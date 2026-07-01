КОТЯН
КОТЯН - половецкий хан.
Впервые упоминается в Галицко-Волынской летописи в связи с событиями 1205 года, когда после гибели галицко-волынского князя Романа Мстиславича (19.6.1205 года) половцы во главе с ханами Котяном и Самогуром совершили набег на Галицко-Волынское княжество, где едва не попали в плен. По мнению С.А. Плетнёвой, Котян являлся главой нескольких половецких орд, составлявших западное ответвление половцев. После разгрома половцев монгольскими войсками в декабре 1222 - январе 1223 годов Котян обратился к своему зятю, галицкому князю Мстиславу Мстиславичу Удатному, с просьбой помочь в отражении монгольской агрессии. Во многом именно просьба Котяна стала отправной точкой для организации похода коалиции русских князей против монгольских войск, завершившегося Калкской битвой 1223 года, в которой объединённые русско-половецкие силы потерпели поражение. В 1228 году Котян участвовал в походе на Каменец на стороне киевского князя Владимира Рюриковича и черниговского князя Михаила Всеволодовича против князя Даниила Романовича, однако после того как посол Даниила уговорил Котяна отказаться от помощи им, хан покинул своих союзников и по дороге в половецкие степи разорил Галицкое княжество, где в этот момент княжил венгерский королевич Эндре (Андрей), союзник Владимира Рюриковича и Михаила Всеволодовича. В 1233 году Котян участвовал в походе киевского князя Владимира Рюриковича и князя Изяслава Мстиславича на помощь владимиро-волынскому князю Даниилу Романовичу, выступившему против венгров, в т. ч. в успешном для русских войск сражении у Перемиля.
В ходе монголо-татарского нашествия половцы оказались окончательно разбиты завоевателями. Вероятно, после взятия Киева монголо-татарами (19.11.1240 года) Котян вместе с 40 тысячами половцев отправился в Венгрию, где попросил убежища у короля Белы IV. Король принял половцев Котяна в подданство и предоставил земли для поселения в междуречье Дуная и Тисы. В обмен на это половцы обязались принять христианство и участвовать в военных действиях войск короля. Однако усиление влияния половцев вызвало недовольство венгерской аристократии. Котян и другие вожди половцев были обвинены в том, что они засланы в Венгрию монголо-татарами, и казнены. В ответ на убийство Котяна половцы разорили венгерские земли, разбили посланные против них войска и ушли на территорию Второго Болгарского царства.
О политическом весе Котяна говорят и браки, заключённые его дочерьми. Первая (имя неизвестно) была выдана замуж (не позднее 1216 года) за князя Мстислава Мстиславича Удатного. Вторая (имя неизвестно) стала второй женой (около 1239 года) регента Латинской империи (1228-1231, 1238-1239 годы) Наржо III де Туси (умер в 1241 году). Третья - в крещении Елизавета (Эржебет) (? - после 3.5.1290 года), жена (со 2-й половины 1240-х годов) короля Венгрии Иштвана V (правил в 1270-1272 годах), мать короля Венгрии Ласло IV Куна (1272-1290 годы). Однако в венгерскую историографии существует также точка зрения, что Елизавета - не дочь Котяна.