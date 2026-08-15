КОТУРН

КОТУРН (др.-греч. κόθορνος, лат. cothurnus) - высокие сапоги, которые также были частью костюма актера трагедии.

Первоначально это был вид повседневной обуви. В котурны (как самые большие сапоги, которые только можно было найти) обут у Геродота Алкмеон, набивший их золотом, чтобы унести как можно больше из сокровищниц Креза (VI, 125). Котурн можно было надевать как на правую, так и на левую ногу, поэтому это слово в переносном смысле употреблялось для характеристики непостоянного человека (так, афинского политика Ферамена за беспринципность прозвали «котурном», см. : Xen. Hell., II, 3, 31).

С возникновением греческого театра котурны стали использовать актеры греческой трагедии, со временем они приобрели утолщенную подошву, что не только придавало торжественный и внушительный вид актерам, исполнявшим роли богов и героев, но и помогало добиться соразмерности фигуры, учитывая весьма громоздкие маски, которые использовали актеры в театре (по-видимому, этой же цели служили различные накладки, которые актеры надевали под костюм). Возможно, эти изменения были введены Эсхилом , как сообщает его неизвестный биограф (Vit. Aesch., 14 ), хотя некоторые современные исследователи полагают, что это случилось не ранее II в. до н.э. В императорскую эпоху котурн является столь характерной частью костюма актера трагедии, что Гораций именно его использует для символического обозначения этого жанра (Carm., II, 1, 12). Котурны, наряду с маской, стали важнейшими атрибутами греческой трагедии и в последующей европейской традиции. Устойчивое выражение «встать на котурны» (которое есть во многих европейских языках) означает играть с ложным пафосом, вести себя напыщенно и претенциозно.

Иллюстрация :

Актер на котурнах. Статуэтка из слоновой кости позднего римского времени.

Автор статьи: О.В. Кулишова