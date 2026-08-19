КОВАЛЕВСКИЙ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ
КОВАЛЕВСКИЙ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ - российский историк, правовед, социолог, этнограф, общественно-политический деятель, действительный статский советник (1915/1916 годы), академик Петербургской АН (1914 год).
Дворянин. Дядя Е.П. Ковалевского (1865/1866-1941 годы). Крупный землевладелец. Окончил юридический факультет Харьковского университета (1872 год), где на него большое влияние оказали лекции Д.И. Каченовского. Учился на юридическом факультете Берлинского университета (1872-1873 годы), в Свободной школе политических наук и Национальной школе хартий в Париже (1873-1875 годы). Преподавал в Московском университете (1877-1887 годы; с 1880 года профессор кафедры государственного права европейских государств). Соредактор журнала «Юридический вестник» (1877-1878 годы). Издатель-соредактор журнала «Критическое обозрение» (1879-1880 годы; совместно с В.Ф. Миллером).
Ковалевский - один из крупнейших представителей либерализма в Российской империи. Сторонник конституционной, или «народной», монархии, которой он отводил роль верховного посредника между классами и защитника интересов народных масс. Целью своей научной и преподавательской деятельности считал «подготовку россиян к конституции». С 1882 года находился под негласным наблюдением полиции. В 1887 году по распоряжению мининстра народного просвещения уволен из Московского университета якобы за публичную критику самодержавного образа правления. Ковалевскому было также запрещено работать в других российских вузах (ограничение снято в 1905 году). В связи с этим он уехал за границу, читал лекции по истории права, социологии, политической экономии, истории, социально-экономическим проблемам России и др. в Стокгольмском (1888 год), Оксфордском (с 1889 года) и Новом Брюссельском (1895-1899 годы) университетах, в университетах Сан-Франциско (1902 год), Парижа (с 1890-х годов), Чикаго (1901-1902 годы), а также в Свободном колледже социальных наук в Париже (1901-1905 годы). Один из основателей и один из вице-президентов (1901-1905 годы) Русской высшей школы общественных наук в Париже, привлёк к преподаванию известных российских и иностранных учёных, вложил в её организацию часть своих средств.
В августе 1905 года, во время Революции 1905-1907 годов, вернулся в Россию, участвовал в съезде земских и городских деятелей в Москве (сентябрь). Один из организаторов и лидеров демократических реформ партии (1906-1907 годы) и прогрессистов партии (1912-1914 годы). В феврале 1906 - январе 1907 годов издавал газету «Страна».
Депутат 1-й Государственной думы (1906 год). Настаивал на необходимости принудительного выкупа государством у крупных помещиков части их земли для наделения ею малоземельных крестьян, выступал за отмену смертной казни, амнистию политических заключённых, неприкосновенность личности и т.д. После роспуска Государственной думы отказался подписать Выборгское воззвание, считая недопустимым призыв к неплатежу налогов и к отказу нести воинскую повинность. В 1907-1915 годах член Государственного совета по выборам (от АН и университетов), член академической группы, возражал против форсированного разрушения крестьянской общины и порядка раздела мирских земель, при котором они переходили не в семейную, а в частную собственность; выступал за повсеместное введение суда присяжных и расширение круга дел, ему подведомственных; считал необходимым отделение РПЦ от государства, снятие ограничений, связанных со сложением священнослужителями своего сана; сторонник гражданского равноправия евреев. Гласный Петроградской городской думы (1915-1916 годы).
Способствовал возрождению масонства в России (посвящён в масоны в ложе «Космос» в Париже в 1888 году). По инициативе и при участии Ковалевский в 1906 году основаны ложи «Возрождение» (Москва) и «Полярная звезда» (Санкт-Петербург). В 1912 году содействовал образованию масонской организации «Великий Восток народов России» (Санкт-Петербург). Ковалевский рассматривал масонские ложи в России как одну из форм внепартийного объединения либерально-демократических сил с целью усиления влияния на верховную власть.
Профессор Санкт-Петербургского (Петроградского) политехнического института (1905-1916 годы), Санкт-Петербургского (Петроградского) и Московского университетов, Высших женских (Бестужевских) курсов в Москве (1906-1916 гоы). Один из учредителей Московского городского народного университета имени А.Л. Шанявского (1908 год; член попечительного совета с 1905 года). При ближайшем участии Ковалевского был создан Психоневрологический институт (1907 год), где он основал (совместно с Е.В. Де Роберти) и возглавил первую в России кафедру социологии; с 1910 года Ковалевский - декан юридического факультета. Читал лекции по истории государственных учреждений, права и социально-экономического развития России и Западной Европы, социологии. Один из ведущих публицистов журнала «Вестник Европы» (с 1909 года издатель-редактор).
В начале Первой мировой войны Ковалевский, находившийся на лечении в Карлсбаде, интернирован властями Австро-Венгрии, освобождён благодаря заступничеству испанского короля Альфонса ХIII и общественных деятелей Италии; вернулся в Россию в феврале 1915 года.
Ковалевский - автор свыше 670 работ. Критиковал однофакторные концепции исторического процесса, разработал собственную теорию социальных факторов (плюралистическую концепцию социальной причинности), согласно которой социально-исторического изменения определяются множеством факторов, меняющихся в различные эпохи. Одно из центральных мест в его системе взглядов занимала теория прогресса. Он доказывал, что движущей силой прогресса является единый для всего человечества закон постепенного роста общественной солидарности, связанного с развитием «эмансипации индивида» (Ковалевский отрицал противопоставление индивидуального коллективному). Обосновывал закономерность эволюционного пути общественного развития.
Ковалевский создал «генетическую социологию» - эволюционное направление в социологии, занимающееся изучением зарождения, становления и развития устойчивых социальных образований (семьи, рода, общины, права, обычаев, государства и др.) на основе сравнительно-исторического исследования обществ, находящихся на разных ступенях развития («Социология», тома 1-2, 1910 год; «Происхождение семьи, рода, племени, собственности, государства и религии», 1914 год). В 1883, 1885 и 1887 годах совершил этнографическую и археологическую экспедиции на Кавказ, на основе собранного материала опубликовал книги «Первобытное право» (выпуск 1-2, 1886-1887 годы), «Современный обычай и древний закон. Обычное право осетин в историко-сравнительном освещении» (тома 1-2, 1886 год), «Закон и обычай на Кавказе» (тома 1-2, 1890 год) и др. Показал универсальность родового строя, матриархата, семейной и соседской общин. Считал, что анализ обычаев родовых обществ Кавказа способствует объяснению многих явлений древнего уголовного права. Рассматривал присоединение Кавказа к России как прогрессивное явление: кавказские народы, избавившись от внешней угрозы, получили возможность мирного развития, расширения своих экономических и культурных связей. Вместе с тем полагал ошибочной ориентацию российской администрации на поддержку местной знати и санкционирование норм адата (а не шариата). По письменным источникам Ковалевский изучал также коренные народы Австралии, Сибири, Азии и других территорий. Причины сходства учреждений, обычаев и правовых норм народов Ковалевский искал в сходстве условий их жизни, в прохождении разными народами одинаковых стадий развития или в фактах заимствования, которым Ковалевский придавал особенное значение. Он пришёл к выводу, что заимствование (за исключением области науки и техники) является не прямым подражанием, а своего рода «второстепенным творчеством» народа в русле его саморазвития, лишь вдохновляемого иностранными образцами («Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права», 1880 год).
Историю форм государства и государственных учреждений тесно связывал с социально-экономической историей («История Великобритании», 1911 год; «Происхождение мелкой крестьянской собственности во Франции», 1912 год; и др.). Ковалевский обосновал вывод о взаимосвязи демократических институтов и политической культуры народа, его «национального характера», без изучения которого невозможно понять ту духовную силу, которая «приводит в действие правительственную машину и без которой лучшая конституция есть не более как мёртвый механизм». Доказывал, что политические учения необходимо основывать на изучении эволюции форм государственного устройства. По мнению Ковалевского, основные демократические права имеют революционное происхождение.
Исследовал состояние крестьянства накануне и во время Великой французской революции, отрицал наличие в дореволюционной Франции мелкой крестьянской собственности, считая, что вся земля принадлежала королю, дворянству и буржуазии («Происхождение современной демократии», тома 1-4, 1895-1897 годы). Главный труд Ковалевского - «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства» (тома 1-3, 1898-1903 годы; незавершённый 4-й том, посвящённый средневековой Италии и, прежде всего, Венеции, не опубликован), в котором Ковалевский исследовал экономическое развитие Западной Европы в V-XIV веках. Считал главным фактором социально-экономических изменений в средние века рост и густоту населения.
Член многих российских и иностранных научных обществ. Президент Международного института социологии в Париже (с 1907 года). Председатель Санкт-Петербургского (Петроградского) отделения международного пацифистского общества «Мир» (1909-1915 годы). Президент Педагогической академии в Санкт-Петербурге (с 1908 года), ВЭО (1914-1916 годы). В 1915 году выступил с инициативой организации Русского социологического общества (действовало в 1916-1923 годах и носило имя Ковалевского; воссоздано в 1993 году под названием Социологическое общество имени М.М. Ковалевского).
Ковалевский дружил с П.Г. Виноградовым, К.А. Тимирязевым, И.С. Тургеневым, А.П. Чеховым, А.И. Чупровым и многими другими. Был в близких отношениях с С.В. Ковалевской. В числе учеников Ковалевского -философ и социолог П.А. Сорокин, экономист Н.Д. Кондратьев.
Автор воспоминаний «Моя жизнь» (полностью опубликованы в 2005 году). Собрал уникальную библиотеку (в 1890-е годы свыше 50 тысяч томов), часть которой хранится в Научной библиотеке МГУ (в том числе 20 книг XVI века, 50 книг XVII века, 338 книг XVIII века). На вилле Ковалевского в Больё (близ Ниццы, Франция) также существовала собранная им библиотека (не менее 30 тысяч книг), её судьба после смерти Ковалевского неизвестна.
Сочинения:
Очерк истории распадения общинного землевладения в кантоне Ваадт. Лондон, 1876;
Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения. М., 1879. Ч. 1;
Общественный строй Англии в конце средних веков. М., 1880;
Общий ход развития политической мысли во второй половине XIX в. СПб., 1905;
Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом: В 2 вып. СПб., 1905;
Современные социологии. СПб., 1905;
От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. СПб., 1906;
Современные французские социологи // Вестник Европы. 1913. № 7; Соч.: В 2 т. СПб., 1997.
Иллюстрации:
М.М. Ковалевский. Архив БРЭ.
Автор статьи: А.Х. Матиева.