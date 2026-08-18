КОВТЮХ ЕПИФАН ИОВИЧ

Ковтюх Епифан Иович (09[21].05.1890, с. Батурино Херсонской губ., ныне с. Висунск Николаевской обл. Украины — 29.07.1938, Коммунарка Московской обл.) — советский военачальник, комкор (1935).

Член ВКП(б) с ноября 1918. Из бедной крестьянской семьи, переселившейся на Кубань. С детства батрачил на богатых казаков, в юности работал на заводе. С 1911 — в русской армии. За участие в подпольной революционной организации был арестован, избежал суда ввиду начавшейся войны. В Первую мировую войну участвовал в боях на Кавказском фронте, окончил школу прапорщиков (1916), за боевые отличия награжден орденом и четырьмя Георгиевскими крестами. Последний чин в старой армии — штабс-капитан. После Февральской революции 1917 избран в полковой комитет. С 1918 — в Красной армии, командир роты и зам. командира красногвардейского отряда на Кубани. Участвовал в боях с белогвардейцами на Сев. Кавказе. Один из руководителей обороны Екатеринодара в июле — августе 1918 от наступавшей Добровольческой армии , когда красные вынуждены были оставить город. Во время похода Таманской армии по побережью Черного моря через Новороссийск на Туапсе, а оттуда по горным перевалам к Армавиру на соединение с частями Красной армии (август — сентябрь 1918) командовал 1-й колонной, шедшей в авангарде. Эти события отражены в повести А. С. Серафимовича «Железный поток» (1924) и одноименном художественном фильме Е. Л. Дзигана (1967), где К. выведен под именем Кожуха. (Сам К. надеялся сыграть эту роль в кино.) В октябре — декабре 1918 командовал Таманской армией, в 1919—1920 — 3-й стрелковой Таманской и 50-й дивизиями, участвовавшими в боях под Царицыном, Тихорецкой, Туапсе, Сочи. В 1920 — командир Сводного корпуса 11-й армии, осенью возглавлял десантную операцию в тыл войск С. Г. Улагая на Кубани. Принимал участие в подавлении Кронштадтского восстания 1921 . За заслуги в Гражданской войне награжден тремя орденами Красного Знамени (1921, 1922, 1926). Окончил Военную академию РККА (1922), курсы усовершенствования комсостава (1928), курсы при Военно-политической академии (1930). В межвоенный период командовал дивизией, корпусом. Войска 19-го Приморского стрелкового корпуса под его командованием принимали участие в боевых действиях во время конфликта на Китайской Восточной железной дороге в июле — декабре 1929. С января 1935 — член Военного совета при наркоме обороны СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Автор военно-научных и исторических трудов. С 1936 — армейский инспектор и заместитель командующего Белорусского военного округа. Принимал активное участие в организации маневров войск Белорусского военного округа 1936, в ходе которых разыгрывались крупные сражения танковых и кавалерийских соединений, отрабатывались форсирование водных преград, десантирование. Маневры показали хорошую обученность личного состава и стали последними учениями столь крупного масштаба в предвоенные годы. Опыт маневров был использован при доработке проекта Временного полевого устава РККА 1936 и их участниками на полях сражений в Великой Отечественной войне. Арестован 10 августа 1937 по обвинению в участии в «военном заговоре». 69 раз вызывался на допросы в Лефортовской тюрьме (Москва), однако виновным себя не признал (один из немногих) и не дал «признательных» показаний против других командиров. Тем не менее, Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно 22 февраля 1956. Именем К. названы улицы в Армавире, Донецке, Краматорске, Краснодаре, Славянске-на-Кубани, Смоленске.

Соч.: «Железный поток» в военном изложении. 3-е изд. М., 1935.

Лит.: Полководцы гражданской войны. М., 1960; Сандалов Л. М. Пережитое. М., 1961; Сухоруков В. Т. XI армия в боях на Сев. Кавказе и Ниж. Волге (1918—1920). М., 1961; Горлов В. П. Героический поход. М., 1963; Серафимович А. С. Железный поток. М., 1987; Сувениров О. Ф. Трагедия РККА 1937—1938. М., 1998; Черушев Н. С. 1937 год: Элита Красной армии на Голгофе. М., 2003; Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Расстрелянная элита РККА (командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, комдивы и им равные): 1937—1941. Биографический словарь. М., 2012.