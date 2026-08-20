КОВАЛЕВСКИЙ ОСИП МИХАЙЛОВИЧ
КОВАЛЕВСКИЙ ОСИП (ИОСИФ) МИХАЙЛОВИЧ - российский учёный-монголовед, академик Петербургской АН (1847 год).
Отец Н.О. Ковалевского. В 1821 году окончил Виленский университет по специальности «древние языки и классическая литература». В 1823 году арестован за участие в тайном обществе «Друзья науки» А. Мицкевича. Через год освобождён из-под стражи и выслан в Казань. В 1824-1826 годах преподавал в Казанском университете, изучал арабский, персидский и татарский языки, написал «Историю Казанского ханства».
В 1828-1833 годах находился в научной командировке в Бурятии, Монголии и Китае, где помимо изучения монгольского и бурятского языков собирал материалы по этнографии и литературе народов Монголии. По возвращении в Казанский университет основал кафедру монгольского языка, читал на «восточном разряде» (факультете) лекции по монгольскому языкознанию, в 1838-1854 годах - первый в России специальный курс по истории Монголии. В 1855-1860 годах ректор Казанского университета. С 1862 года профессор Варшавской главной школы (в 1869 году преобразована в университет).
Автор трудов по истории, филологии и этнографии Монголии, истории буддизма: «Буддийская космология» (1835 год), «Монгольско-русско-французский словарь» (тома 1-3, 1844-1849 годы), «История монголов» и др. Ковалевский разработал оригинальную методику обучения («Распределение преподавания монгольского и начал тибетского языка», 1836 год). Создатель казанской школы монголоведения, из которой вышли известные монголоведы и китаеведы, такие как Д. Банзаров, В.Л. Котвич, А.М. Позднеев, В.П. Васильев и др.
Сочинения:
Краткая грамматика монгольского книжного языка. Казань, 1835;
Монгольская хрестоматия. Казань, 1836–1837. Т. 1–2;
Политический переворот в Китае около половины XVII столетия. СПб., 1840;
Обозрение хода и успехов преподавания азиатских языков в Императорском Казанском университете до настоящего времени. Казань, 1842.