 году Кожанчиков тайно сопровождал в Москву В.И. Кельсиева, сотрудника Вольной русской типографии, прибывшего в Россию для налаживания доставки в страну изданий А.И. Герцена и для расширения связей с российскими тайными организациями. Тогда же Кожанчиков предпринял попытку легально издать сочинения Герцена в России и сумел заручиться поддержкой министра народного просвещения А.В. Головнина (издание не состоялось, так как права на него к этому времени Герцен передал Серно-Соловьевичу). В 1860-1870-х годах в качестве свидетеля Кожанчиков выступал на некоторых политических процессах, в частности по делу Серно-Соловьевича.
Кожанчиков первым издал роман И. А. Гончарова «Обломов» (1859 год), «Новые повести и рассказы» Марко Вовчок (1861 год; по совету и под редакцией Н.Г. Чернышевского), полный текст «Кобзаря» Т.Г. Шевченко (1867 год). Был издателем произведений А.Н. Островского, И.С. Тургенева, А.Ф. Писемского, П.И. Мельникова-Печерского. В середине 1860-х годов Кожанчиков начал выпускать научные труды историков Н.И. Костомарова, Н.С. Тихонравова, А. де Токвиля, работы филолога Ф.И. Буслаева. Тогда же, вслед за Н.А. Серно-Соловьевичем, издал серию этнографических и фольклорных сборников, составленных В.Г. Варенцовым, С.В. Максимовым, П.И. Якушкиным и другими учёными, близкими к революционно-демократическим кругам.
В 1860-1870-е годы, когда в российском обществе усилился интерес к истории церковного раскола XVII века, Кожанчиков предпринял серию переизданий памятников старообрядческой литературы («Житие протопопа Аввакума», 1861 год; «История Выговской старообрядческой пустыни» И. Филиппова, 1862 год; и др.), издавал книги по истории раскола («Описание некоторых сочинений, написанных русскими раскольниками в пользу раскола. Записки Александра Б.», части 1-2, 1861 год; «Раскольничьи дела XVIII столетия» Г.В. Есипова, тома 1-2, 1861-1863 годы; и др.). Издал памятники древнерусской литературы («Стоглав», «Домострой» и др.). Выпустил уникальный справочник «Русские драматические произведения 1672-1725 годов» под редакцией Н.С. Тихонравова (тома 1-2, 1874 год; 3-й том не издан). В середине 1870-х годов Кожанчиков разорился, его магазин и издательство в Санкт-Петербурге влились в книготорговую фирму «А. Черкесов и Кo», он поступил на службу в администрацию фирмы.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.