КОВАЛЁВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2002), профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, руководитель Новгородской группы СПбИИ РАН.

Родился 2 сентября 1965 года в селе Медведь Солецкого района Новгородской области. В 1987 году окончил исторический факультет Новгородского государственного педагогического института.

В 1987–1990 годах – ассистент кафедры Истории и политэкономии Новгородского политехнического института.

С 1990 по 1993 год обучался в аспирантуре Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.

В 1993 году под руководством Н.Д. Козлова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Антифашистская борьба. Анализ пропагандистского противостояния (1941–1944 гг.). На материалах Северо-Запада России».

С 1993 по настоящее время – старший преподаватель, доцент, профессор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

В 2002 году защитил докторскую диссертацию на тему «Нацистский оккупационный режим и коллаборационизм в России (1941-1944 гг.)».

С 2014 года – ведущий научный сотрудник, руководитель Новгородской группы СПбИИ РАН.

Автор более 300 научных пубикаций. В область научных интересов входят история Второй мировой войны, коллаборационизм, пропаганда на оккупированной территории России, участие союзников нацистской Германии в войне против СССР, а также расхищение культурных ценностей в период Второй мировой войны.

Сочинения

Добровольцы на чужой войне. Очерки истории Голубой дивизии. Великий Новгород, 2014;

Коллаборационизм в России в 1941—1945 гг.: типы и формы. Великий Новгород, 2009;

Нацистская оккупация и коллаборационизм в России. 1941—1944. М., 2004;

Нацистский оккупационный режим и коллаборационизм в России. Великий Новгород, 2001;

Оккупация. Сопротивление. Возмездие: Нацистский режим на Новгородской земле / Под ред. Ковалева Б.Н. Великий Новгород, 2016. (В соавторстве с Д.Ю. Асташкиным и С.В. Куликом.);

Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации. М., 2011.