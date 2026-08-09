КОУТУ ДЬОГУ ДУ (Diogo do Couto)
Португальский историк.
Происходит из португальской знати, сын Гашпара ду Коуту и Изабел де Серра де Калвуш. Образование получил в иезуитской коллегии св. Антана, где с 11 лет учил грамматику, латынь и риторику; философию изучал в монастыре Бенфика.
В 1559 г. отправился в Индию, где находился в течение 10 лет. В 1569 г. познакомился с Л. де Камоеншем на острове Мозамбик, помог ему добраться до Лиссабона. Прибыл в Лиссабон в апреле 1570 г. на корабле «Санта Клара».
Вскоре вернулся на Восток с поручением от короля Филиппа I продолжить «Декады» Жоана де Барруша в должности главного хранителя Архива Торре ду Томбу по Индии.
Дьогу де Коуту написал книги «Декад» с четвёртой по двенадцатую, опубликовал полностью только IV, V и VII, а также конспект VIII и IX. Книга VI сгорела в типографии, VIII и IX были украдены, XI затерялась. Как историк он полагал, что истину следует излагать объективно и без изъятий. Подверг критике жестокость и коррупцию в Индии.
Дьогу де Коуту является автором произведения «Diálogo do Soldado Prático», содержащем критику португальского администрирования в Индии в начале XVII в., раскрыв алчность и любовь к роскоши, угнетение бедных, искажения в отчётах королю. Сочинение послужило основой «чёрной легенды» португальского колониализма. Написал также ряд речей и памятных записок.
Исторические источники:
Diogo do Couto. Decadas da Asia, que tratam dos mares que descobriram, armadas, que desbarataraõ, exercitos, que venceraõ, e das acçoens heroicas, e façanhas bellicas, que obraraõ os portuguezes nas conquistas do Oriente. 3 Vol. Lisboa, 1736
Diogo do Couto. Tratado dos feitos de Vasco da Gama e de seus filhos na Índia. Introd. e leitura de J.M. Azevedo e Silva, J. Marinho dos Santos. Lisboa, 1998
Observações sobre as principaes causas da decadencia dos portuguezes na Asia escritas por Diogo do Couto em forma de dialogo com o titulo de Soldado Pratico. Publ. por A. Caetano do Amaral. Lisboa, 1790
Diogo do Couto. O Soldado Pratico. Ed. e introd. de A.M. García Martín. Coimbra, 2009
Автор статьи А.П.Черных