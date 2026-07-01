КОУП ДЖЕК

КОУП ДЖЕК (настоящее имя Ро­берт Нокс) - южноафриканский писатель

Пи­сал на английском языке. Ра­бо­тал жур­на­ли­стом в ЮАР, позд­нее в Лон­до­не; в раз­гар 2-й ми­ро­вой вой­ны вер­нул­ся в ЮАР, за­ни­мал­ся литературной и из­да­тель­ской дея­тель­но­стью. С 1980 года жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Из­вест­ность Коупу при­нёс ро­ман «Пре­крас­ный дом» («The fair house», 1955, русский перевод 1960) о борь­бе зу­лу­сов про­тив анг­ло-бур­ских по­рабо­ти­те­лей в начале XX века. Ро­ман «Зо­ло­тая ивол­га» («The golden oriole», 1958, русский перевод 1970), от­ме­чен­ный со­ци­аль­но-кри­тической на­прав­лен­но­стью, по­ве­ст­ву­ет о тра­гической судь­бе та­лант­ли­во­го зу­лус­ско­го пи­са­те­ля , уча­ст­ни­ка ос­во­бо­дительного дви­же­ния. В бо­лее позд­них ро­ма­нах «Аль­би­нос» («Albino», 1964) и др. под­ня­та те­ма раз­ру­шительного влия­ния ев­ро­пей­цев на африканскую куль­ту­ру. Со­ци­аль­ная про­бле­ма­ти­ка пре­об­ла­да­ет в рас­ска­зах Коупа: сборники «При­ру­чён­ный бык» («The tame ox», 1960, русский перевод 1963), «Че­ло­век, ко­то­рый со­мне­вал­ся» («The man who doubted», 1967), «Без­дом­ная кош­ка» («Al­ley cat», 1973).

Ав­тор по­этических сборников, книги «Враг внут­ри: пи­са­те­ли-дис­си­ден­ты, со­чи­няв­шие на аф­ри­ка­анс» («The adversary within: dissident writers in Afrikaans», 1982).