КОВАЛЕВСКИЙ ЕВГРАФ ПЕТРОВИЧ (МЛАДШИЙ)
КОВАЛЕВСКИЙ ЕВГРАФ ПЕТРОВИЧ - российский деятель народного образования, общественный и политический деятель, действительный статский советник (1912 год).
Дворянин. Внук Е.П. Ковалевского (1790-1867 годы), племянник М.М. Ковалевского. Окончил юридический факультет Московского университета (1889 год). C 1890 года помощник обер-секретаря 1-го департамента Сената, в 1893-1903 годах чиновник особых поручений при министре народного просвещения, член Учёного комитета Министерства народного просвещения (1896-1917 годы), c 1903 года председатель Постоянной комиссии по устройству народных чтений, ведавшей внешкольным образованием. Организовал научно-учебный отдел на Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде, российский педагогический отдел на Всемирной выставке в Париже 1900 года, иностранную секцию на 1-й российской выставке по народному образованию (город Курск, 1902 год). Автор работ по проблемам начальной, средней и профессиональной школы. Гласный Бирюченского уездного и Воронежского губернского земских собраний (1898-1917 годы), почётный мировой судья Бирюченского уезда (1901-1903 годы). Депутат Государственной думы 3-го и 4-го созывов (1907-1917 годы), в Думе член фракции партии «Союз 17 октября», заместитель председателя комиссии по народному образованию, член бюджетной комиссии, с 1915 года член «Прогрессивного блока».
Один из наиболее авторитетных специалистов и докладчиков в Государственной думе по вопросам народного образования, добивался повышения бюджетных ассигнований на нужды просвещения. В 3-й Государственной думе руководил разработкой законопроекта о всеобщем бесплатном начальном обучении, который предусматривал значительное увеличение ежегодных расходов казны на эту программу в течение ближайших 10 лет (проект отклонён в 1912 году Государственным советом, в основном по финансовым причинам). Выступал за необходимость скорейшего созыва Всероссийского поместного собора РПЦ, предоставление церковным приходам имущественных и юридических прав, самостоятельности в области финансов, благотворительности и внешкольного просвещения, увеличение содержания православного духовенства и преподавателей духовно-учебных заведений. В собственном имении в слободе Ютановка Бирюченского уезда Воронежской губернии организовал ремесленную (1913 год) и церковно-учительскую (1915 год) школы. После Февральской революции 1917 года комиссар Временного комитета Государственной думы и Временного правительства по Министерству народного просвещения и бывшему Ведомству учреждений императрицы Марии (март - май 1917 годы). Член Поместного собора РПЦ (1917-1918 годы), сторонник восстановления патриаршества.
В 1919 году эмигрировал, с 1920 года жил во Франции, в городе Мёдон близ Парижа. Член Англо-Саксонской масонской ложи (1919-1920 годы). Уполномоченный представитель для Франции Главного беженского комитета в Лондоне (с 1920 года), член правления Общества просвещения беженцев из России (с 1921 года). Председатель отдела средней школы Русской академической группы (1920-1939 годы), организовал русские отделения и преподавание русского языка для детей эмигрантов в ряде французских средних школ, участвовал в устройстве воскресно-четверговых школ и русской гимназии в Париже (1920 год). Заместитель председателя Русского национального комитета во Франции (1921-1934 годы) и Союза освобождения и возрождения России (1921-1927 годы). Член епархиального совета при митрополите Евлогии (В.С. Георгиевском) (1923-1939 годы). Один из организаторов Православного Свято-Сергиевского богословского института в Париже. В 1931-1939 годах руководил подготовкой ежегодных Дней русской культуры для эмигрантской молодёжи. Заместитель председателя Главного совета Российского национального объединения (1937-1939 годы). Ковалевский награждён французским орденом Почётного легиона (1900 год).
Старший сын Ковалевского - Пётр Евграфович Ковалевский [16(29) декабря 1901, С.-Петербург - 26 апреля 1978 годы, г. Мёдон, близ Парижа], историк, общественный и церковный деятель русского зарубежья, основатель и руководитель православного просветительного братства Святого Александра Невского (1921-1971 годы), один из инициаторов создания Русского студенческого христианского движения (1923 год). Архив Е.П. и П.Е. Ковалевских хранится в Международном институте социальной истории в городе Амстердам (Нидерланды).
Сочинения:
Распространение сельскохозяйственных сведений при посредстве педагогических и начальных школ. СПб., 1891;
Народное образование в Соединенных Штатах Северной Америки (Высшее, среднее и низшее). СПб., 1895;
Народное образование на Всероссийской выставке в Н. Новгороде в 1896 г. СПб., 1897;
Народное образование и церковное достояние в III-й Государственной Думе. Речи, доклады, статьи. СПб., 1912. Т. 1–2;
Нравственное оздоровление России. Париж, 1922;
La part а̀ faire а̀ la discipline et а̀ l’autonomie dans l’education morale. P., 1931;
Национальная идея. Париж, 1934.
Иллюстрации:
Архив А.С. Соколова.