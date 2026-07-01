КОВЫЛКИНСКИЙ МУЗЕЙ

Ковылкинский краеведческий музей.

Инициатором создания народного музея явился заслуженный работник культуры Мордовии журналист-краевед Николай Петрович Шмырев (1923-1990), член Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры МАССР. Он же исполнял обязанности директора музея на общественных началах.

Распоряжением Совета Министров Мордовской АССР от 28 декабря 1975 года народный музей был преобразован в филиал Мордовского республиканского краеведческого музея и получил наименование Ковылкинский краеведческий музей. В это время в центре города методом народной стройки велось строительство нового здания музея. В нем участвовали многие организации, предприятия, колхозы и совхозы района. 3 ноября 1977 года состоялось торжественное открытие экспозиции Ковылкинского краеведческого музея. В настоящее время в фондах Ковылкинского краеведческого музея хранится около 13 тысяч экспонатов и эта цифра ежегодно растет. В музее представлены несколько экспозиционных залов: 1) Историко-­этнографический зал. Значительно собрание экспонатов, отражающих быт и культуру населения края конца XIX - начала ХХ века. Посуда, согретая бесчисленными прикосновениями добрых хозяйских рук, мебель, бытовая утварь, ремесленные и сельскохозяйственные орудия. С неподдельным восхищением рассматривают посетители женские национальные костюмы. Украшенные изящной мокшанской вышивкой, многочисленными поясными и нагрудными украшениями они превращены фантазией мастериц, неграмотных женщин, в подлинные произведения искусства. 2) Комплекс, посвященный основателю станции Арапово, представленный в экспозиции рассказывает о заповедном месте нашего города, овеянном культом великого русского поэта, - старинной дворянской усадьбе Араповых, где подолгу гостили летней порой дети и внуки А. С. Пушкина и Н. Н. Пушкиной-Ланской. 3) Выставочный зал. В выставочном зале музея регулярно, начиная со дня открытия музея, экспонируются работы местных живописцев. 4) Зал И.М. Скобцова. Посвящен известному оперному певцу Ивану Михайловичу Скобцову (1900-1983), служившему сцене Большого театра СССР тридцать шесть лет, непревзойденному исполнителю русских народных песен, олицетворявшему своим искусством Отечество. 5) Военно-патриотический зал. Одним из важнейших направлений в работе Ковылкинского краеведческого музея является нравственное и военно- патриотическое воспитание. 6) Зал современной истории. История современного периода представлена временными выставками. Они рассказывают о Ковылкинском муниципальном районе и городе Ковылкино, важнейших событиях в области образования, культуры, общественной жизни, людях, давших впечатляющие примеры благородного, самоотверженного отношения к труду, избранному делу, любви к родному краю, с которого для каждого человека начинается Родина. К услугам посетителей выездные экскурсии, интерактивные музейные занятия и лекции по истории родного края, музыкальные и поэтические гостиные, встречи с художниками. На первом этаже музея в вестибюле можно приобрести изделия народных мастеров, полиграфическую продукцию, сувениры.

Иллюстрации:

Ковылкинский краеведческий музей.