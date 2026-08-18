КОВАЛЕВСКАЯ СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

КОВАЛЕВСКАЯ СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА - российский ма­те­ма­тик, пер­вая в ми­ре жен­щи­на - профессор ма­те­ма­ти­ки и пер­вая жен­щина, из­бран­ная членом-корреспондентом Пе­тербургской АН (1889 год).

Дочь генерал-лейтенанта В.В. Кор­вин-Кру­ков­ско­го, же­на В.О. Ко­ва­лев­ско­го. Ковалевская по­лу­чи­ла до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, с 1866 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге бра­ла ча­ст­ные уро­ки ма­те­ма­ти­ки (дос­туп жен­щи­нам в Санкт-Пе­тербургский университет в то вре­мя был за­крыт). Осе­нью 1868 года Ковалевская до­би­лась раз­ре­ше­ния слу­шать лек­ции И.М. Се­че­но­ва и за­ни­мать­ся ана­то­ми­ей у В.Л. Гру­бе­ра. В 1869 году изу­ча­ла ма­те­ма­ти­ку и по­се­ща­ла так­же лек­ции Г. Кирх­го­фа, Э. Дю­буа-Рей­мо­на и Г. Гельм­голь­ца в Гей­дель­бер­ге. В 1870-1874 годах в Бер­ли­не за­ни­ма­лась ма­те­ма­ти­кой под руководством К. Вей­ер­шт­рас­са, да­вав­ше­го ей ча­ст­ные уро­ки (в Бер­лин­ский университет жен­щи­ны не до­пус­ка­лись).

В 1874 году на осно­ва­нии трёх ра­бот Ковалевской, пред­став­лен­ных Вей­ер­шт­рас­сом, Гёт­тин­ген­ский университет за­оч­но при­су­дил ей сте­пень доктора фи­ло­со­фии. В 1874 году вер­ну­лась в Рос­сию, од­на­ко не смог­ла по­лу­чить мес­та в Санкт-Пе­тербургском университете и не бы­ла до­пу­ще­на к пре­по­да­ва­нию на Выс­ших жен­ских кур­сах. За­тем Ковалевская поч­ти на 6 лет ото­шла от на­учной ра­бо­ты и за­ня­лась литературно-пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­стью. В 1880 году по пред­ло­же­нию П.Л. Че­бы­ше­ва на 6-м съез­де русских ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­лей и вра­чей Ковалевская про­чи­та­ла лек­цию об абе­ле­вых ин­те­гра­лах, на 7-м съез­де (1883 год) сде­ла­ла док­лад «О пре­лом­ле­нии све­та в кри­стал­лах».

В но­яб­ре 1883 года вы­еха­ла в Шве­цию , по­лу­чив при­гла­ше­ние Г. Мит­таг-Леф­фле­ра за­нять долж­ность при­ват-до­цен­та в Сток­гольм­ском университете (профессор с 1884 года).

Основной ма­те­ма­тический ре­зуль­тат, по­лу­чен­ный Ковалевской (1875 год), - тео­ре­ма о су­ще­ст­во­ва­нии ре­ше­ний нор­маль­ной сис­те­мы урав­не­ний с ча­ст­ны­ми про­из­вод­ны­ми, по­лу­чив­шая название тео­ре­мы Ко­ши - Ко­ва­лев­ской. В 1888 году ею на­пи­са­на ра­бо­та «За­да­ча о вра­ще­нии твёр­до­го те­ла во­круг не­под­виж­ной точ­ки». В этой ра­бо­те был най­ден но­вый слу­чай ре­ше­ния за­да­чи о вра­ще­нии не впол­не сим­мет­рич­но­го ги­ро­ско­па, в ко­то­ром оно до­во­дит­ся до кон­ца. Два дру­гих слу­чая ра­нее бы­ли най­де­ны Л. Эй­ле­ром и Ж. Ла­гран­жем. В 1888 году за эту ра­бо­ту Ковалевской бы­ла при­су­ж­де­на премия Па­риж­ской АН. В 1889 году за другую ра­бо­ту - о вра­ще­нии твёр­до­го те­ла - ей бы­ла при­су­ж­де­на премия Шведской ко­ро­лев­ской АН. По пред­став­ле­нию П.Л. Че­бы­ше­ва, В.Г. Им­ше­нец­ко­го и В.Я. Бу­ня­ков­ско­го Ковалевская бы­ла из­бра­на в Пе­тербургскую АН (иностранный член-корреспондент) по­сле то­го, как бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о до­пу­ще­нии жен­щин к из­бра­нию в чле­ны-кор­рес­пон­ден­ты.

Ковалевская из­вест­на так­же как пи­са­тель­ни­ца. Сре­ди ран­них литературных опы­тов - сти­хи на русском, французском и шведском язы­ках. По­весть «Ни­ги­ли­ст­ка» (1884 год, опубликована на шведском и русском язы­ках в 1892 году) - од­но из пер­вых про­из­ве­де­ний об ис­то­рии ре­во­люционного дви­же­ния в Рос­сии, ос­но­ва­на на ре­аль­ной судь­бе мо­ло­дой дво­рян­ки, ре­шив­шей спа­сти ре­во­лю­цио­не­ра от каз­ни, вый­дя за не­го за­муж. Дра­ма «Борь­ба за сча­стье», на­пи­сан­ная со­вме­ст­но со шведской пи­са­тель­ни­цей А. Ш. Леф­лер-Эд­грен на шведском языке («Kampen för Lyckan», 1887 год; русский перевод М.В. Лу­чиц­кой, 1892 год; поставлена в Те­ат­ре Кор­ша, 1894 год), по­свя­ще­на борь­бе про­тив со­ци­аль­ной не­спра­вед­ли­во­сти в Шве­ции.

Наи­бо­лее из­вест­на се­мей­ная хро­ни­ка Ковалевской «Вос­по­ми­на­ния дет­ст­ва» (1890 год), с боль­шим ли­риз­мом ри­сую­щая быт русской по­ме­щичь­ей усадь­бы 1860-х годов. Ковалевская - ав­тор очер­ка о М.Е. Сал­ты­ко­ве- Щед­ри­не (1889 год), вос­по­ми­на­ний о пи­са­тель­ни­це Дж. Эли­от (1886 год), с ко­то­рой по­зна­ко­ми­лась в Лон­до­не в 1869 году, и др. Про­из­ве­де­ния Ковалевской про­ник­ну­ты идея­ми борь­бы про­тив со­ци­аль­но­го уг­не­те­ния, за ос­во­бо­ж­де­ние и рав­но­пра­вие жен­щин. Литературное на­сле­дие Ковалевской со­хра­ни­лось не пол­но­стью.

В 1986 году в деревне По­ли­би­но Ве­ли­ко­лук­ско­го района Псков­ской области (в бывшем име­нии от­ца Ковалевской) от­крыт му­зей её име­ни.

Сочинения:

На­уч­ные ра­бо­ты. М.; Л., 1948;

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1982;

Вос­по­ми­на­ния. По­вес­ти. М., 1986.