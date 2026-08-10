КОЖАНЧИКОВ ДМИТРИЙ ЕВФИМОВИЧ

КОЖАНЧИКОВ ДМИТРИЙ ЕВФИМОВИЧ (ЕФИМОВИЧ) - российский кни­го­из­да­тель, кни­го­про­да­вец.

Ку­пец 1-й гиль­дии. В 1840-1850-х годах за­ни­мал­ся книж­ной тор­гов­лей и другой пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­стью в Мо­ск­ве и Кие­ве. В 1858 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге от­крыл из­датель­ст­во и книж­ный ма­га­зин. Кожанчиков имел так­же книж­ную тор­гов­лю в Вар­ша­ве, Дер­пте, Ка­за­ни и Одес­се. Ус­та­но­вил от­но­ше­ния с Н.Г. Чер­ны­шев­ским, Н.А. Сер­но-Со­ловь­е­ви­чем, А.А. Чер­ке­со­вым, с уча­ст­ни­ка­ми ре­во­люционного под­по­лья. По све­де­ни­ям по­ли­ции, при ма­га­зи­не Кожанчикова су­ще­ст­во­вал книж­ный склад тай­но­го общества «Зем­ля и во­ля» 1860-х годов. В 1862 году Кожанчиков тай­но со­про­во­ж­дал в Мо­ск­ву В.И. Кель­сие­ва, со­труд­ни­ка Воль­ной русской ти­по­гра­фии, при­быв­ше­го в Рос­сию для на­ла­жи­ва­ния дос­тав­ки в стра­ну из­да­ний А.И. Гер­це­на и для рас­ши­ре­ния свя­зей с российскими тай­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми. То­гда же Кожанчиков пред­при­нял по­пыт­ку ле­галь­но из­дать со­чи­не­ния Гер­це­на в Рос­сии и су­мел за­ру­чить­ся под­держ­кой министра народного про­све­ще­ния А.В. Го­лов­ни­на (из­да­ние не со­стоя­лось, так как пра­ва на не­го к это­му вре­ме­ни Гер­цен пе­ре­дал Сер­но-Со­ловь­е­ви­чу). В 1860-1870-х годах в ка­че­ст­ве сви­де­те­ля Кожанчиков вы­сту­пал на не­ко­то­рых по­ли­тических про­цес­сах, в ча­ст­но­сти по де­лу Сер­но-Со­ловь­е­ви­ча.

Кожанчиков пер­вым из­дал ро­ман И. А. Гон­ча­ро­ва «Об­ло­мов» (1859 год), «Но­вые по­вес­ти и рас­ска­зы» Мар­ко Вов­чок (1861 год; по со­ве­ту и под ре­дак­ци­ей Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го), пол­ный текст «Коб­за­ря» Т.Г. Шев­чен­ко (1867 год). Был из­да­те­лем про­из­ве­де­ний А.Н. Ост­ров­ско­го, И.С. Тур­ге­не­ва, А.Ф. Пи­сем­ско­го, П.И. Мель­ни­ко­ва-Пе­чер­ско­го. В середине 1860-х годов Кожанчиков на­чал вы­пус­кать на­учные тру­ды ис­то­ри­ков Н.И. Кос­то­ма­ро­ва, Н.С. Ти­хо­нра­во­ва, А. де То­к­ви­ля, ра­бо­ты фи­ло­ло­га Ф.И. Бус­лае­ва. То­гда же, вслед за Н.А. Сер­но-Со­ловь­е­ви­чем, из­дал се­рию эт­но­гра­фических и фольк­лор­ных сборников, со­став­лен­ных В.Г. Ва­рен­цо­вым, С.В. Мак­си­мо­вым, П.И. Якуш­ки­ным и другими учё­ны­ми, близ­ки­ми к ре­во­лю­ци­он­но-де­мо­кра­тическим кру­гам.

В 1860-1870-е годы, ко­гда в российском об­ще­ст­ве уси­лил­ся ин­те­рес к ис­то­рии цер­ков­но­го рас­ко­ла XVII века, Кожанчиков пред­при­нял се­рию пе­ре­из­да­ний па­мят­ни­ков ста­ро­об­рядческой литературы («Жи­тие про­то­по­па Ав­ва­ку­ма», 1861 год; «Ис­то­рия Вы­гов­ской ста­ро­об­ряд­че­ской пус­ты­ни» И. Фи­лип­по­ва, 1862 год; и др.), из­да­вал кни­ги по ис­то­рии рас­ко­ла («Опи­са­ние не­ко­то­рых со­чи­не­ний, на­пи­сан­ных рус­ски­ми рас­коль­ни­ка­ми в поль­зу рас­ко­ла. За­пис­ки Алек­сан­д­ра Б.», части 1-2, 1861 год; «Рас­коль­ни­чьи де­ла XVIII сто­ле­тия» Г.В. Еси­по­ва, тома 1-2, 1861-1863 годы; и др.). Из­дал па­мят­ни­ки древнерусской литературы («Сто­глав», «До­мо­строй» и др.). Вы­пус­тил уни­каль­ный спра­воч­ник «Рус­ские дра­ма­ти­че­ские про­из­ве­де­ния 1672-1725 годов» под ре­дак­ци­ей Н.С. Ти­хо­нра­во­ва (тома 1-2, 1874 год; 3-й том не из­дан). В середине 1870-х годов Кожанчиков ра­зо­рил­ся, его ма­га­зин и из­да­тель­ст­во в Санкт-Пе­тер­бур­ге вли­лись в кни­го­тор­го­вую фир­му «А. Чер­ке­сов и Кo», он по­сту­пил на служ­бу в ад­ми­ни­ст­ра­цию фир­мы.

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Архив БРЭ.