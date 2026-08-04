КОВЕНТРИ
КОВЕНТРИ (Coventry) - город в Великобритании, в Центральной Англии, в Западном Мидленде; с 1986 года имеет статус унитарного образования. Население 306 тысяч человек (2007 год; около 25% иммигранты); соседствует с Западно-Мидлендской конурбацией (центр - Бирмингем; отделён от неё сплошным «зелёным поясом» шириной около 25 км).
Крупный узел авто- и железнодорожных магистралей, связывающих Лондон с севером Англии и Шотландией. Соединён каналами с системами рек Трент-Мерси, Северн и Темза (используются в рекреационных целях). Авиаперевозки обслуживают аэропорт Ковентри (близ города) и международным аэропорт Бирмингема (в 17 км).
Возник вокруг основанного около 700 года женского монастыря (разрушен викингами в 1016 году). В 1043 году эрл Мерсии Леофрик (1023-1057 годы) и его жена Годгиву (Годива) основали на том же месте бенедиктинское аббатство, в которое около 1095 года была перенесена из Честера епископская кафедра (официально утверждена в 1102 году). К XIV веку Ковентри стал одним из крупнейших английских центров изготовления тканей и торговли ими. В 1345 году получил статус города. К началу XV века четвёртый по числу жителей город Англии (после Лондона, Бристоля и Нориджа). В 1451-1842 годах имел статус отдельного графства. С XVIII века до конца XIX века Ковентри - центр часового производства, в начале XX века налажено производство автомобилей (марки «Ровер» и др.), станков, авиатехники. Во время Второй мировой войны подвергался массированным бомбардировкам германской авиации (ноябрь 1940 года, апрель 1941 года). В результате авианалёта 14 ноября 1940 года («Ковентри-блиц») был полностью разрушен исторический центр города, в том числе собор Святого Михаила (конец XIV - начало XV веков; шпиль около 90 м, 1667 год; рядом с руинами в 1954-1962 годах возведено новое здание собора, архитектор Б. Спенс); всего было разрушено более 50 тысяч зданий, погибло около 1 тысячи человек.
Сохранились: церковь Святого Иоанна (церковь Баблейк; 1344-1350 годы, значительно перестроена; в XVII веке использовалась как тюрьма), школа Баблейк в тюдоровском стиле (1560 год), здание больницы Бонд (1506 год), больница Форда, или «богадельня» (1509 год; в 1940 году сильно пострадала, восстановлена в 1953 году). Из 12 ворот городской крепостной стены сохранились Кук-Стрит-Гейт (около 1385 года) и Суонсуэлл-Гейт (1461 год); церковь Святой Троицы (XIII-XV века). С 1945 года разрабатывается план восстановления и реконструкции Ковентри (архитекторы Д. Гибсон, А. Линг). Начинается интенсивное новое строительство: ансамбль центральной площади Бродгейт (1948 год) с памятником Годиве (1949 год, скульптор У.Р. Дик), здание муниципалитета (архитектор У. Сили и др.), гостиница «Леофрик» (1955 год, У. Хатрелл и др.), театр «Белгрейд» (1958 год, А. Линг и др.), здание библиотеки Университета Ковентри (2000 год, бюро «Форд Ассошиэйтс»).
Университет Ковентри (1843 год, название и статус неоднократно менялись, современный статус с 1992 года), Университет Уорвик (1965 год; включает Центр искусств Уорвик). Музеи: игрушек (1970 год; здание 1352 года), авиации Мидленда (1977 год), транспорта (1980 год; крупнейшая коллекция автомобилей британского производства); Галерея искусств и музей Герберта (1960 год). Театры: «Белгрейд», «Театр стряпчих» и др. Ежегодно проводится Международный джазовый фестиваль (с 1999 года) и др. Футбольный клуб «Ковентри Сити» (стадион «Рико Арена», около 33 тысяч мест) - обладатель Кубка Англии 1987 года.
В экономике города с конца XX века доминирует сфера услуг (создаётся около 70% ВРП; занято около 70% работающих, в том числе в оптовой и розничной торговле, гостиничном и ресторанном деле около 21%, здравоохранении и образовании 20%, секторе финансовых и деловых услуг 15%, транспорта и связи 10%, административных услуг 4%). Важное значение сохраняет промышленное производство.
В начале XXI века в «старых» отраслях - авто-, авиа- и станкостроении (бурно развивались в 1950-1960-е годы; со 2-й половины 1970-х годов в состоянии кризиса, особенно автостроение) объёмы производства и число рабочих мест сокращаются (в 2006 году закрыто последнее крупное автопредприятие Ковентри - завод компании «Peugeot» мощностью около 200 тысяч автомобилей в год, где работало 3,5 тысячи человек), однако продолжают действовать десятки профильных предприятий и фирм. В автостроении представлено около 10 фирм, в том числе «Peugeot» (завод автозапчастей), «Jaguar» (офис и центр НИОКР), «London Taxi International» (LTI; единственный завод, выпускающий фирменные британские такси чёрного цвета). Ведущие предприятия авиастроения (всего около 30 компаний) - завод авиадвигателей «Rolls-Royce» и завод по производству авиационных шин компании «Dunlop Aerospace»; станкостроения и общего машиностроения (около 50 фирм) - AMF (производство оборудования для отраслей АПК и др.), «A.J. Engineering» (производство промышленного оборудования, в том числе нефтяного) и др. Среди «новых» отраслей (быстро развивались с 1970-х годов) выделяются электротехническая и электронная (завод электронного оборудования компании ABB Ltd; производство комплектующих для электротехники и др. - «LIC Components Ltd»), химическая (главным образом производство химических волокон; действует завод специальных медицинских волокон компании «Acordis Services»).
Иллюстрации:
Ковентри. Панорама центра города. Архив БРЭ.
Руины собора Святого Михаила (конец XIV - начало XV веков). Архив БРЭ.