КОУП ДЖЕК
КОУП ДЖЕК (настоящее имя Роберт Нокс) - южноафриканский писатель
Писал на английском языке. Работал журналистом в ЮАР, позднее в Лондоне; в разгар 2-й мировой войны вернулся в ЮАР, занимался литературной и издательской деятельностью. С 1980 года жил в Великобритании.
Известность Коупу принёс роман «Прекрасный дом» («The fair house», 1955, русский перевод 1960) о борьбе зулусов против англо-бурских поработителей в начале XX века. Роман «Золотая иволга» («The golden oriole», 1958, русский перевод 1970), отмеченный социально-критической направленностью, повествует о трагической судьбе талантливого зулусского писателя, участника освободительного движения. В более поздних романах «Альбинос» («Albino», 1964) и др. поднята тема разрушительного влияния европейцев на африканскую культуру. Социальная проблематика преобладает в рассказах Коупа: сборники «Приручённый бык» («The tame ox», 1960, русский перевод 1963), «Человек, который сомневался» («The man who doubted», 1967), «Бездомная кошка» («Alley cat», 1973).
Автор поэтических сборников, книги «Враг внутри: писатели-диссиденты, сочинявшие на африкаанс» («The adversary within: dissident writers in Afrikaans», 1982).