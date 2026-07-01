КОВАНЬКО АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ

). Сын горного инженера, из потомственных дворян Полтавской губернии. Учился в Ларинской и 1-й Санкт-Петербургской классической гимназиях. 1.9.1875 поступил в Николаевское инженерное училище. 16.4.1878 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в 4-й понтонный батальон. 28.11.1878 командирован для обучения в техническо-гальваническое заведение. 6.10.1879 окончил курс обучения по 1-му разряду и прикомандирован к лейб-гвардии Саперному батальону. 13.12.1880 переведен в лейб-гвардии Саперный батальон прапорщиком. 12.4.1881 произведен в подпоручики (со старшинством с 22.05.1877). 9.11.1884 назначен делопроизводителем Комиссии для всесторонней разработки вопроса о применении к военным целям воздухоплавания и голубиной почты. 15.2.1885 назначен вр. заведующим командой военных воздухоплавателей. 24.3.1885 произведен в поручики (со старшинством с 1.1.1885). 24.10.1885 назначен начальником команды военных аэронавтов. 16.4.1888 назначен заведующим командой и имуществом кадра Учебного воздухоплавательного парка. 28.6.1890 назначен командующим Учебным воздухоплавательным парком. 21.4.1891 произведен в штабс-капитаны. 2.4.1895 произведен в капитаны. 6.12.1898 произведен в полковники. 31.3.1899 Императорской академией наук утвержден в звании корреспондента Николаевской главной физической обсерватории. Участник русско-японской войны 1904-1905. 15.8.1904 назначен командиром Восточно-Сибирского полевого воздухоплавательного батальона. 30.12.1905 назначен командиром Учебного воздухоплавательного парка. 6.12.1906 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 4.8.1910 назначен начальником Офицерской воздухоплавательной школы. 14.4.1913 произведен в генерал-лейтенанты. 4.1.1918 уволен от должности с прикомандированием к Управлению воздушного флота и оставлением членом Технического комитета управления. 2.5.1918 уволен со службы с 27.4.1918 с пенсией. После увольнения проживал в Петрограде. Затем переехал в Одессу. Погребен на 2-м христианском кладбище в Одессе.

Жена: Елизавета Андреевна, дочь генерал-адъютанта адмирала А.А. Попова. Дети: Вера (род. 11.1.1888), Александр (17.6.1889–27.9.1927, Нови-Сад, Югославия), Надежда (род. 23.1.1891), Андрей (род. 7.6.1894), Александра (род. 15.3.1904), Елизавета (род. 15.3.1894), Варвара (4.12.1907–1991).