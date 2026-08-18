КОВАЛЕВСКАЯ СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
КОВАЛЕВСКАЯ СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА - российский математик, первая в мире женщина - профессор математики и первая женщина, избранная членом-корреспондентом Петербургской АН (1889 год).
Дочь генерал-лейтенанта В.В. Корвин-Круковского, жена В.О. Ковалевского. Ковалевская получила домашнее образование, с 1866 года в Санкт-Петербурге брала частные уроки математики (доступ женщинам в Санкт-Петербургский университет в то время был закрыт). Осенью 1868 года Ковалевская добилась разрешения слушать лекции И.М. Сеченова и заниматься анатомией у В.Л. Грубера. В 1869 году изучала математику и посещала также лекции Г. Кирхгофа, Э. Дюбуа-Реймона и Г. Гельмгольца в Гейдельберге. В 1870-1874 годах в Берлине занималась математикой под руководством К. Вейерштрасса, дававшего ей частные уроки (в Берлинский университет женщины не допускались).
В 1874 году на основании трёх работ Ковалевской, представленных Вейерштрассом, Гёттингенский университет заочно присудил ей степень доктора философии. В 1874 году вернулась в Россию, однако не смогла получить места в Санкт-Петербургском университете и не была допущена к преподаванию на Высших женских курсах. Затем Ковалевская почти на 6 лет отошла от научной работы и занялась литературно-публицистической деятельностью. В 1880 году по предложению П.Л. Чебышева на 6-м съезде русских естествоиспытателей и врачей Ковалевская прочитала лекцию об абелевых интегралах, на 7-м съезде (1883 год) сделала доклад «О преломлении света в кристаллах».
В ноябре 1883 года выехала в Швецию, получив приглашение Г. Миттаг-Леффлера занять должность приват-доцента в Стокгольмском университете (профессор с 1884 года).
Основной математический результат, полученный Ковалевской (1875 год), - теорема о существовании решений нормальной системы уравнений с частными производными, получившая название теоремы Коши - Ковалевской. В 1888 году ею написана работа «Задача о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки». В этой работе был найден новый случай решения задачи о вращении не вполне симметричного гироскопа, в котором оно доводится до конца. Два других случая ранее были найдены Л. Эйлером и Ж. Лагранжем. В 1888 году за эту работу Ковалевской была присуждена премия Парижской АН. В 1889 году за другую работу - о вращении твёрдого тела - ей была присуждена премия Шведской королевской АН. По представлению П.Л. Чебышева, В.Г. Имшенецкого и В.Я. Буняковского Ковалевская была избрана в Петербургскую АН (иностранный член-корреспондент) после того, как было принято решение о допущении женщин к избранию в члены-корреспонденты.
Ковалевская известна также как писательница. Среди ранних литературных опытов - стихи на русском, французском и шведском языках. Повесть «Нигилистка» (1884 год, опубликована на шведском и русском языках в 1892 году) - одно из первых произведений об истории революционного движения в России, основана на реальной судьбе молодой дворянки, решившей спасти революционера от казни, выйдя за него замуж. Драма «Борьба за счастье», написанная совместно со шведской писательницей А. Ш. Лефлер-Эдгрен на шведском языке («Kampen för Lyckan», 1887 год; русский перевод М.В. Лучицкой, 1892 год; поставлена в Театре Корша, 1894 год), посвящена борьбе против социальной несправедливости в Швеции.
Наиболее известна семейная хроника Ковалевской «Воспоминания детства» (1890 год), с большим лиризмом рисующая быт русской помещичьей усадьбы 1860-х годов. Ковалевская - автор очерка о М.Е. Салтыкове- Щедрине (1889 год), воспоминаний о писательнице Дж. Элиот (1886 год), с которой познакомилась в Лондоне в 1869 году, и др. Произведения Ковалевской проникнуты идеями борьбы против социального угнетения, за освобождение и равноправие женщин. Литературное наследие Ковалевской сохранилось не полностью.
В 1986 году в деревне Полибино Великолукского района Псковской области (в бывшем имении отца Ковалевской) открыт музей её имени.
Сочинения:
Научные работы. М.; Л., 1948;
Избр. произведения. М., 1982;
Воспоминания. Повести. М., 1986.