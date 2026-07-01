КОТТОН РОБЕРТ

Коттон (англ. Cotton), Роберт Брюс, первый баронет, сэр (22.01.1571, Дентон — 06.05.1631, Лондон) — английский антиквар и основатель Коттоновской библиотеки, ставшей ядром отдела рукописей Британского музея.

Происходил из семьи провинциальных дворян. Обучался в Вестминстер-Скул в Лондоне, где работал У. Кемден , и в Колледже Иисуса в Кембриджском университете (бакалавр искусств, 1585). К. предоставлял доступ к своей коллекции рукописей, книг и монет всем заинтересованным лицам, а свой дом в Лондоне — для встреч Общества Антиквариев, в которое он вступил в 1590. Политики по достоинству оценили познания К. в истории Англии и привлекали его для консультаций и составления исторических трудов. В 1611 после публикации трактата «О сборе налогов» (англ.), в котором К. предложил Якову I Стюарту учредить титул «баронет» для увеличения доходов короны, он и сам получил его от короля. В последующие годы высокая осведомленность К. в государственных делах за счет его коллекции стала беспокоить правящие круги. В 1615 он был уличен в подделке документов по делу своего покровителя Р. Карра, герцога Сомерсета, обвиненного в убийстве, и арестован. Несмотря на отсутствие судебного преследования, К. лишился королевского доверия, что способствовало его уходу в оппозицию к власти. Как член парламента К. критиковал финансовую политику Стюартов. В 1625 он сумел повлиять на результаты голосования в палате общин, отказавшей Карлу I в праве сбора налогов более чем на один год. В 1628 К. принимал в своем доме оппозиционеров Дж. Элиота, Дж. Пима и сэр С. ДИвза, а также издал трактат «Опасности, которые угрожают королевству, и избавление от них», в котором подчеркивал важность сотрудничества короля с парламентом в управлении страной. В условиях нараставшего конфликта между этими властными институтами идеи К. оказались не ко двору. Обвиненный в составлении пасквиля «Советы его Величеству по обузданию наглости парламента» (1629), К. вновь был арестован, а его антикварная коллекция — конфискована. Несмотря на то, что К. освободили по амнистии уже в следующем году, он так и не смог оправиться от потери своего собрания и вскоре скончался. Дело К. продолжил его сын Томас Коттон (1594—1662), которому вернули коллекцию, а в 1700 4-й баронет Джон Коттон (1680?—1731) преподнес ее британскому народу.

Соч.: Краткий обзор вопроса первенства между Англией и Испанией / Пер., коммент., статья О. В. Вепрецкой // Историописание и историческая мысль западноевропейского Средневековья. В 3-х кн. Кн. 3 / Авт.-сост. М. С. Бобкова и др. М., 2010. С. 325—343; Беспокойная жизнь и правление короля Генриха III / Пер., коммент., статья Е. А. Кирьяновой // Там же. С. 343—359.

Лит.: Кирьянова Е. А. Коттон, Роберт // Культура Возрождения: Энциклопедия / Отв. ред. Н.В.Ревякина. В 2 т. М., 2007. Т. 1. С. 835—837; Sir Robert Cotton as Collector: Essays on an Early Stuart Courtier and his Legacy / Ed. by C. J. Wright. London, 1997.