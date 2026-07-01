КОВАДОНГА, БИТВА ПРИ КОВАДОНГЕ

Сражение, в котором, как традиционно считается, христианские войска одержали первую победу над арабами, что послужило началом Реконкисты.

Социальные противоречия в Вестготском королевстве позволили арабо-берберским войскам быстро, всего за несколько лет, захватить и подчинить себе большую часть Пиренейского полуострова. Этому процессу способствовали сравнительная веротерпимость, которая отличала мавров на первом этапе их вторжения в Испанию.

Многие представители иберо-римской и готской знати получали щедрые дары в случае, если переходили на службу к мусульманам. Так, сыновьям короля Витицы были преподнесены значительные земельные владения. Те, кто не желал оставаться на землях мусульман, стекались в Астурию, северо-западную часть полуострова.

В 714 году вестготы избрали нового христианского короля - знатного гота Пелайо. Во главе с новым правителем вестготы отказались подчиняться берберскому наместнику Мунусе, который с войском находился в астурийском городе Хихоне. Узнав об этом, Мунуса попросил подкрепления из Кордовы. После некоторого промедления к нему был отправлен отряд под командованием Алькама.

Численность мавританского отряда по данным средневековых хроник превышала 100 000 (или даже 150 000 человек). Сейчас эта цифра подвергается сомнению и считается явно мифологизированной. О самой битве имеется крайне мало сведений.

По данным хроники Альфонса III (ок. 888 г.), вместе с отрядом прибыл один из сыновей Витицы, который должен был уговорить восставших сдаться. Мусульманский отряд достиг долины Кавадонги, где встретился с людьми Пелайо.

После провала переговоров вестготы начали закидывать мусульман камнями и дротиками. По ходу перестрелки в долине началась страшная буря, смешавшая войска мусульман и принудившая их отступить. Сам Алькама погиб.

Узнав о поражении карательного отряда, Мунуса сам оставил Хихон и попытался подавить бунт, но в стычке у деревни Олальес был убит.

Эти столкновения не имели большого резонанса среди современников. Тем не менее, они позволили укрепиться христианам в Астурии, которая стала одним из трех центров Реконкисты (наряду с Испанской маркой и баскскими землями ).

Исторические источники :

The chronicle of Alfonso III. Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain. Liverpool, 1999

Автор статьи: Крылов К.Е .