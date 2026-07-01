КОУН ДЖЕЙМС ХОЛ
КОУН ДЖЕЙМС ХОЛ - американский протестантский богослов.
Представитель так называемой африканской теологии, пастор Африканской методистской епископальной церкви. Родился в афроамериканской семье. Изучал богословие в Колледже Филандера Смита (Литл-Рок). Окончил евангелическую теологическую семинарию Гарретта (1961) и Северо-Западный университет в Эванстоне (штат Иллинойс) (1965). С 1977 года профессор систематической теологии в Объединённой теологической семинарии Нью-Йорка.
Исходя из опыта притесняемых в США афроамериканцев и основываясь на концепции Движения за гражданские права с его лозунгом «власть чёрных» (Black Power), Коун одним из первых предпринял попытку разработать «африканскую теологию». Испытав влияние протестантских богословов К. Барта, Д. Бонхёффера, П. Тиллиха, Ю. Мольтмана, экзистенциалистов А. Камю, Ж.П. Сартра, Коун в своих первых книгах «Чёрное богословие и власть чёрных» («Black theology and black power», 1969) и «Чёрное богословие освобождения» («A black theology of liberation», 1970) задаётся вопросом о соотношении христианства и идей движения за гражданские права. Лозунг «власть чёрных» он интерпретировал с позиций экзистенциализма как призыв к положительному утверждению темнокожим человеком своего бытия. Убеждённость в том, что Евангелие адресовано в первую очередь угнетённому человеку, позволилa Коуну соотнести и даже отождествить концепцию «власти чёрных» с благовестием Нового Завета. Свободу, находящуюся в центре его рассуждений, он понимает как активное восприятие притесняемым темнокожим человеком обращённой к нему освобождающей евангельской вести.
Книга Коуна «Спиричуэлы и блюз» («The spirituals and the blues», 1972) посвящена анализу афроамериканской религиозной культуры и духовности, нашедших отражение в проповедях, церковных песнопениях и преданиях. В работе «Бог угнетённых» («God of the oppressed», 1975) Коун отмечал принципиальное, с его точки зрения, отличие афроамериканского богословия от западной богословской традиции, обусловленное различным социальным и религиозным опытом. В свете своего богословия Коун осмысляет социальные идеи афроамериканских общественных деятелей и лидеров Движения за гражданские права У.Э.Б. Дюбуа, М.Л. Кинга, Малколма Икс (1925-1965 годы), С. Кармайкла (1941-1998 годы).
Сочинения:
For my people. Black theology and the black church. Maryknoll, 1984;
Martin and Malcolm and America. Maryknoll, 1991