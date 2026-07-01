КОВРОВСКИЙ МУЗЕЙ

Ковровский историко-мемориальный музей основан 27 марта 1927 года.

Сегодня основные исторические экспозиции музея сосредоточены в здании бывшей Земской управы - одном из красивейших зданий в городе, построенного в 1888-1889 годах по проекту московского архитектора Г.Н. Рибаса.

В экспозиции «Ковровская земля с древнейших времен до IX века» представлены реликтовые растения и животные, появившиеся на Земле миллионы лет назад, палеонтологические находки, археологические культуры фатьяновских, абашевских и угро-финских племен.

Экспозиция «Уездный город на рубеже XIX-XX веков» - это своеобразная прогулка по Коврову с обилием церквей, крепких купеческих домов и лавок.

Патриотическую тему раскрывает экспозиция «Навечно в памяти народной». Здесь представлены уроженцы Ковровского края, проявивших мужество и героизм в войнах по защите Отечества c Куликовской битвы до Великой Отечественной войны . В этом же здании находятся одни из лучших во Владимирской области выставочные залы, в которых музей ежегодно устраивает около 20 различных передвижных выставок.

В структуре музея два филиала: Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярева, д. 6а) - выдающегося конструктора стрелкового автоматического оружия, генерал-майора инженерно-артиллерийской службы, доктора технических наук, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов, четырежды лауреата Государственной премии. Открыт 6 января 1978 года. Музей природы и этнографии (ул. Федорова, д. 6). Открыт 14 октября 2014 года. Разместился в памятнике истории и культуры второй половины XIX века - усадьбе купцов-старообрядцев Большаковых.

Фондовая коллекция музея насчитывает свыше 60 тысяч единиц хранения. В 2014 году музей посетило 36 тысяч человек. В музее успешно реализуются программы «Наш край», «История края: первые шаги», «Растим патриотов России». Сегодня музей является признанным центром научной и краеведческой работы в регионе.

Ежегодно в течение более 20 лет на базе музея в рамках «Программы по сохранению и развитию культуры на территории города Коврова» проводятся Рождественские историко-краеведческие чтения, название которых связано с историей Коврова, возникшего на месте села Рождественского.

Конференция подобного рода представляет собой достаточно редкий пример межрегиональных мероприятий, проводимых вне научных гуманитарных центров. Рождественские чтения в Коврове устойчиво привлекают истинных энтузиастов-исследователей различных областей истории и культуры, восполняют разрыв между макроисторией и изучением «малой истории».

С первых же Рождественских чтений эта краеведческая конференция, официально имеющая статус городской, по составу участников и широте тематики вышла за рамки не только городского, но и областного мероприятия. Значение данной конференции усиливается еще и тем, что после каждой печатаются сборники материалов, которые высоко оценены специалистами в области исторического краеведения и представляют несомненный интерес для музейных и архивных работников, преподавателей высших и средних учебных заведений.

В 2006 году музей был удостоен Гранта Президента Российской Федерации за представленный проект интерактивной музейной экспозиции «Мир глиняной игрушки», который он осуществил совместно с предприятием народного художественного промысла - фабрикой «Ковровской глиняной игрушки». В структуре этой экспозиции была открыта мастерская по росписи глиняной игрушки, которую может посетить каждый желающий и своими руками расписать подарок для друзей и близких.

Иллюстрации:

Ковровский историко-мемориальный музей.