КОЗАКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
КОЗАКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - российский актёр, режиссёр, народный артист РСФСР (1980 год).
Сын писателя М.Э. Козакова. В 1956 году окончил Школу-студию МХАТ. В 1956-1959 годах в Московском театре имени Владимира Маяковского (Гамлет - «Гамлет» У. Шекспира, и др.). В 1959-1970 годах в театре «Современник» [Кисточкин («Всегда в продаже» В.П. Аксёнова), Дерри («Двое на качелях» У. Гибсона), Сирано («Сирано де Бержерак» Э. Ростана), Актёр («На дне» М. Горького), Пётр Иванович («Обыкновенная история» по И.А. Гончарову; Государственная премия СССР, 1967 год) и др.].
Игра Козакова отличается сочетанием романтической возвышенности и иронии, элегантностью, пластической выразительностью и психологической достоверностью. В 1972-1981 годах в Московском театре на Малой Бронной, где играл в спектаклях А.В. Эфроса (Дон Жуан - «Дон Жуан» Мольера; Автор - «Дорога» по «Мёртвым душам» Н.В. Гоголя; Кочкарёв - «Женитьба» Гоголя; Ракитин - «Месяц в деревне» И.С. Тургенева) и др. Работал также во МХАТе, «Ленкоме», Московском театре сатиры и др. В 1991-1996 годах, живя в Израиле, работал в Камерном театре в Тель-Авиве (Тригорин - «Чайка» А.П. Чехова, и др.).
В 1994 году организовал в Тель-Авиве антрепризу, после 1996 года продолжавшую работать в России как «Русская антреприза Михаила Козакова». Среди постановок: «Чествование» Б. Слейда (1994 год, совместно с В.Ю. Никулиным; главная роль), «Возможная встреча» П. Барца (1997 год, роль Генделя), «Невероятный сеанс» Н. Коуарда (1997 год), «Цветок смеющийся» Коуарда (1998 год), «Концерт для голоса и саксофона» (1999 год), «Чайка» Чехова (2007 год, Театр имени К. Марджанишвили, Тбилиси). Режиссёрским работам Козакова свойственны чувство стиля изображаемой эпохи, изобретательность в работе с актёрами. Выступил в роли Призрака в антрепризном спектакле «Гамлет» в постановке П. Штайна. В 1999 году в Московском театре имени Моссовета сыграл Шейлока («Венецианский купец» Шекспира), с 2003 года в труппе театра (Лир – «Король Лир» Шекспира).
В кино с 1956 года («Убийство на улице Данте»). Снимался в фильмах: «Евгения Гранде», «Балтийское небо», «Человек-амфибия», «Выстрел», «Храни меня, мой талисман», «Сотворение любви» и др.; в телефильмах: «Вся королевская рать», «Лев Гурыч Синичкин», «Соломенная шляпка», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Красавец-мужчина», «20-е декабря» (Государственная премия РСФСР, 1983 год) и др.; в телеспектаклях: «Обыкновенная история», «Детство. Отрочество. Юность», «Домби и сын», «Пиквикский клуб» и др. Поставил кино- и телефильмы: «Безымянная звезда» (1978 год), «Покровские ворота» (1982 год), «Визит дамы» (1989 год), «Тень, или Может быть, всё обойдётся» (1991 год), «Очарование зла» (2006 год) и др. Выступает с сольными чтецкими программами.
Сочинения:
Актерская книга. М., 2006. Т. 1–2.
Иллюстрации:
М.М. Козаков в телефильме «Здравствуйте, я ваша тётя!». 1975. Архив БРЭ.