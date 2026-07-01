КОВАЛЕВСКИЙ ЕВГРАФ ПЕТРОВИЧ (МЛАДШИЙ)

КОВАЛЕВСКИЙ ЕВГРАФ ПЕТРОВИЧ - российский дея­тель народного об­ра­зо­ва­ния, об­щественный и по­ли­тический дея­тель, действительный статский советник (1912 год).

Дво­ря­нин. Внук Е.П. Ко­ва­лев­ско­го (1790-1867 годы), пле­мян­ник М.М. Ко­ва­лев­ско­го. Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университета (1889 год). C 1890 года по­мощ­ник обер-сек­ре­та­ря 1-го департамента Се­на­та, в 1893-1903 годах чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при ми­ни­ст­ре народного про­све­ще­ния, член Учёно­го комитета Министерства народного про­све­ще­ния (1896-1917 годы), c 1903 года председатель По­сто­ян­ной ко­мис­сии по уст­рой­ст­ву народных чте­ний, ве­дав­шей вне­шко­ль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем. Ор­га­ни­зо­вал на­уч­но-учеб­ный от­дел на Все­российской промышленной и ху­дожественной вы­став­ке 1896 года в Ниж­нем Нов­го­ро­де , российский пе­да­го­гический от­дел на Все­мир­ной вы­став­ке в Па­ри­же 1900 года, иностранную сек­цию на 1-й российской вы­став­ке по народному об­ра­зо­ва­нию (город Курск, 1902 год). Ав­тор ра­бот по про­бле­мам на­чаль­ной, сред­ней и профессиональной шко­лы. Глас­ный Би­рю­чен­ско­го уезд­но­го и Во­ро­неж­ско­го гу­берн­ско­го зем­ских со­б­ра­ний (1898-1917 годы), почётный ми­ро­вой су­дья Би­рю­чен­ско­го уезда (1901-1903 годы). Депутат Государственной ду­мы 3-го и 4-го со­зы­вов (1907-1917 годы), в Ду­ме член фрак­ции пар­тии «Со­юз 17 ок­тяб­ря», заместитель председателя ко­мис­сии по народному об­ра­зо­ва­нию, член бюд­жет­ной ко­мис­сии, с 1915 года член «Про­грес­сив­но­го бло­ка».

Один из наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ных спе­циа­ли­стов и док­лад­чи­ков в Государственной ду­ме по воп­ро­сам народного об­ра­зо­ва­ния, до­би­вал­ся по­вы­ше­ния бюд­жет­ных ас­сиг­но­ва­ний на нуж­ды про­све­ще­ния. В 3-й Государственной ду­ме ру­ко­во­дил раз­ра­бот­кой за­ко­но­про­ек­та о все­об­щем бес­плат­ном на­чаль­ном обу­че­нии, ко­то­рый пре­ду­смат­ри­вал зна­чительное уве­ли­че­ние еже­год­ных рас­хо­дов каз­ны на эту про­грам­му в те­че­ние бли­жай­ших 10 лет (про­ект от­кло­нён в 1912 году Государственным со­ве­том, в основном по фи­нан­со­вым при­чи­нам). Вы­сту­пал за не­об­хо­ди­мость ско­рей­ше­го со­зы­ва Все­российского по­мест­но­го со­бо­ра РПЦ, пре­дос­тав­ле­ние цер­ков­ным при­хо­дам иму­ще­ст­вен­ных и юри­дических прав, са­мо­сто­я­тель­но­сти в об­лас­ти фи­нан­сов, бла­го­тво­ри­тель­но­сти и вне­школь­но­го про­све­ще­ния, уве­ли­че­ние со­дер­жа­ния пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва и пре­по­да­ва­те­лей ду­хов­но-учеб­ных за­ве­де­ний. В собственном име­нии в сло­бо­де Юта­нов­ка Би­рю­чен­ско­го уезда Во­ро­неж­ской губернии ор­га­ни­зо­вал ре­мес­лен­ную (1913 год) и цер­ков­но-учи­тель­скую (1915 год) шко­лы. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года ко­мис­сар Временного комитета Государственной ду­мы и Временного пра­ви­тель­ст­ва по Министерству народного про­све­ще­ния и бывшему Ве­дом­ст­ву уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии (март - май 1917 годы). Член По­ме­ст­но­го со­бо­ра РПЦ (1917-1918 годы), сто­рон­ник вос­ста­нов­ле­ния пат­ри­ар­ше­ст­ва.

В 1919 году эмиг­ри­ро­вал, с 1920 года жил во Фран­ции, в городе Мё­дон близ Па­ри­жа. Член Анг­ло-Сак­сон­ской ма­сон­ской ло­жи (1919-1920 годы). Упол­но­мо­чен­ный пред­ста­ви­тель для Фран­ции Главного бе­жен­ско­го комитета в Лон­до­не (с 1920 года), член прав­ле­ния Общества про­све­ще­ния бе­жен­цев из Рос­сии (с 1921 года). Председатель от­де­ла сред­ней шко­лы Русской ака­де­мической груп­пы (1920-1939 годы), ор­га­ни­зо­вал русские от­де­ле­ния и пре­по­да­ва­ние русского языка для де­тей эмиг­ран­тов в ря­де французских сред­них школ, уча­ст­во­вал в уст­рой­ст­ве вос­крес­но-чет­вер­го­вых школ и русской гим­на­зии в Па­ри­же (1920 год). Заместитель председателя Русского на­цио­наль­но­го комитета во Фран­ции (1921-1934 годы) и Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния и воз­ро­ж­де­ния Рос­сии (1921-1927 годы). Член епар­хи­аль­но­го со­ве­та при митрополите Ев­ло­гии (В.С. Ге­ор­ги­ев­ском) (1923-1939 годы). Один из ор­га­ни­за­то­ров Пра­во­слав­но­го Свя­то-Сер­ги­ев­ско­го бо­го­слов­ско­го ин­сти­ту­та в Па­ри­же. В 1931-1939 годах ру­ко­во­дил под­го­тов­кой еже­год­ных Дней русской куль­ту­ры для эмиг­рант­ской мо­ло­дё­жи. Заместитель председателя Главного со­ве­та Российского национального объ­е­ди­не­ния (1937-1939 годы). Ковалевский на­гра­ж­дён французским ор­де­ном По­чётного ле­гио­на (1900 год).

Стар­ший сын Ковалевского - Пётр Ев­гра­фо­вич Ко­ва­лев­ский [16(29) декабря 1901, С.-Пе­тер­бург - 26 апреля 1978 годы, г. Мё­дон, близ Па­ри­жа], ис­то­рик, об­щественный и цер­ков­ный дея­тель русского за­ру­бе­жья, ос­но­ва­тель и ру­ко­во­ди­тель пра­во­слав­но­го про­све­ти­тель­но­го брат­ст­ва Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1921-1971 годы), один из ини­циа­то­ров соз­да­ния Русского сту­денческого хри­сти­ан­ско­го дви­же­ния (1923 год). Ар­хив Е.П. и П.Е. Ко­ва­лев­ских хра­нит­ся в Ме­ж­ду­народном институте со­ци­аль­ной ис­то­рии в городе Ам­стер­дам (Ни­дер­лан­ды).

Сочинения:

Рас­про­стра­не­ние сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ных све­де­ний при по­сред­ст­ве пе­да­го­ги­че­ских и на­чаль­ных школ. СПб., 1891;

На­род­ное об­ра­зо­ва­ние в Со­еди­нен­ных Шта­тах Се­вер­ной Аме­ри­ки (Выс­шее, сред­нее и низ­шее). СПб., 1895;

На­род­ное об­ра­зо­ва­ние на Все­рос­сий­ской вы­став­ке в Н. Нов­го­ро­де в 1896 г. СПб., 1897;

На­род­ное об­ра­зо­ва­ние и цер­ков­ное дос­тоя­ние в III-й Го­су­дар­ст­вен­ной Ду­ме. Ре­чи, док­ла­ды, ста­тьи. СПб., 1912. Т. 1–2;

Нрав­ст­вен­ное оз­до­ров­ле­ние Рос­сии. Па­риж, 1922;

La part а̀ faire а̀ la discipline et а̀ l’autonomie dans l’edu­cation morale. P., 1931;

На­цио­наль­ная идея. Па­риж, 1934.

Иллюстрации:

Архив А.С. Соколова.