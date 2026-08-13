КОЙБАЕВ Борис Георгиевич

Родился 12.06.1958. Окончил исторический факультет Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова в 1981 г.

Кандидатская диссертация : Развивающиеся страны в ООН во II половине 70-х – нач. 80-х гг.: борьба против гонки вооружений и за разоружение (Институт всеобщей истории АН СССР, 1986).

Докторская диссертация : Информационная деятельность международных организаций в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке (СПбГУ, 2003).

Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой новой, новейшей истории и исторической политологии исторического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова

Область интересов : История внешней политики и межд. отношений, новая и новейшая история стран Востока.

Сочинения: Борьба освободившихся стран Азии в ООН за разоружение в конце 70-х – нач. 80-х гг. Владикавказ, 1992;

Проблемы безопасности на Ближнем Востоке, информационные отношения и деятельность региональных политических и-тов // Глобализм и антиглобализм: многообразие в единстве. СПб, 2002;

Ближний Востока: информация и региональная безопасность. СПб, 2002;

Деятельность Лиги арабских государств по разрешению ирако-кувейтского конфликта: история и современность // КЛИО. 2003. № 2;

Демократические тенденции в странах Ближнего Востока и СМИ // Демократия и журналистика. СПб, 2003.