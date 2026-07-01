КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАСОВИЧ

Образование и карьера

Александр Коваленко родился в 1909 г. в с. Николаевка. По происхождению был украинцем.

Окончил начальную школу, работал пастухом. Комсомолец с 15-летнего возраста. С развертыванием политики коллективизации – тракторист, затем – бригадир бригады. Получил членство ком. партии.

В 1932 - 1934 гг. – комсорг судна «Красный Кавказ».

С 1934 по 1937 г. учился в Харьковском сельхозуниверситете им. Артема. По его окончании возглавил Ново-Водолажскую МТС. С 1939 г. - в Ново-Водолажском райисполкоме, с 1941 г. - 1-й секретарь ком. партии этого же района.

В годы лишений

Участник войны. В годы оккупации организовывал партизанскую работу на Украине, возглавляя подпольный Ново-Водолажский райком. В мае 1942 г. его отряд после перехода через линию фронта присоединился в Змиевских лесах к партизанскому отряду во главе с И.И. Копенкиным.

В 1943 г. К. возвратился в Новую Водолагу с частями Красной Армии. Участвовал в послевоенном восстановлении области. Дважды удостоился ордена Красной Звезды.

В 1944 – 1952 гг. К. руководил Волчанским районным комитетом партии. В 1948 г. получил звания Героя Социалистического Труда.

С 1952 по 1954 гг. - 1-й секретарь Чугуевского райкома.

В Белгородской области

С 1954 г. началась трудовая жизнь К. в Белгородской области, сначала во главе сельхозотдела Белгородского обкома ком. партии, затем - 1-го зам. председателя Белгородского облисполкома.

В 1957 - 1960 гг. – председатель Белгородского облисполкома. Помогал организовывать сооружение горнорудных предприятий на месторождениях Курской магнитной аномалии (1959).

В 1960 - 1963 г. – 1-й секретарь Белгородского обкома партии. Почти год возглавлял Белгородский сельский обком.

В Оренбургской области

С 1964 г. К. начал свою деятельность в Оренбургской области в должности 1-го секретаря Оренбургского обкома. При нем область добилась значительных результатов в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Область обязано К. открытием газоконденсатного месторождения, строительством газоперерабатывающего завода, Ириклинской ГРЭС, Киембаевского асбестового комбината.

В Москве

В 1980 - 1986 г. – председатель Государственного комитета СССР по материальным резервам.

Член Центрального комитета КПСС с 1961 по 1986 гг., член Президиума Верховного Совета РСФСР, депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 6 – 11-го созывов от Оренбургской области.

С 1986 г. К. ушел в отставку. С 1999 г. стал почетным гражданином г. Оренбурга.

Умер К. 4 ноября 1987 г. в Москве. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Семья

Супругой К. с 1930 г. была Евдокия Федоровна. Дочь – Валентина.