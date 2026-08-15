КОТУРН
КОТУРН (др.-греч. κόθορνος, лат. cothurnus) - высокие сапоги, которые также были частью костюма актера трагедии.
Первоначально это был вид повседневной обуви. В котурны (как самые большие сапоги, которые только можно было найти) обут у Геродота Алкмеон, набивший их золотом, чтобы унести как можно больше из сокровищниц Креза (VI, 125). Котурн можно было надевать как на правую, так и на левую ногу, поэтому это слово в переносном смысле употреблялось для характеристики непостоянного человека (так, афинского политика Ферамена за беспринципность прозвали «котурном», см. : Xen. Hell., II, 3, 31).
С возникновением греческого театра котурны стали использовать актеры греческой трагедии, со временем они приобрели утолщенную подошву, что не только придавало торжественный и внушительный вид актерам, исполнявшим роли богов и героев, но и помогало добиться соразмерности фигуры, учитывая весьма громоздкие маски, которые использовали актеры в театре (по-видимому, этой же цели служили различные накладки, которые актеры надевали под костюм). Возможно, эти изменения были введены Эсхилом, как сообщает его неизвестный биограф (Vit. Aesch., 14 ), хотя некоторые современные исследователи полагают, что это случилось не ранее II в. до н.э. В императорскую эпоху котурн является столь характерной частью костюма актера трагедии, что Гораций именно его использует для символического обозначения этого жанра (Carm., II, 1, 12). Котурны, наряду с маской, стали важнейшими атрибутами греческой трагедии и в последующей европейской традиции. Устойчивое выражение «встать на котурны» (которое есть во многих европейских языках) означает играть с ложным пафосом, вести себя напыщенно и претенциозно.
Иллюстрация:
Актер на котурнах. Статуэтка из слоновой кости позднего римского времени.
Автор статьи: О.В. Кулишова