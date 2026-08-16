КОВНИР СТЕПАН ДЕМЬЯНОВИЧ

КОВНИР СТЕПАН (СТЕФАН) ДЕМЬЯНОВИЧ - украинский зод­чий.

Кре­по­ст­ной Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры , где ра­бо­тал бо­лее 60 лет под руководством и совместно с П.И. Не­ело­вым, И.Г. Ше­де­лем, И.Г. Гри­го­ро­ви­чем-Бар­ским. Уча­ст­во­вал в пе­ре­строй­ке и де­ко­ри­ро­ва­нии Ус­пен­ско­го со­бо­ра лав­ры в сти­ле украинского ба­рок­ко в 1723-1729 и 1767-1769 годах. Так­же по­стро­ил на тер­ри­то­рии лав­ры: Ков­ни­ров­ский кор­пус (1744-1745 годы, пе­ре­стро­ен из зда­ний конца XVII - начала XVIII веков), ко­ло­коль­ни на Ближ­них (1759-1763 годы) и Даль­них (1754-1761 годы) пе­ще­рах, «тра­пез­ную кух­ню» (1762 годы), зда­ние пе­ре­плёт­ной мас­тер­ской (1757-1777 годы).

За воз­ве­де­ние Клов­ско­го двор­ца в Кие­ве (1752-1756 годы, по про­ек­ту Ше­де­ля и Не­ело­ва) Ковнир по­лу­чил зва­ние «ка­мен­но­го строе­ния мас­те­ра». Так­же в Кие­ве Ковнир вы­пол­нил но­вый ико­но­стас церкви Спа­са на Бе­ре­сто­ве (1760 год), ко­ло­коль­ню Брат­ско­го монастыря на По­до­ле (1756 год, не сохранилась) и церковь Святой Трои­цы в Ки­та­ев­ской пус­ты­ни (1763-1767 годы). В чис­ле его ра­бот - со­бор Свя­тых Ан­то­ния и Фео­до­сия (1756-1759 годы) и ко­ло­коль­ня (1758-1760 годы) в Ва­силь­ко­ве, близ Кие­ва.

Иллюстрации:

С.Д. Ков­нир. Ков­ни­ров­ский кор­пус в Кие­во-Пе­чер­ской лав­ре. 1744–1745. Архив БРЭ.