КОВАЧЕВИЧ САВА

Ковaчевич (серб.-хорват. Ковачевиh, Kovačević), Сава (25.01.1905, с. Нуда, Черногория — 13.06.1943, с. Креково, по другим сведениям, с. Врбница, Хорватия) — герой народно-освободительной борьбы в Югославии в годы Второй мировой войны, партизанский командир, коммунист, один их организаторов восстания 1941 в Черногории.

Родился в крестьянской семье, работал на заводе в Трепче, затем в типографии в Белградае. С 1925 — член Коммунистической партии Югославии (КПЮ, см. в ст. Союз коммунистов Югославии ). В 1930-е один из руководителей коммунистического движения в Черногории, член краевого комитета КПЮ. Неоднократно арестовывался за антиправительственную деятельность. С началом вооруженного сопротивления оккупации Югославии возглавил партизанское движение в районе Грахово, где в июле 1941 была одержана первая крупная победа над итальянскими войсками. Командир Никшичского партизанского отряда. Член Верховного штаба Народно-освободительной армии Югославии. С июня 1942 командовал Пятой черногорской бригадой, отличившейся в январе—марте 1943 в битве на Неретве. В мае—июне 1943 командовал Третьей дивизией в битве при Сутьеске. Погиб при попытке прорвать окружение. Звание Народного героя Югославии присвоено посмертно 6 июля 1943.

Лит.:Ђурашковић, Ђ. Прњат, Б. Командант Сава. Београд, 1961. Београд, 1965.