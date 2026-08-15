КОЗАКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

КОЗАКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - российский ак­тёр, ре­жис­сёр, народный артист РСФСР (1980 год).

Сын пи­са­те­ля М.Э. Ко­за­ко­ва. В 1956 году окон­чил Шко­лу-сту­дию МХАТ . В 1956-1959 годах в Московском те­ат­ре имени Владимира Мая­ков­ско­го (Гам­лет - «Гам­лет» У. Шек­спи­ра , и др.). В 1959-1970 годах в те­ат­ре «Со­вре­мен­ник» [Кис­точ­кин («Все­гда в про­да­же» В.П. Ак­сё­но­ва), Дер­ри («Двое на ка­че­лях» У. Гиб­со­на), Си­ра­но («Си­ра­но де Бер­же­рак» Э. Рос­та­на), Ак­тёр («На дне» М. Горь­ко­го), Пётр Ива­но­вич («Обык­но­вен­ная ис­то­рия» по И.А. Гон­ча­ро­ву; Государственная премия СССР, 1967 год) и др.].

Иг­ра Козакова от­ли­ча­ет­ся со­че­та­ни­ем ро­ман­тической воз­вы­шен­но­сти и иро­нии, эле­гант­но­стью, пла­стической вы­ра­зи­тель­но­стью и пси­хо­ло­гической дос­то­вер­но­стью. В 1972-1981 годах в Московском те­ат­ре на Ма­лой Брон­ной, где иг­рал в спек­так­лях А.В. Эф­ро­са (Дон Жу­ан - «Дон Жу­ан» Моль­е­ра ; Ав­тор - «До­ро­га» по «Мёрт­вым ду­шам» Н.В. Го­го­ля; Коч­ка­рёв - «Же­нить­ба» Го­го­ля; Ра­ки­тин - «Ме­сяц в де­рев­не» И.С. Тур­ге­не­ва) и др. Ра­бо­тал так­же во МХАТе, «Лен­ко­ме», Московском те­ат­ре са­ти­ры и др. В 1991-1996 годах, жи­вя в Из­раи­ле, ра­бо­тал в Ка­мер­ном те­ат­ре в Тель-Ави­ве (Три­го­рин - «Чай­ка» А.П. Че­хо­ва, и др.).

В 1994 году ор­га­ни­зо­вал в Тель-Ави­ве ан­тре­при­зу, по­сле 1996 года про­дол­жав­шую ра­бо­тать в Рос­сии как «Рус­ская ан­тре­при­за Ми­хаи­ла Ко­за­ко­ва». Сре­ди по­ста­но­вок: «Че­ст­во­ва­ние» Б. Слей­да (1994 год, совместно с В.Ю. Ни­ку­ли­ным; главная роль), «Воз­мож­ная встре­ча» П. Бар­ца (1997 год, роль Ген­де­ля), «Не­ве­ро­ят­ный се­анс» Н. Коу­ар­да (1997 год), «Цве­ток смею­щий­ся» Коу­ар­да (1998 год), «Кон­церт для го­ло­са и сак­со­фо­на» (1999 год), «Чай­ка» Че­хо­ва (2007 год, Те­атр имени К. Мард­жа­ни­шви­ли, Тби­ли­си). Ре­жис­сёр­ским ра­бо­там Козакова свой­ст­вен­ны чув­ст­во сти­ля изо­бра­жае­мой эпо­хи, изо­бре­та­тель­ность в ра­бо­те с ак­тё­ра­ми. Вы­сту­пил в ро­ли При­зра­ка в ант­ре­приз­ном спек­так­ле «Гам­лет» в по­ста­нов­ке П. Штай­на. В 1999 году в Московском те­ат­ре имени Мос­со­ве­та сыг­рал Шей­ло­ка («Ве­неци­ан­ский ку­пец» Шек­спи­ра), с 2003 года в труп­пе те­ат­ра (Лир – «Ко­роль Лир» Шек­спи­ра).

В ки­но с 1956 года («Убий­ст­во на ули­це Дан­те»). Сни­мал­ся в филь­мах: «Ев­ге­ния Гран­де», «Бал­тий­ское не­бо», «Че­ло­век-ам­фи­бия», «Вы­стрел», «Хра­ни ме­ня, мой та­лис­ман», «Со­тво­ре­ние люб­ви» и др.; в те­ле­филь­мах: «Вся ко­ро­лев­ская рать», «Лев Гу­рыч Си­нич­кин», «Со­ло­мен­ная шляп­ка», «Здрав­ст­вуй­те, я ва­ша тё­тя!», «Кра­са­вец-муж­чи­на», «20-е де­каб­ря» (Государственная премия РСФСР, 1983 год) и др.; в те­ле­спек­так­лях: «Обык­но­вен­ная ис­то­рия», «Дет­ст­во. От­ро­че­ст­во. Юность», «Дом­би и сын», «Пи­к­вик­ский клуб» и др. По­ста­вил ки­но- и те­ле­филь­мы: «Бе­зы­мян­ная звез­да» (1978 год), «По­кров­ские во­ро­та» (1982 год), «Ви­зит да­мы» (1989 год), «Тень, или Мо­жет быть, всё обой­дёт­ся» (1991 год), «Оча­ро­ва­ние зла» (2006 год) и др. Вы­сту­па­ет с соль­ны­ми чтец­ки­ми про­грам­ма­ми.

Сочинения:

Ак­тер­ская кни­га. М., 2006. Т. 1–2.

Иллюстрации:

М.М. Ко­за­ков в те­ле­филь­ме «Здрав­ст­вуй­те, я ва­ша тё­тя!». 1975. Архив БРЭ.