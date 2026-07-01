КОТТЕДЖ
КОТТЕДЖ - одноквартирный, преимущественно двухэтажный, жилой благоустроенный дом в пригороде, обычно с небольшим участком земли.
На первом этаже, как правило, располагаются кухня и хозяйственные помещения.
Коттедж как архитектурный тип жилища арендаторов и мелких фермеров возник в Англии в XVI веке. Во 2-й половине XVIII - начале XIX веков вследствие сентименталистской моды на пасторальные мотивы в имениях британской знати строились так называемые украшенные Коттеджи с подчёркнуто «живописными» элементами (асимметричный план, соломенная крыша криволинейного профиля, веранда, окна с решётчатым переплётом); они служили парковыми павильонами или своего рода виллами, иногда достигая крупного размера («Кэр-Коттедж», в Кэр, Ирландия, 1814, архитектор Дж. Нэш). Это увлечение распространилось и в континентальной Европе (Франция, Дания). С 1820-1830-х годов в Британии Коттеджем называют любой загородный дом с садом; от «украшенного Коттеджа» английские виллы (так называемые виллы-Коттеджи) XIX века заимствуют асимметричность планировки и некоторые строительные приёмы, также связанные с интересом к традиционной архитектуре («Красный дом» У. Морриса, Бекслихит, 1859, архитектор Ф. Уэбб). В Великобритании и за её пределами тип «виллы-Коттеджи» нередко связан с идеями архитектурного романтизма (неоготический дворец «Коттедж» в парке Александрия в Петергофе, 1826-1829 годы, архитектор А.А. Менелас).
В конце XIX века крупные европейские промышленники, в т. ч. и российские, строили для рабочих своих предприятий коттеджные посёлки. С начала XX века приобретает популярность идея «города-сада» Э. Хоуарда; в Европе и Северной Америке начинают возникать поселения этого образца с Коттеджами как основным типом жилого здания. В этот же период подобные комплексы появляются и в России. В типовых проектах жилья для рабочих посёлков 1920-х годов также встречаются Коттеджи; среди воплощённых проектов подобного рода - кооперативный поселок «Сокол» в Москве (1923-1933 годы, архитекторы В.А. и А.А. Веснины, Н.В. Марковников, Н.Д. Колли, в разработке генплана принимал участие А.В. Щусев). В современной России, как и в большинстве стран Европы и Северной Америки, коттеджное строительство очень распространено.
В конце XX века наряду с коттеджными посёлками появились таунхаусы - несколько «сросшихся» стенами Коттеджа (каждый из которых имеет отдельный вход) с общим участком земли. Такой вид жилья по сравнению с возведением отдельного Коттеджа экономичен (дешевле подведение коммуникаций и строительство), удобен с точки зрения обслуживания и обеспечения безопасности. Во многих странах (например, в Германии, Финляндии) создание в пригородной зоне таунхаусов - одна из основных тенденций в развитии малоэтажного строительства.