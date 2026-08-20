КОВАЛЕВСКИЙ ОСИП МИХАЙЛОВИЧ

КОВАЛЕВСКИЙ ОСИП (ИОСИФ) МИХАЙЛОВИЧ - российский учё­ный-мон­го­ло­вед, академик Пе­тер­бург­ской АН (1847 год).

Отец Н.О. Ко­ва­лев­ско­го. В 1821 году окон­чил Ви­лен­ский университет по спе­ци­аль­но­сти «древ­ние язы­ки и клас­сическая литература». В 1823 году аре­сто­ван за уча­стие в тай­ном обществе «Дру­зья нау­ки» А. Миц­ке­ви­ча . Че­рез год ос­во­бо­ж­дён из-под стра­жи и вы­слан в Ка­зань. В 1824-1826 годах пре­по­да­вал в Ка­зан­ском университете, изу­чал арабский, персидский и татарский язы­ки, на­пи­сал «Ис­то­рию Ка­зан­ско­го хан­ст­ва».

В 1828-1833 годах на­хо­дил­ся в на­учной ко­ман­ди­ров­ке в Бу­ря­тии, Мон­го­лии и Ки­тае, где по­ми­мо изу­че­ния монгольского и бу­рятского язы­ков со­би­рал ма­те­риа­лы по эт­но­гра­фии и литературе на­ро­дов Мон­го­лии. По воз­вра­ще­нии в Ка­зан­ский университет ос­но­вал ка­фед­ру монгольского языка, чи­тал на «восточном раз­ря­де» (фа­куль­те­те) лек­ции по монгольскому язы­ко­зна­нию, в 1838-1854 годах - пер­вый в Рос­сии специальный курс по ис­то­рии Мон­го­лии. В 1855-1860 годах рек­тор Ка­зан­ско­го университета. С 1862 года профессор Вар­шав­ской главной шко­лы (в 1869 году пре­об­ра­зо­ва­на в уни­вер­си­тет).

Ав­тор тру­дов по ис­то­рии, фи­ло­ло­гии и эт­но­гра­фии Мон­го­лии, ис­то­рии буд­диз­ма: «Буд­дий­ская кос­мо­ло­гия» (1835 год), «Мон­голь­ско-рус­ско-фран­цуз­ский сло­варь» (тома 1-3, 1844-1849 годы), «Ис­то­рия мон­го­лов» и др. Ковалевский раз­ра­бо­тал ори­ги­наль­ную ме­то­ди­ку обу­че­ния («Рас­пре­де­ле­ние пре­по­да­ва­ния мон­голь­ско­го и на­чал ти­бет­ско­го язы­ка», 1836 год). Соз­да­тель ка­зан­ской шко­лы мон­го­ло­ве­де­ния, из ко­то­рой вы­шли из­вест­ные мон­го­ло­ве­ды и ки­тае­ве­ды, та­кие как Д. Бан­за­ров , В.Л. Кот­вич, А.М. Позд­не­ев, В.П. Ва­силь­ев и др.

Сочинения:

Крат­кая грам­ма­ти­ка мон­голь­ско­го книж­но­го язы­ка. Ка­зань, 1835;

Мон­голь­ская хре­сто­ма­тия. Ка­зань, 1836–1837. Т. 1–2;

По­ли­ти­че­ский пе­ре­во­рот в Ки­тае око­ло по­ло­ви­ны XVII сто­ле­тия. СПб., 1840;

Обо­зре­ние хо­да и ус­пе­хов пре­по­да­ва­ния ази­ат­ских язы­ков в Им­пе­ра­тор­ском Ка­зан­ском уни­вер­си­те­те до на­стоя­ще­го времени. Ка­зань, 1842.