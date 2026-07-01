КОУН ДЖЕЙМС ХОЛ

КОУН ДЖЕЙМС ХОЛ - американский протестантский богослов.

Пред­ста­ви­тель так называемой аф­ри­кан­ской тео­ло­гии, пас­тор Африканской ме­то­ди­ст­ской епи­ско­паль­ной церк­ви. Ро­дил­ся в аф­роа­ме­ри­кан­ской се­мье. Изу­чал бо­го­сло­вие в Кол­лед­же Фи­лан­де­ра Сми­та (Литл-Рок). Окон­чил еван­ге­лическую тео­ло­гическую се­ми­на­рию Гар­рет­та (1961) и Се­ве­ро-За­пад­ный университет в Эван­сто­не (штат Ил­ли­нойс) (1965). С 1977 года профессор сис­те­ма­тической тео­ло­гии в Объ­е­ди­нён­ной тео­ло­гической се­ми­на­рии Нью-Йор­ка.

Ис­хо­дя из опы­та при­тес­няе­мых в США аф­роа­ме­ри­кан­цев и ос­но­вы­ва­ясь на кон­цеп­ции Дви­же­ния за гра­ж­дан­ские пра­ва с его ло­зун­гом «власть чёр­ных» (Black Power), Коун од­ним из пер­вых пред­при­нял по­пыт­ку раз­ра­бо­тать «аф­ри­кан­скую тео­ло­гию». Ис­пы­тав влия­ние про­тес­тант­ских бо­го­сло­вов К. Бар­та, Д. Бон­хёф­фе­ра, П. Тил­ли­ха, Ю. Мольт­ма­на, эк­зи­стен­циа­ли­стов А. Ка­мю, Ж.П. Сар­тра, Коун в сво­их пер­вых кни­гах «Чёр­ное бо­го­сло­вие и власть чёр­ных» («Black theo­logy and black power», 1969) и «Чёр­ное бо­го­сло­вие ос­во­бо­ж­де­ния» («A black theology of liberation», 1970) за­да­ёт­ся во­про­сом о со­от­но­ше­нии хри­сти­ан­ст­ва и идей дви­же­ния за гра­ж­дан­ские пра­ва. Ло­зунг «власть чёр­ных» он ин­тер­пре­ти­ро­вал с по­зи­ций эк­зи­стен­циа­лиз­ма как при­зыв к по­ло­жи­тель­но­му ут­вер­жде­нию тем­но­ко­жим че­ло­ве­ком сво­его бы­тия. Убе­ж­дён­ность в том, что Еван­ге­лие ад­ре­со­ва­но в пер­вую оче­редь уг­не­тён­но­му че­ло­ве­ку, по­зво­ли­лa Коуну со­от­не­сти и да­же ото­жде­ст­вить кон­цеп­цию «вла­сти чёр­ных» с бла­го­вес­ти­ем Но­во­го За­ве­та. Сво­бо­ду, на­хо­дя­щую­ся в цен­тре его рас­су­ж­де­ний, он по­ни­ма­ет как ак­тив­ное вос­при­ятие при­тес­няе­мым тем­но­ко­жим че­ло­ве­ком об­ра­щён­ной к не­му ос­во­бо­ж­даю­щей еван­гель­ской вес­ти.

Книга Коуна «Спи­ри­чу­элы и блюз» («The spirituals and the blues», 1972) по­свя­ще­на ана­ли­зу аф­роа­ме­ри­кан­ской ре­лигиозной куль­ту­ры и ду­хов­но­сти, на­шед­ших от­ра­же­ние в про­по­ве­дях, цер­ков­ных пес­но­пе­ни­ях и пре­да­ни­ях. В ра­бо­те «Бог уг­не­тён­ных» («God of the oppressed», 1975) Коун от­ме­чал прин­ци­пи­аль­ное, с его точ­ки зре­ния, от­ли­чие аф­роа­ме­ри­кан­ско­го бо­го­сло­вия от западной бо­го­слов­ской тра­ди­ции, обу­слов­лен­ное раз­лич­ным со­ци­аль­ным и ре­лигиозным опы­том. В све­те сво­его бо­го­сло­вия Коун ос­мыс­ля­ет со­ци­аль­ные идеи аф­роа­ме­ри­кан­ских об­щественных дея­те­лей и ли­де­ров Дви­же­ния за гра­ж­дан­ские пра­ва У.Э.Б. Дю­буа, М.Л. Кин­га, Мал­кол­ма Икс (1925-1965 годы), С. Кар­майк­ла (1941-1998 годы).

Сочинения:

For my people. Black theology and the black church. Maryknoll, 1984;

Martin and Malcolm and America. Maryknoll, 1991