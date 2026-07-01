КОВИЛЬЯН, Перу да (Pero da Covilhã, Pedro da Covilhã)

португальский дипломат и путешественник.

С 1474 г. на службе короля Португалии Афонсу V, стал эшкудейру. В ходе борьбы португальского короля за трон Кастилии участвовал в сражении при Торо в Кастилии (1476). Сопровождал короля в поездке во Францию к Людовику XI для переговоров о помощи в борьбе за кастильскую корону.

После восшествия на португальский престол Жоана II активно участвовал в расследовании антикоролевского заговора знати (1483–1484). Владел арабским языком, в качестве посла вел переговоры с берберскими правителями Магриба.

В 1487 г. Ковильян вместе с Афонсу де Пайва был направлен Жоаном II на поиски известий о легендарном государстве Пресвитера Иоанна и информации о путях торговли специями. В 1485 г. уже направлялась миссию с той же целью, но по незнанию арабского языка была не выполнена.

Проинструктированные португальскими космографами, Ковильян и Афонсу де Пайва под видом торговцев 14.06.1487 отплыли из Барселоны. В Александрии (Египет) закупили товары для поддержания имиджа торговцев и, присоединившись к торговому каравану, пересекли пустыню и достигли восточного берега Красного моря. Затем в течение длительного времени путешествовали по Аравии, были в Медине и Мекке, где выдавали себя за мусульман, достигнув Адена и портов на побережье Индийского океана.

В 1488 г. в Адене разделились: Афонсу де Пайва отбыл в Эфиопию на поиски государства Пресвитера Иоанна, а Ковильян направился в Индию.

Ковильян прибыл в королевство Каликут 11.1488, разведал пути следования специй, узнал о существовании Цейлона и Малайзии, выяснил роль Каликута как места концентрации товарных партий специй перед их отправкой к Красному морю (и оттуда в Венецию, в Европу).

Собирая информацию, посетил Кананор, Гоа, Ормуз, побывал на Малабарском берегу. В 1489–1490 гг. обследовал восточный берег Африки, посетил Мелинду, Килоа, Мозамбик, Софалу, отмечая опорные пункты арабской морской торговли. Ковильян получил информацию о возможности обогнуть Африку с юга. Наблюдения при возвращении в Каликут с арабскими судами послужили основой, на которой Вашку да Гама в его морском путешествии в Индию вместо традиционного прибрежного плавания направился, пересекая Индийский океан, непосредственно к Каликуту.

30.01.1491 Ковильян прибыл в Каир для встречи А. де Пайвой, но тот умер от чумы за неделю до его приезда, не оставив никакой информации о результатах своей миссии. В Каире Ковильян получил сведения о достижении Бартоломеу Диашем Мыса Бурь (м. Доброй Надежды), а также королевский приказ оценить сравнительную стратегическую и торговую важность Ормуза и Каликута.

Ковильян отослал в Португалию донесение, в котором дал свои рекомендации морского пути в Индию, после чего отбыл в Ормуз, затем в Аден, откуда морем переправился в Эфиопию на поиски государства Пресвитера Иоанна.

Ковильян был принят императором Эфиопии Александром, его преемниками наделён земельными владениями, был королевским советником (1508). Ковильян констатировал отсутствие в Эфиопии какого-либо сильного христианского государства, способного оказать Португалии какую-либо помощь, и наличие бедного государственного образования, которое само нуждалось в помощи в борьбе с мусульманскими соседями.

Находясь в Эфиопии Ковильян узнал о смерти Жоана II, восшествии на престол Мануэла I, успешных плаваниях Вашку да Гамы и Кабрала.

В 1520 г. рассказ о его путешествиях был записан о. Франсишку Алварешем. Умер Ковильян в Эфиопии, оставив многочисленное метисное потомство. В истории Великих географических открытий его заслугой считается указание на возможность обогнуть Африку с юга, описание индийских гаваней и золотых рудников в Софале, точные сведения об Эфиопии.

Исторические источники:

Álvares Fr. Verdadeira informação das terras do Preste João das Índias. Lisboa, 1540 (совр. издание: Lisboa, 1974)

А.П.Черных