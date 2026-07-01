КОТТОН ЭЖЕНИ
КОТТОН ЭЖЕНИ (урождённая Фейтис) - деятель французского и международного демократического женского движения, учёный-физик.
Ученица и сотрудница М. Склодовской-Кюри и П. Кюри, жена физика Эме Коттона. Из семьи мелкого торговца. В 1904 году окончила Высшую нормальную школу в городе Севр и преподавала в ней, одновременно занимаясь научно-исследовательской работой; в 1936-1941 годах директор, с 1945 года до конца жизни почетный директор этой школы. В 1925 году защитила докторскую диссертацию на тему о магнитных свойствах солей в твёрдом состоянии, которая принесла ей научную известность.
Занимала антифашистские позиции, участвовала в оказании помощи республиканской Испании. После капитуляции Франции отстранена режимом «Виши» от занимаемой должности. Участница Движения Сопротивления. В 1945 году избрана председателем Союза французских женщин. Один из инициаторов создания Международной демократической федерации женщин и её президент со дня основания (декабрь 1945 года). Содействовала становлению всемирного Движения сторонников мира, с 1950 года вице-председатель, с 1959 года член Президиума ВСМ.
Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1951). Кавалер ордена Почётного легиона (1934).
Сочинения:
Семья Кюри и радиоактивность. М., 1964