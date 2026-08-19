КОВАЛЕВСКИЙ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ

КОВАЛЕВСКИЙ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ - российский ис­то­рик, пра­во­вед, со­цио­лог, эт­но­граф, об­щественно-по­ли­тический дея­тель, действительный статский советник (1915/1916 годы), академик Пе­тербургской АН (1914 год).

Дво­ря­нин. Дя­дя Е.П. Ко­ва­лев­ско­го (1865/1866-1941 годы). Круп­ный зем­ле­вла­де­лец. Окон­чил юри­дический факультет Харь­ков­ско­го университета (1872 год), где на не­го боль­шое вли­я­ние ока­за­ли лек­ции Д.И. Ка­че­нов­ско­го. Учил­ся на юри­дическом факультете Бер­лин­ско­го университета (1872-1873 годы), в Сво­бод­ной шко­ле по­ли­тических на­ук и Национальной шко­ле хар­тий в Па­ри­же (1873-1875 годы). Пре­по­да­вал в Московском университете (1877-1887 годы; с 1880 года профессор ка­фед­ры государственного пра­ва ев­ропейских го­су­дарств). Со­ре­дак­тор журнала «Юри­ди­че­ский вест­ник» (1877-1878 годы). Из­да­тель-со­ре­дак­тор журнала «Кри­ти­че­ское обо­зре­ние» (1879-1880 годы; совместно с В.Ф. Мил­ле­ром).

Ковалевский - один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей ли­бе­ра­лиз­ма в Российской им­пе­рии. Сто­рон­ник кон­сти­ту­ци­он­ной, или «на­род­ной», мо­нар­хии, ко­то­рой он от­во­дил роль вер­хов­но­го по­сред­ни­ка ме­ж­ду клас­са­ми и за­щит­ни­ка ин­те­ре­сов народных масс. Це­лью сво­ей на­уч­ной и пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­сти счи­тал «под­го­тов­ку рос­си­ян к кон­сти­ту­ции». С 1882 года на­хо­дил­ся под не­глас­ным на­блю­де­ни­ем по­ли­ции. В 1887 году по рас­по­ря­же­нию мининстра народного про­све­ще­ния уво­лен из Московского университета яко­бы за пуб­лич­ную кри­ти­ку са­мо­дер­жав­но­го об­раза прав­ле­ния. Ковалевскому бы­ло так­же за­пре­ще­но ра­бо­тать в других российских ву­зах (ог­ра­ни­че­ние сня­то в 1905 году). В свя­зи с этим он уе­хал за гра­ни­цу, чи­тал лек­ции по ис­то­рии пра­ва, со­цио­ло­гии, по­ли­тической эко­но­мии, ис­то­рии, со­ци­аль­но-эко­но­мическим про­бле­мам Рос­сии и др. в Сток­гольм­ском (1888 год), Окс­форд­ском (с 1889 года) и Но­вом Брюс­сель­ском (1895-1899 годы) университетах, в университетах Сан-Фран­ци­ско (1902 год), Па­рижа (с 1890-х годов), Чи­ка­го (1901-1902 годы), а так­же в Сво­бод­ном кол­лед­же со­ци­аль­ных на­ук в Па­ри­же (1901-1905 годы). Один из ос­но­ва­те­лей и один из ви­це-пре­зи­ден­тов (1901-1905 годы) Русской выс­шей шко­лы об­щественных на­ук в Па­ри­же, при­влёк к пре­по­да­ва­нию из­вест­ных российских и иностранных учё­ных, вло­жил в её ор­га­ни­за­цию часть сво­их средств.

В августе 1905 года, во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов, вер­нул­ся в Рос­сию, уча­ст­во­вал в съез­де зем­ских и городских дея­те­лей в Мо­ск­ве (сен­тябрь). Один из ор­га­ни­за­то­ров и ли­де­ров де­мо­кра­ти­чес­ких ре­форм пар­тии (1906-1907 годы) и про­грес­си­стов пар­тии (1912-1914 годы). В феврале 1906 - январе 1907 годов из­да­вал газету «Стра­на».

Де­пу­тат 1-й Государственной ду­мы (1906 год). На­стаи­вал на не­об­хо­ди­мо­сти при­ну­дительного вы­ку­па го­су­дар­ст­вом у круп­ных по­ме­щи­ков час­ти их зем­ли для на­де­ле­ния ею ма­ло­зе­мель­ных кре­сть­ян, вы­сту­пал за от­ме­ну смерт­ной каз­ни, ам­ни­стию по­ли­тических за­клю­чён­ных, не­при­кос­но­вен­ность лич­но­сти и т.д. По­сле рос­пус­ка Государственной ду­мы от­ка­зал­ся под­пи­сать Вы­борг­ское воз­зва­ние, счи­тая не­до­пус­ти­мым при­зыв к не­пла­те­жу на­ло­гов и к от­ка­зу не­сти во­ин­скую по­вин­ность. В 1907-1915 годах член Государственного со­ве­та по вы­бо­рам (от АН и уни­вер­си­те­тов), член ака­де­мической груп­пы, воз­ра­жал про­тив фор­си­ро­ван­но­го раз­ру­ше­ния кре­сть­ян­ской об­щи­ны и по­ряд­ка раз­де­ла мир­ских зе­мель, при ко­то­ром они пе­ре­хо­ди­ли не в се­мей­ную, а в ча­ст­ную соб­ст­вен­ность; вы­сту­пал за по­все­ме­ст­ное вве­де­ние су­да при­сяж­ных и рас­ши­ре­ние кру­га дел, ему под­ве­дом­ст­вен­ных; счи­тал не­об­хо­ди­мым от­де­ле­ние РПЦ от го­су­дар­ст­ва, сня­тие ог­ра­ни­че­ний, свя­зан­ных со сло­же­ни­ем свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми сво­его са­на; сто­рон­ник гражданского рав­но­пра­вия ев­ре­ев. Глас­ный Пет­роградской городской ду­мы (1915-1916 годы).

Спо­соб­ст­во­вал воз­ро­ж­де­нию ма­сон­ства в Рос­сии (по­свя­щён в ма­со­ны в ло­же «Кос­мос» в Па­ри­же в 1888 году). По ини­циа­ти­ве и при уча­стии Ковалевский в 1906 году ос­нованы ло­жи «Воз­ро­ж­де­ние» (Мо­ск­ва) и «По­ляр­ная звез­да» (Санкт-Пе­тер­бург). В 1912 году со­дей­ст­во­вал об­ра­зо­ва­нию ма­сон­ской ор­га­ни­за­ции «Ве­ли­кий Вос­ток на­ро­дов Рос­сии» (Санкт-Пе­тер­бург). Ковалевский рас­смат­ри­вал ма­сон­ские ло­жи в Рос­сии как од­ну из форм вне­пар­тий­но­го объ­е­ди­не­ния ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тических сил с це­лью уси­ле­ния влия­ния на вер­хов­ную власть.

Профессор Санкт-Пе­тербургского (Пет­ро­град­ско­го) по­ли­тех­нического института (1905-1916 годы), Санкт-Пе­тербургского (Пет­ро­град­ско­го) и Московского университетов, Выс­ших жен­ских (Бе­с­ту­жев­ских) кур­сов в Мо­ск­ве (1906-1916 гоы). Один из уч­ре­ди­те­лей Московского городского на­род­но­го университета имени А.Л. Ша­няв­ско­го (1908 год; член по­пе­чи­тель­но­го со­ве­та с 1905 года). При бли­жай­шем уча­стии Ковалевского был соз­дан Пси­хо­нев­ро­ло­гический институт (1907 год), где он ос­но­вал (совместно с Е.В. Де Ро­бер­ти) и воз­гла­вил пер­вую в Рос­сии ка­фед­ру со­цио­ло­гии; с 1910 года Ковалевский - де­кан юри­дического факультета. Чи­тал лек­ции по ис­то­рии государственных уч­ре­ж­де­ний, пра­ва и со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия Рос­сии и Западной Ев­ро­пы, со­цио­ло­гии. Один из ве­ду­щих пуб­ли­ци­стов журнала «Ве­ст­ник Ев­ро­пы» (с 1909 года из­да­тель-ре­дактор).

В начале Первой ми­ро­вой вой­ны Ковалевский, на­хо­див­ший­ся на ле­че­нии в Кар­лс­ба­де, ин­тер­ни­ро­ван вла­стя­ми Ав­ст­ро-Венг­рии, ос­во­бо­ж­дён бла­го­да­ря за­ступ­ни­че­ст­ву испанского ко­ро­ля Аль­фон­са ХIII и об­щественных дея­те­лей Ита­лии; вер­нул­ся в Рос­сию в феврале 1915 года.

Ковалевский - ав­тор свыше 670 ра­бот. Кри­ти­ко­вал од­но­фак­тор­ные кон­цеп­ции ис­то­рического про­цес­са, раз­ра­бо­тал собственную тео­рию со­ци­аль­ных фак­то­ров (плю­ра­ли­стическую кон­цеп­цию со­ци­аль­ной при­чин­но­сти), со­глас­но ко­то­рой со­ци­аль­но-ис­то­рического из­ме­не­ния оп­ре­де­ля­ют­ся мно­же­ст­вом фак­то­ров, ме­няю­щих­ся в различные эпо­хи. Од­но из центральных мест в его сис­теме взгля­дов за­ни­ма­ла тео­рия про­грес­са. Он до­ка­зы­вал, что дви­жу­щей си­лой про­грес­са яв­ля­ет­ся еди­ный для все­го че­ло­ве­че­ст­ва за­кон по­сте­пен­но­го рос­та об­щественной со­ли­дар­но­сти, свя­зан­но­го с раз­ви­ти­ем «эман­си­па­ции ин­ди­ви­да» (Ковалевский от­ри­цал про­ти­во­пос­тав­ле­ние ин­ди­ви­ду­аль­но­го кол­лек­тив­но­му). Обос­но­вы­вал за­ко­но­мер­ность эво­лю­ци­он­но­го пу­ти об­щественного раз­ви­тия.

Ковалевский соз­дал «ге­не­тическую со­цио­ло­гию» - эво­лю­ци­он­ное на­прав­ле­ние в со­цио­ло­гии, за­ни­маю­щее­ся изу­че­ни­ем за­ро­ж­де­ния, ста­нов­ле­ния и раз­ви­тия ус­той­чи­вых со­ци­аль­ных об­ра­зо­ва­ний (се­мьи, ро­да, об­щи­ны, пра­ва, обы­ча­ев, го­су­дар­ст­ва и др.) на ос­но­ве срав­нительно-ис­то­рического ис­сле­до­ва­ния об­ществ, на­хо­дя­щих­ся на раз­ных сту­пе­нях раз­ви­тия («Со­цио­ло­гия», тома 1-2, 1910 год; «Про­ис­хо­ж­де­ние се­мьи, ро­да, пле­ме­ни, соб­ст­вен­но­сти, го­су­дар­ст­ва и ре­ли­гии», 1914 год). В 1883, 1885 и 1887 годах со­вер­шил эт­но­гра­фическую и ар­хео­ло­гическую экс­пе­ди­ции на Кав­каз, на ос­но­ве со­б­ран­но­го ма­те­риа­ла опуб­ли­ко­вал кни­ги «Пер­во­быт­ное пра­во» (выпуск 1-2, 1886-1887 годы), «Со­вре­мен­ный обы­чай и древ­ний за­кон. Обыч­ное пра­во осе­тин в ис­то­ри­ко-срав­ни­тель­ном ос­ве­ще­нии» (тома 1-2, 1886 год), «За­кон и обы­чай на Кав­ка­зе» (тома 1-2, 1890 год) и др. По­ка­зал уни­вер­саль­ность ро­до­во­го строя, мат­ри­ар­ха­та, се­мей­ной и со­сед­ской об­щин. Счи­тал, что ана­лиз обы­ча­ев ро­до­вых об­ществ Кав­ка­за спо­соб­ст­ву­ет объ­яс­не­нию многих яв­ле­ний древ­не­го уго­лов­но­го пра­ва. Рас­смат­ри­вал при­сое­ди­не­ние Кав­ка­за к Рос­сии как про­грес­сив­ное яв­ле­ние: кавказские на­ро­ды, из­ба­вив­шись от внеш­ней уг­ро­зы, по­лу­чи­ли воз­мож­ность мир­но­го раз­ви­тия, рас­ши­ре­ния сво­их эко­но­мических и куль­тур­ных свя­зей. Вме­сте с тем по­ла­гал оши­боч­ной ори­ен­та­цию российской ад­ми­ни­ст­ра­ции на под­держ­ку ме­ст­ной зна­ти и санк­цио­ни­ро­ва­ние норм ада­та (а не ша­риа­та). По письменным источ­ни­кам Ковалевский изу­чал так­же ко­рен­ные на­ро­ды Ав­ст­ра­лии, Си­би­ри, Азии и других тер­ри­то­рий. При­чи­ны сход­ст­ва уч­ре­ж­де­ний, обы­ча­ев и пра­во­вых норм на­ро­дов Ковалевский ис­кал в сход­ст­ве ус­ло­вий их жиз­ни, в про­хо­ж­де­нии раз­ны­ми на­ро­да­ми оди­на­ко­вых ста­дий раз­ви­тия или в фак­тах за­им­ст­во­ва­ния, ко­то­рым Ковалевский при­да­вал осо­бен­ное зна­че­ние. Он при­шёл к вы­во­ду, что за­им­ст­во­ва­ние (за ис­клю­че­ни­ем об­лас­ти нау­ки и тех­ни­ки) яв­ля­ет­ся не пря­мым под­ра­жа­ни­ем, а сво­его ро­да «вто­ро­сте­пен­ным твор­че­ст­вом» на­ро­да в рус­ле его са­мо­раз­ви­тия, лишь вдох­нов­ляе­мо­го иностранными об­раз­ца­ми («Ис­то­ри­ко-срав­ни­тель­ный ме­тод в юрис­пру­ден­ции и прие­мы изу­че­ния ис­то­рии пра­ва», 1880 год).

Ис­то­рию форм го­су­дар­ст­ва и государственных уч­ре­ж­де­ний тес­но свя­зы­вал с со­ци­аль­но-эко­но­мической ис­то­ри­ей («Ис­то­рия Ве­ли­ко­бри­та­нии», 1911 год; «Про­ис­хо­ж­де­ние мел­кой кре­сть­ян­ской соб­ст­вен­но­сти во Фран­ции», 1912 год; и др.). Ковалевский обос­но­вал вы­вод о взаи­мо­свя­зи де­мо­кра­тических ин­сти­ту­тов и по­ли­тической куль­ту­ры на­ро­да, его «национального ха­рак­те­ра», без изу­че­ния ко­то­ро­го не­воз­мож­но по­нять ту ду­хов­ную си­лу, ко­то­рая «при­во­дит в дей­ст­вие пра­ви­тель­ст­вен­ную ма­ши­ну и без ко­то­рой луч­шая кон­сти­ту­ция есть не бо­лее как мёрт­вый ме­ха­низм». До­ка­зы­вал, что по­ли­тические уче­ния не­об­хо­ди­мо ос­но­вы­вать на изу­че­нии эво­лю­ции форм государственного уст­рой­ст­ва. По мне­нию Ковалевского, основные де­мо­кра­тические пра­ва име­ют ре­во­люционное про­ис­хо­ж­де­ние.

Ис­сле­до­вал со­стоя­ние кре­сть­ян­ст­ва на­ка­ну­не и во вре­мя Великой французской ре­во­люции, от­ри­цал на­ли­чие в до­ре­во­люционной Фран­ции мел­кой кре­сть­ян­ской соб­ст­вен­но­сти, счи­тая, что вся зем­ля при­над­ле­жа­ла ко­ро­лю, дво­рян­ст­ву и бур­жуа­зии («Про­ис­хо­ж­де­ние со­вре­мен­ной де­мо­кра­тии», тома 1-4, 1895-1897 годы). Главный труд Ковалевского - «Эко­но­ми­че­ский рост Ев­ро­пы до воз­ник­но­ве­ния ка­пи­та­ли­сти­че­ско­го хо­зяй­ст­ва» (тома 1-3, 1898-1903 годы; не­за­вер­шён­ный 4-й том, по­свя­щён­ный средневековой Ита­лии и, пре­ж­де все­го, Ве­не­ции, не опубликован), в ко­то­ром Ковалевский ис­сле­до­вал эко­но­мическое раз­ви­тие Западной Ев­ро­пы в V-XIV веках. Счи­тал главным фак­то­ром со­ци­аль­но-эко­но­мических из­ме­не­ний в сред­ние ве­ка рост и гус­то­ту на­се­ле­ния.

Член мно­гих российских и иностранных на­уч­ных об­ществ. Пре­зи­дент Меж­ду­народного института со­цио­ло­гии в Па­ри­же (с 1907 года). Председатель Санкт-Пе­тербургского (Пет­ро­град­ско­го) от­де­ле­ния ме­ж­ду­народного па­ци­фи­ст­ско­го общества «Мир» (1909-1915 годы). Пре­зи­дент Пе­да­го­гической ака­де­мии в Санкт-Пе­тер­бур­ге (с 1908 года), ВЭО (1914-1916 годы). В 1915 году вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой ор­га­ни­за­ции Русского со­цио­ло­гического общества (дей­ст­во­ва­ло в 1916-1923 годах и но­си­ло имя Ковалевского; вос­соз­да­но в 1993 году под названием Со­цио­ло­гическое общество имени М.М. Ко­ва­лев­ско­го).

Ковалевский дру­жил с П.Г. Ви­но­гра­до­вым, К.А. Ти­ми­ря­зе­вым, И.С. Тур­ге­не­вым, А.П. Че­хо­вым, А.И. Чу­про­вым и многими дру­ги­ми. Был в близ­ких от­но­ше­ни­ях с С.В. Ко­ва­лев­ской. В чис­ле уче­ни­ков Ковалевского -фи­ло­соф и со­цио­лог П.А. Со­ро­кин, эко­но­мист Н.Д. Кон­д­рать­ев.

Ав­тор вос­по­ми­на­ний «Моя жизнь» (пол­но­стью опубликованы в 2005 году). Со­брал уни­каль­ную биб­лио­те­ку (в 1890-е годы свыше 50 тысяч то­мов), часть ко­то­рой хра­нит­ся в На­учной библиотеке МГУ (в том числе 20 книг XVI века, 50 книг XVII века, 338 книг XVIII века). На вил­ле Ковалевского в Бо­льё (близ Ниц­цы, Фран­ция) так­же су­ще­ст­во­ва­ла со­б­ран­ная им биб­лио­те­ка (не ме­нее 30 тысяч книг), её судь­ба по­сле смер­ти Ковалевского не­из­вест­на.

Сочинения:

Очерк ис­то­рии рас­па­де­ния об­щин­но­го зем­ле­вла­де­ния в кан­то­не Ва­адт. Лон­дон, 1876;

Об­щин­ное зем­ле­вла­де­ние, при­чи­ны, ход и по­след­ст­вия его раз­ло­же­ния. М., 1879. Ч. 1;

Об­ще­ст­вен­ный строй Анг­лии в кон­це сред­них ве­ков. М., 1880;

Об­щий ход раз­ви­тия по­ли­ти­че­ской мыс­ли во вто­рой по­ло­ви­не XIX в. СПб., 1905;

Ро­до­вой быт в на­стоя­щем, не­дав­нем и от­да­лен­ном про­шлом: В 2 вып. СПб., 1905;

Со­вре­мен­ные со­цио­ло­гии. СПб., 1905;

От пря­мо­го на­ро­до­прав­ст­ва к пред­ста­ви­тель­но­му и от пат­ри­ар­халь­ной мо­нар­хии к пар­ла­мен­та­риз­му. СПб., 1906;

Со­вре­мен­ные фран­цуз­ские со­цио­ло­ги // Вест­ник Ев­ро­пы. 1913. № 7; Соч.: В 2 т. СПб., 1997.

Иллюстрации:

М.М. Ко­ва­лев­ский. Архив БРЭ.

Автор статьи: А.Х. Ма­тие­ва.