КОВАЛЕНКО Геннадий Михайлович

Родился 13.01.1949, г. Староконстантинов, Украина

1966–1971 – Петрозаводский государственный университет им. О.В.Куусинена, исторический факультет;

1971–1972 – преподаватель истории Ведлозерской средней школы Карельской АССР;

10.1972–07.1975 – аспирант Ленинградского отделения Института истории (ЛОИИ) АН СССР;

Кандидатская диссертация : Первые металлургические заводы в Карелии. 1670-1703 гг. (ЛОИИ СССР АН СССР, 1975).

08.1975–05.1983 – младший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР;

05.1983 – по настоящее время Санкт-Петербургский институт истории РАН (ЛОИИ АН СССР): младший научный сотрудник отдела истории Новгорода; 1986 – научный сотрудник; 01.1987 – старший научный сотрудник; 10.1987 – заведующий отделом истории Новгорода; 10.2009 – ведущий научный сотрудник.

Область интересов : Специализация: история России XVII – XVIII вв. и русско-скандинавские отношения этого периода.

Сочинения: Первые металлургические заводы в Карелии. 1670–1703 гг. (Л., 1979);

Карелия при Петре I. (Петрозаводск, 1988) (совм. с Ю.Н.Беспятых);

Хроника «бунташного» века. Очерки истории Новгорода XVII в. Л., 1991 (совм. с В.А.Варенцовым);

Кандидат на престол. Из истории политических и культурных связей России и Швеции XI–XX вв. (СПб.,1999);

В составе Московского государства. Очерки истории Великого Новгорода конца XV–нач. ХVIII в. (СПб., 1999) (совм. с В.А. Варенцовым);

Великий Новгород в европейской письменности XV–начала XX вв. Великий Новгород, 2007;

Русские и шведы от Рюрика до Ленина. Контакты и конфликты. (М., 2010);

Великий Новгород. Взгляд из Европы XV–начало XX вв. (СПб., 2010)