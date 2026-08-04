КОВЕНТРИ

КОВЕНТРИ (Coventry) - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии , в Центральной Анг­лии, в Западном Мид­лен­де; с 1986 года име­ет ста­тус уни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния. Население 306 тысяч человек (2007 год; около 25% им­ми­гран­ты); со­сед­ст­ву­ет с За­пад­но-Мид­ленд­ской ко­нур­ба­ци­ей (центр - Бир­мин­гем; от­де­лён от неё сплош­ным «зе­лё­ным поя­сом» ши­ри­ной около 25 км).

Круп­ный узел ав­то- и железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей, свя­зы­ваю­щих Лон­дон с се­ве­ром Анг­лии и Шот­лан­ди­ей. Со­еди­нён ка­на­ла­ми с сис­те­ма­ми рек Трент-Мер­си, Се­верн и Тем­за (ис­поль­зу­ют­ся в рек­реа­ци­он­ных це­лях). Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ют аэ­ро­порт Ковентри (близ го­ро­да) и ме­ж­ду­народным аэ­ро­порт Бир­мин­ге­ма (в 17 км).

Воз­ник во­круг ос­но­ван­но­го около 700 года жен­ско­го мо­на­сты­ря (раз­ру­шен ви­кин­га­ми в 1016 году). В 1043 году эрл Мер­сии Ле­оф­рик (1023-1057 годы) и его же­на Год­ги­ву (Го­ди­ва) ос­но­ва­ли на том же мес­те бе­не­дик­тин­ское аб­бат­ст­во, в ко­то­рое около 1095 года бы­ла пе­ре­не­се­на из Че­сте­ра епи­скоп­ская ка­фед­ра (офи­ци­аль­но ут­верж­де­на в 1102 году). К XIV веку Ковентри стал од­ним из круп­ней­ших английских цен­тров из­го­тов­ле­ния тка­ней и тор­гов­ли ими. В 1345 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. К началу XV века чет­вёр­тый по чис­лу жи­те­лей го­род Анг­лии (по­сле Лон­до­на, Бри­сто­ля и Но­рид­жа). В 1451-1842 годах имел ста­тус отдельного граф­ст­ва. С XVIII века до конца XIX века Ковентри - центр ча­со­во­го про­изводства, в начале XX века на­ла­же­но про­изводство ав­то­мо­би­лей (мар­ки «Ро­вер» и др.), стан­ков, авиа­тех­ни­ки. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны под­вер­гал­ся мас­си­ро­ван­ным бом­бар­ди­ров­кам герм анской авиа­ции (но­ябрь 1940 года, апрель 1941 года). В ре­зуль­та­те авиа­на­лё­та 14 ноября 1940 года («Ко­вен­три-блиц») был пол­но­стью раз­ру­шен ис­то­рический центр го­ро­да, в том числе со­бор Святого Ми­хаи­ла (конец XIV - начало XV веков; шпиль около 90 м, 1667 год; ря­дом с руи­на­ми в 1954-1962 годах воз­ве­де­но но­вое зда­ние со­бо­ра, архитектор Б. Спенс); все­го бы­ло раз­ру­ше­но бо­лее 50 тысяч зда­ний, по­гиб­ло около 1 тысячи человек.

Со­хра­ни­лись: церковь Святого Ио­ан­на (церковь Баб­лейк; 1344-1350 годы, зна­чи­тель­но пе­ре­строе­на; в XVII веке ис­поль­зо­ва­лась как тюрь­ма), шко­ла Баб­лейк в тю­до­ров­ском сти­ле (1560 год), зда­ние боль­ни­цы Бонд (1506 год), боль­ни­ца Фор­да, или «бо­га­дель­ня» (1509 год; в 1940 году силь­но по­стра­да­ла, вос­ста­нов­ле­на в 1953 году). Из 12 во­рот городской кре­по­ст­ной сте­ны со­хра­ни­лись Кук-Стрит-Гейт (около 1385 года) и Су­он­су­элл-Гейт (1461 год); церковь Святой Трои­цы (XIII-XV века). С 1945 года раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся план вос­ста­нов­ле­ния и ре­кон­ст­рук­ции Ковентри (ар­хи­тек­то­ры Д. Гиб­сон, А. Линг). На­чи­на­ет­ся ин­тен­сив­ное но­вое строи­тель­ст­во: ан­самбль центральной площади Брод­гейт (1948 год) с па­мят­ни­ком Го­ди­ве (1949 год, скульп­тор У.Р. Дик), зда­ние му­ни­ци­па­ли­те­та (архитектор У. Си­ли и др.), гос­ти­ни­ца «Ле­оф­рик» (1955 год, У. Хат­релл и др.), те­атр «Бел­грейд» (1958 год, А. Линг и др.), зда­ние биб­лио­те­ки Университета Ковентри (2000 год, бю­ро «Форд Ас­со­ши­эйтс»).

Университет Ковентри (1843 год, название и ста­тус не­од­но­крат­но ме­ня­лись, современный ста­тус с 1992 года), Университет Уор­вик (1965 год; вклю­ча­ет Центр ис­кус­ств Уор­вик). Му­зеи: иг­ру­шек (1970 год; зда­ние 1352 года), авиа­ции Мид­лен­да (1977 год), транс­пор­та (1980 год; круп­ней­шая кол­лек­ция ав­то­мо­би­лей британского про­изводства); Га­ле­рея ис­кусств и му­зей Гер­бер­та (1960 год). Те­ат­ры: «Бел­грейд», «Те­атр стряп­чих» и др. Еже­год­но про­во­дит­ся Ме­ж­ду­народный джа­зо­вый фес­ти­валь (с 1999 года) и др. Фут­боль­ный клуб «Ко­вен­три Си­ти» (ста­ди­он «Ри­ко Аре­на», около 33 тысяч мест) - об­ла­да­тель Куб­ка Анг­лии 1987 года.

В эко­но­ми­ке го­ро­да с конца XX века до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (соз­да­ёт­ся около 70% ВРП; за­ня­то около 70% ра­бо­таю­щих, в том числе в оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ле, гос­ти­нич­ном и рес­то­ран­ном де­ле около 21%, здра­во­охра­не­нии и об­ра­зо­ва­нии 20%, се­к­то­ре фи­нан­со­вых и де­ло­вых ус­луг 15%, транс­пор­та и свя­зи 10%, административных ус­луг 4%). Важ­ное зна­че­ние со­хра­ня­ет промышленное про­изводство.

В начале XXI века в «ста­рых» от­рас­лях - ав­то-, авиа- и стан­ко­строе­нии (бур­но раз­ви­ва­лись в 1950-1960-е годы; со 2-й половины 1970-х годов в со­стоя­нии кри­зи­са, осо­бен­но ав­то­строе­ние) объ­ё­мы про­изводства и чис­ло ра­бо­чих мест со­кра­ща­ют­ся (в 2006 году за­кры­то по­след­нее круп­ное ав­то­пред­при­я­тие Ковентри - за­вод ком­па­нии «Peugeot» мощ­но­стью около 200 тысяч ав­то­мо­би­лей в год, где ра­бо­та­ло 3,5 тысячи человек), од­нако про­дол­жа­ют дей­ст­во­вать де­сят­ки про­филь­ных пред­при­ятий и фирм. В ав­то­строе­нии пред­став­ле­но около 10 фирм, в том числе «Peugeot» (за­вод ав­то­зап­ча­стей), «Jaguar» (офис и центр НИОКР), «Lon­don Taxi International» (LTI; един­ст­вен­ный за­вод, вы­пус­каю­щий фир­мен­ные британские так­си чёр­но­го цве­та). Ве­ду­щие пред­при­ятия авиа­строе­ния (все­го около 30 ком­па­ний) - за­вод авиа­дви­га­те­лей «Rolls-Royce» и за­вод по про­изводству авиационных шин ком­па­нии «Dunlop Aerospace»; стан­ко­строе­ния и об­ще­го ма­ши­но­строе­ния (около 50 фирм) - AMF (про­изводство обо­ру­до­ва­ния для от­рас­лей АПК и др.), «A.J. Engineering» (про­изводство промышленного обо­ру­до­ва­ния, в том числе неф­тя­но­го) и др. Сре­ди «но­вых» от­рас­лей (бы­ст­ро раз­ви­ва­лись с 1970-х годов) вы­де­ля­ют­ся элек­тро­тех­ническая и элек­трон­ная (за­вод элек­трон­но­го обо­ру­до­ва­ния ком­па­нии ABB Ltd; про­изводство ком­плек­тую­щих для элек­тро­тех­ни­ки и др. - «LIC Components Ltd»), хи­ми­че­ская (главным образом про­изводство хи­мических во­ло­кон; дей­ст­ву­ет за­вод специальных медицинских во­ло­кон ком­па­нии «Acordis Services»).

Иллюстрации:

Ко­вен­три. Па­но­ра­ма цен­тра го­ро­да. Архив БРЭ.

Руи­ны со­бо­ра Свя­то­го Ми­хаи­ла (конец XIV - начало XV веков). Архив БРЭ.

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