КОЗЕЛЛ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ

Советский художник-пейзажист, педагог.

Биография и творчество

Родился в 1911 году в Астрахани. Семья его была артистической, и сам Михаил с детства был не чужд искусству. Однако он выбрал для себя не театральную сферу, а художественную. В 1890-е годы в Астрахани открылся Кружок любителей живописи и рисования. Его создатель - художник П.А. Власов, выпускник Академии художеств . Постепенно это общество выросло в Астраханский художественный кружок, а к 1920-м годам превратилось в Астраханский художественно-педагогический техникум. Директором техникума, как и ранее главой частной студии, оставался Власов. Художественное образование Михаила началось в этом учебном заведении, и к 1930 году он достиг определенных успехов.

В 1931 году Михаил отправился в Ленинград продолжать образование. Там он поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры, выбрав отделение живописи. Окончил институт в 1939 году по мастерской Исаака Бродского . Дипломная работа - “ Михаил Калинин среди земляков-колхозников” - была оценена по достоинству, и выпускнику присвоили квалификацию художника живописи.

Первым крупным проектом, в котором принимал участие Михаил, было создание панорамы “Оборона Петрограда”. Над этим произведением художник работал под руководством профессора Р.Р. Френца, руководителя батальной мастерской в художественном институте им. И.Е. Репина .

С 1939 по 1948 год проходил военную службу на Дальнем Востоке. Имел награды “За боевые заслуги”, “За победу над Германией”, “За победу над Японией”.

В 1948 году Михаил Георгиевич вернулся в Ленинград, где прожил всю жизнь. Он занялся преподавательской деятельностью - до 1991 года трудился в Средней художественной школе при Академии художеств СССР, вел занятия по рисунку и живописи. С 1962 года состоял в Ленинградской организации Союза художников СССР.

Кроме того, Михаил Георгиевич активно участвовал в Ленинградских художественных выставках (начал еще до войны). Использовал различные техники - масляная живопись, карандашный рисунок. Работал в разных жанрах - пейзаж, портрет, историческое полотно. Нередко затрагивал революционную тематику. В 1991 году состоялась его персональная выставка в Петербурге.

Любимым жанром мастера был пейзаж. Именно как пейзажист он получил основное призвание. Часто и с удовольствием он писал старые дачи под Ленинградом, заросшие и запущенные. Их настроение, атмосферу художник передавал прекрасно. Колористика работ Козелла была достаточно сдержанна, рисунок характеризовался обобщенностью. Для Михаила Георгиевича главной была не внешняя точность изображения природы, а передача ее атмосферы, состояния. Все это он очень тонко чувствовал.

Михаил Козелл скончался в 1993 году.