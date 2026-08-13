КОВАЧ МИХАЛ
КОВАЧ МИХАЛ - словацкий государственный и политический деятель.
По окончании в 1954 году Экономического университета Братиславы работал в банке, читал лекции в колледже при Национальном банке Кубы (1965-1966 годы), при лондонском отделении Национального банка Чехословакии (1967-1969 годы) и в Словацком техническом университете. С 1971 года служащий Национального чехословацкого банка в Праге.
Активно участвовал в политических событиях весны 1989 года в Чехословакии, в сентябре 1989 - мае 1991 годов министр финансов Словацкой республики. С 1990 года депутат Федерального собрания Чешской и Словацкой Федеративной Республики (ЧСФР), с 1992 года его председатель. В 1991 году вместе с В. Мечиаром основал Народную партию - Движение за демократическую Словакию (НП–ДЗДС), её вице-председатель.
После распада ЧСФР и провозглашения независимости Словакии 15 февраля 1993 года избран президентом Словацкой Республики. Вступил в конфликт с премьер-министром Мечиаром, резко критиковал его стиль руководства. В результате дальнейшего обострения конфликта в марте 1998 года подал в отставку.