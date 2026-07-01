КОТТОН ЭЖЕНИ

КОТТОН ЭЖЕНИ (уро­ж­дён­ная Фей­тис) - деятель французского и международного демократического женского движения, учёный-физик.

Уче­ни­ца и со­труд­ни­ца М. Скло­дов­ской-Кю­ри и П. Кю­ри, же­на фи­зи­ка Эме Кот­то­на. Из се­мьи мел­ко­го тор­гов­ца. В 1904 году окон­чи­ла Выс­шую нор­маль­ную шко­лу в городе Севр и пре­по­дава­ла в ней, од­но­вре­мен­но за­ни­ма­ясь научно-исследовательской ра­бо­той; в 1936-1941 годах ди­рек­тор, с 1945 года до кон­ца жиз­ни почетный ди­рек­тор этой шко­лы. В 1925 году за­щи­ти­ла док­тор­скую дис­сер­та­цию на те­му о маг­нит­ных свой­ст­вах со­лей в твёр­дом со­стоя­нии, ко­то­рая при­нес­ла ей на­учную из­вест­ность.

За­ни­ма­ла ан­ти­фа­ши­ст­ские по­зи­ции, уча­ст­во­ва­ла в ока­за­нии по­мо­щи рес­пуб­ли­кан­ской Ис­па­нии. По­сле ка­пи­ту­ля­ции Фран­ции от­стра­не­на ре­жи­мом «Ви­ши» от за­ни­мае­мой долж­но­сти. Уча­ст­ни­ца Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. В 1945 году из­бра­на председателем Сою­за французских жен­щин. Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния Ме­ж­ду­народной де­мо­кра­тической фе­де­ра­ции жен­щин и её пре­зи­дент со дня ос­но­ва­ния (декабрь 1945 года). Со­дей­ст­во­ва­ла ста­нов­ле­нию все­мир­но­го Дви­же­ния сто­рон­ни­ков ми­ра, с 1950 года ви­це-пред­се­да­тель, с 1959 года член Пре­зи­диу­ма ВСМ.

Ме­ж­ду­народная Ле­нин­ская премия «За ук­ре­п­ле­ние ми­ра ме­ж­ду на­ро­да­ми» (1951). Ка­ва­лер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1934).

Сочинения:

Се­мья Кю­ри и ра­дио­ак­тив­ность. М., 1964