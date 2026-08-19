КОЗЕНКО Борис Дмитриевич

Родился 21.7.1927 г. Окончил исторический факультет Саратовского государственного университета в 1950 г.

Кандидатская диссертация : Рабочее движение США в годы первой мировой войны (Институт истории АН СССР, 1966).

Докторская диссертация : «Новая демократия» и война (Внутренняя политика В. Вильсона, 1913-1917) (Институт всеобщей истории АН СССР, 1982).

Работал профессором , заведующим кафедрой всеобщей истории исторического факультете Самарского государственного университета.

Область интересов : История первой мировой войны, новая история США.

Сочинения: Рабочее движение США в годы Первой мировой войны. Саратов, 1965;

Юджин Дебс – социалист. Саратов, 1967; Новая демократия и война (внутренняя политика США. 1914-1917). Саратов, 1980;

О периодизации новой и новейшей истории // ННИ. 1993. № 4 (в соавт. с Г.М. Садовой);

История США. М., 1994. (в соавт. с Г.И. Севостьяновым и др.);

Посредничество без кавычек. Миротворчество США в 1914-1916 гг. // Первая мировая война. Дискуссионные проблемы. М., 1994;

Историография американо-русских отношений 1914-1917 гг. Вологда, 1995