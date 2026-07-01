КОУТС АЛЬБЕРТ

КОУТС АЛЬБЕРТ - английский дирижёр.

Учил­ся в Ли­вер­пуль­ском университете, с 1902 года в Лейп­циг­ской консерватории у Ю. Клен­ге­ля (вио­лон­чель) и Р. Тейх­мюл­ле­ра (фортепиано). Был ас­си­стен­том и уче­ни­ком ди­ри­жё­ра А. Ни­ки­ша в ор­ке­ст­ре «Ге­ванд­хау­за» (Лейп­циг). Ра­бо­тал опер­ным ди­ри­жё­ром в Эль­бер­фель­де (1906-1908 годы), Дрез­де­не (1908), Ман­гей­ме (1910). В 1907 году впер­вые вы­сту­пил в пе­тербургском Ма­ри­ин­ском те­ат­ре (в 1911-1917 годах главный ди­ри­жёр), ди­ри­жи­ро­вал здесь по­ста­нов­ка­ми опер М.П. Му­сорг­ско­го («Хо­ван­щи­на», «Бо­рис Го­ду­нов»; обе 1911), С.И. Та­нее­ва («Оре­стея», 1915), Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва («Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не», 1915, «Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же», 1918). С 1919 года жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии, ра­бо­тал в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден», в 1919-1922 годах воз­глав­лял Лон­дон­ский сим­фо­нический ор­кестр (осу­ще­ст­вил пре­мье­ры про­из­ве­де­ний Р. Во­ан-Уиль­ям­са, Г. Хол­ста). Га­ст­ро­ли­ро­вал в США (1920) и Ита­лии (1921), не­од­но­крат­но - в СССР (в т. ч. с ис­пол­не­ни­ем со­чи­не­ний уе­хав­ше­го за ру­беж С.В. Рах­ма­ни­но­ва). В 1923-1925 годах пре­по­да­вал в Ист­мен­ской шко­ле му­зы­ки в Ро­че­сте­ре (США), ру­ко­во­дил там фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром. В 1931 году ди­ри­жи­ро­вал спек­так­ля­ми Не­мец­кой государственной опе­ры в Бер­ли­не, в 1935 году - Вен­ским фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром. С 1946 года жил в ЮАР, ру­ко­во­дил сим­фо­ническими. ор­ке­ст­ра­ми Йо­хан­нес­бур­га и Кейп­тау­на, пре­по­да­вал в Кейп­та­ун­ском университете (здесь хра­нит­ся ар­хив Коутса).

Один из круп­ней­ших в 1-й половине XX века ин­тер­пре­та­то­ров русской му­зы­ки (в осо­бен­но­сти С.В. Рах­ма­ни­но­ва и С.С. Про­кофь­е­ва), спо­соб­ст­во­вал её рас­про­стра­не­нию в ми­ре; впер­вые в Ве­ли­ко­бри­та­нии ди­ри­жи­ро­вал фортепианными кон­цер­та­ми - № 4 Рах­ма­ни­но­ва и № 3 Про­кофь­е­ва, впер­вые за­пи­сал на грам­пла­стин­ку кон­церт № 3 Рах­ма­ни­но­ва (1930, со­лист В. Го­ро­виц), ак­тив­но ис­пол­нял со­чи­не­ния А.Н. Скря­би­на, А.К. Гла­зу­но­ва, М.И. Глин­ки и др. с южно-африканскими ор­ке­ст­ра­ми.