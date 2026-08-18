КОВЕЛЬ ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
КОВЕЛЬ ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА - российская актриса, народная артистка СССР (1988 год).
Жена В.А. Медведева. В 1945 году окончила Ленинградский театральный институт (педагог Л.Ф. Макарьев). С 1946 года в Ленинградском театре драмы имени А.С. Пушкина. Острохарактерная актриса, Ковель воплощала живые, сочные образы героинь внешне непритязательных, но привлекающих жизнелюбием, весёлым нравом: Зойка Толоконцева («Годы странствий» А.Н. Арбузова), Настя («На дне» М. Горького), Варвара («Гроза» А.Н. Островского), Клара («Сонет Петрарки» Н.Ф. Погодина), Мурка («На диком бреге» по Б.Н. Полевому) и др.
С 1966 года в БДТ, где актёрская индивидуальность Ковель, выступавшей в самых разноплановых ролях, обрела масштаб и глубину. Её работы обнаруживали меткость жизненных наблюдений, достоверность и неожиданность сценического рисунка, смелые соединения психологизма с эксцентрикой и гротеском: Эстер («Цена» А. Миллера), Пошлёпкина («Ревизор» Н.В. Гоголя), Кабато («Ханума» А.А. Цагарели), Анна Васильевна («Прошлым летом в Чулимске» А.В. Вампилова), Манька («Три мешка сорной пшеницы» по В.Ф. Тендрякову), Беатрис («Влияние гамма-лучей на бледно-жёлтые ноготки» П. Зиндела), Вера Сергеевна («Энергичные люди» по В.М. Шукшину), Вязопуриха («История лошади» М.Г. Розовского и Ю.Е. Ряшенцева по «Холстомеру» Л.Н. Толстого), Брандахлыстова («Смерть Тарелкина» по А.В. Сухово-Кобылину), Манефа («На всякого мудреца довольно простоты» Островского), Марья («Иван» А. Кудрявцева), Клер Цаханесян («Визит старой дамы» Ф. Дюрренматта), Кармела («Призраки» Э. де Филиппо), Генеральша («Фома» по повести Ф.М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели»), Эда («Butterfly, butterfly» А. Николаи; Петербургский театр сатиры).
Снималась в фильмах: «Зелёная карета», «Прошу слова», «Трижды о любви», «Русская симфония» и др.; телефильмах «Весёлое сновидение, или Смех и слёзы», «Собачье сердце».
Иллюстрации:
В.П. Ковель в телефильме «Собачье сердце». 1988. Архив БРЭ.