КОТЯН

КОТЯН - половецкий хан.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Га­лиц­ко-Во­лын­ской ле­то­пи­си в свя­зи с со­бы­тия­ми 1205 года, ко­гда по­сле ги­бе­ли га­лиц­ко-во­лын­ско­го князя Ро­ма­на Мсти­сла­ви­ча (19.6.1205 года) по­лов­цы во гла­ве с ха­на­ми Котяном и Са­мо­гу­ром со­вер­ши­ли на­бег на Га­лиц­ко-Во­лын­ское княжество, где ед­ва не по­па­ли в плен. По мне­нию С.А. Плет­нё­вой, Котян яв­лял­ся гла­вой не­сколь­ких по­ло­вец­ких орд, со­став­ляв­ших западное от­ветв­ле­ние по­лов­цев. По­сле раз­гро­ма по­лов­цев монгольскими вой­ска­ми в декабре 1222 - январе 1223 годов Котян об­ра­тил­ся к сво­ему зя­тю, га­лиц­ко­му князю Мсти­сла­ву Мсти­сла­ви­чу Удат­но­му, с прось­бой по­мочь в от­ра­же­нии монгольской аг­рес­сии. Во мно­гом имен­но прось­ба Котяна ста­ла от­прав­ной точ­кой для ор­га­ни­за­ции по­хо­да коа­ли­ции русских кня­зей про­тив монгольских войск, за­вер­шив­ше­го­ся Калк­ской бит­вой 1223 года, в ко­то­рой объ­е­ди­нён­ные русско-по­ло­вец­кие си­лы по­тер­пе­ли по­ра­же­ние. В 1228 году Котян уча­ст­во­вал в по­хо­де на Ка­ме­нец на сто­ро­не ки­ев­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Рю­ри­ко­ви­ча и чер­ни­гов­ско­го князя Ми­хаи­ла Все­во­ло­до­ви­ча про­тив князя Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча, од­на­ко по­сле то­го как по­сол Да­нии­ла уго­во­рил Котяна от­ка­зать­ся от по­мо­щи им, хан по­ки­нул сво­их со­юз­ни­ков и по до­ро­ге в по­ло­вец­кие сте­пи ра­зо­рил Га­лиц­кое княжество, где в этот мо­мент кня­жил венгерский ко­ро­ле­вич Эн­д­ре (Ан­д­рей), со­юз­ник Вла­ди­ми­ра Рю­ри­ко­ви­ча и Ми­хаи­ла Все­во­ло­до­ви­ча. В 1233 году Котян уча­ст­во­вал в по­хо­де ки­ев­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Рю­ри­ко­ви­ча и князя Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча на по­мощь вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­му князю Да­нии­лу Ро­ма­но­ви­чу, вы­сту­пив­ше­му про­тив венг­ров, в т. ч. в ус­пеш­ном для русских войск сра­же­нии у Пе­ре­ми­ля.

В хо­де мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия по­лов­цы ока­за­лись окон­ча­тель­но раз­би­ты за­вое­ва­те­ля­ми. Ве­ро­ят­но, по­сле взя­тия Кие­ва мон­го­ло-та­та­ра­ми (19.11.1240 года) Котян вме­сте с 40 тысячами по­лов­цев от­пра­вил­ся в Венг­рию, где по­про­сил убе­жи­ща у ко­ро­ля Бе­лы IV. Ко­роль при­нял по­лов­цев Котяна в под­дан­ст­во и пре­дос­та­вил зем­ли для по­се­ле­ния в ме­ж­ду­ре­чье Ду­ная и Ти­сы. В об­мен на это по­лов­цы обя­за­лись при­нять хри­сти­ан­ст­во и уча­ст­во­вать в во­енных дей­ст­ви­ях войск ко­ро­ля. Од­на­ко уси­ле­ние влия­ния по­лов­цев вы­зва­ло не­до­воль­ст­во венгерской ари­сто­кра­тии. Котян и другие во­ж­ди по­лов­цев бы­ли об­ви­не­ны в том, что они за­сла­ны в Венг­рию мон­го­ло-та­та­ра­ми, и каз­не­ны. В от­вет на убий­ст­во Котяна по­лов­цы ра­зо­ри­ли венгерские зем­ли, раз­би­ли по­слан­ные про­тив них вой­ска и уш­ли на тер­ри­то­рию Вто­ро­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва.

О по­ли­тическом ве­се Котяна го­во­рят и бра­ки, за­клю­чён­ные его до­черь­ми. Пер­вая (имя не­известно) бы­ла вы­да­на за­муж (не позд­нее 1216 года) за князя Мсти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча Удат­но­го. Вто­рая (имя не­известно) ста­ла вто­рой же­ной (около 1239 года) ре­ген­та Ла­тин­ской им­пе­рии (1228-1231, 1238-1239 годы) На­ржо III де Ту­си (умер в 1241 году). Тре­тья - в кре­ще­нии Ели­за­ве­та (Эр­же­бет) (? - по­сле 3.5.1290 года), же­на (со 2-й половины 1240-х годов) ко­ро­ля Венг­рии Иш­тва­на V (пра­вил в 1270-1272 годах), мать ко­ро­ля Венг­рии Лас­ло IV Ку­на (1272-1290 годы). Од­на­ко в венгерскую ис­то­рио­гра­фии су­ще­ст­ву­ет так­же точ­ка зре­ния, что Ели­за­ве­та - не дочь Ко­тя­на.