КОУТС АЛЬБЕРТ
КОУТС АЛЬБЕРТ - английский дирижёр.
Учился в Ливерпульском университете, с 1902 года в Лейпцигской консерватории у Ю. Кленгеля (виолончель) и Р. Тейхмюллера (фортепиано). Был ассистентом и учеником дирижёра А. Никиша в оркестре «Гевандхауза» (Лейпциг). Работал оперным дирижёром в Эльберфельде (1906-1908 годы), Дрездене (1908), Мангейме (1910). В 1907 году впервые выступил в петербургском Мариинском театре (в 1911-1917 годах главный дирижёр), дирижировал здесь постановками опер М.П. Мусоргского («Хованщина», «Борис Годунов»; обе 1911), С.И. Танеева («Орестея», 1915), Н.А. Римского-Корсакова («Сказка о царе Салтане», 1915, «Сказание о невидимом граде Китеже», 1918). С 1919 года жил в Великобритании, работал в лондонском театре «Ковент-Гарден», в 1919-1922 годах возглавлял Лондонский симфонический оркестр (осуществил премьеры произведений Р. Воан-Уильямса, Г. Холста). Гастролировал в США (1920) и Италии (1921), неоднократно - в СССР (в т. ч. с исполнением сочинений уехавшего за рубеж С.В. Рахманинова). В 1923-1925 годах преподавал в Истменской школе музыки в Рочестере (США), руководил там филармоническим оркестром. В 1931 году дирижировал спектаклями Немецкой государственной оперы в Берлине, в 1935 году - Венским филармоническим оркестром. С 1946 года жил в ЮАР, руководил симфоническими. оркестрами Йоханнесбурга и Кейптауна, преподавал в Кейптаунском университете (здесь хранится архив Коутса).
Один из крупнейших в 1-й половине XX века интерпретаторов русской музыки (в особенности С.В. Рахманинова и С.С. Прокофьева), способствовал её распространению в мире; впервые в Великобритании дирижировал фортепианными концертами - № 4 Рахманинова и № 3 Прокофьева, впервые записал на грампластинку концерт № 3 Рахманинова (1930, солист В. Горовиц), активно исполнял сочинения А.Н. Скрябина, А.К. Глазунова, М.И. Глинки и др. с южно-африканскими оркестрами.