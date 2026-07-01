КОТТЕДЖ

КОТТЕДЖ - одноквартирный, преимущественно двухэтажный, жилой благоустроенный дом в пригороде, обычно с небольшим участком земли.

На пер­вом эта­же, как пра­ви­ло, рас­по­ла­га­ют­ся кух­ня и хо­зяйственные по­ме­ще­ния.

Коттедж как ар­хитектурный тип жи­ли­ща арен­да­то­ров и мел­ких фер­ме­ров воз­ник в Анг­лии в XVI веке. Во 2-й половине XVIII - начале XIX веков вслед­ст­вие сен­ти­мен­та­ли­ст­ской мо­ды на пас­то­раль­ные мо­ти­вы в име­ни­ях британской зна­ти строи­лись так называемые ук­ра­шен­ные Коттеджи с под­чёрк­ну­то « жи­во­пис­ны­ми » эле­мен­та­ми (асим­мет­рич­ный план, со­ло­мен­ная кры­ша кри­во­ли­ней­но­го про­фи­ля, ве­ран­да, ок­на с ре­шёт­ча­тым пе­ре­плё­том); они слу­жи­ли пар­ко­вы­ми па­виль­о­на­ми или свое­го ро­да вил­ла­ми, ино­гда дос­ти­гая круп­но­го раз­ме­ра («Кэр-Кот­тедж», в Кэр, Ир­ландия, 1814, архитектор Дж. Нэш). Это ув­ле­че­ние рас­про­стра­ни­лось и в кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пе (Фран­ция, Да­ния). С 1820-1830-х годов в Бри­та­нии Коттеджем на­зы­вают лю­бой за­го­род­ный дом с са­дом; от «ук­ра­шен­но­го Коттеджа» английские вил­лы (так называемые вил­лы-Коттеджи) XIX века за­им­ству­ют асим­мет­рич­ность пла­ни­ров­ки и не­ко­то­рые стро­ительные приё­мы, так­же свя­зан­ные с ин­те­ре­сом к тра­диционной ар­хи­текту­ре («Крас­ный дом» У. Мор­ри­са, Бекс­ли­хит, 1859, архитектор Ф. Уэбб). В Ве­ли­ко­бри­та­нии и за её пре­де­ла­ми тип «вил­лы-Коттеджи» не­ред­ко свя­зан с идея­ми ар­хитектурного ро­ман­тиз­ма (нео­го­тический дво­рец «Кот­тедж» в пар­ке Алек­сан­д­рия в Пе­тер­го­фе, 1826-1829 годы, архитектор А.А. Ме­не­лас).

В конце XIX века круп­ные ев­ропейские про­мыш­лен­ни­ки, в т. ч. и рос­сий­ские, строи­ли для ра­бо­чих сво­их пред­при­ятий кот­тедж­ные по­сёл­ки. С начала XX века при­об­ре­та­ет по­пу­ляр­ность идея «го­ро­да-са­да» Э. Хоу­ар­да; в Ев­ро­пе и Северной Аме­ри­ке на­чи­на­ют воз­ни­кать по­се­ле­ния это­го об­раз­ца с Коттеджами как основным ти­пом жи­ло­го зда­ния. В этот же пе­ри­од по­доб­ные ком­плек­сы по­яв­ля­ют­ся и в Рос­сии. В ти­по­вых проек­тах жи­лья для ра­бо­чих по­сёл­ков 1920-х годов так­же встре­ча­ют­ся Коттеджи; сре­ди во­пло­щён­ных про­ек­тов по­доб­но­го ро­да - коо­пе­ра­тив­ный поселок «Со­кол» в Мо­ск­ве (1923-1933 годы, ар­хи­тек­то­ры В.А. и А.А. Вес­ни­ны, Н.В. Мар­ков­ни­ков, Н.Д. Кол­ли, в раз­ра­бот­ке ген­пла­на при­ни­мал уча­стие А.В. Щу­сев). В современной Рос­сии, как и в боль­шин­ст­ве стран Ев­ро­пы и Северной Аме­ри­ки, кот­тедж­ное строи­тель­ст­во очень рас­про­стра­не­но.

В конце XX века на­ря­ду с кот­тедж­ны­ми по­сёл­ка­ми поя­ви­лись та­унхау­сы - несколько «срос­ших­ся» сте­на­ми Коттеджа (ка­ж­дый из ко­то­рых име­ет отдельный вход) с об­щим уча­ст­ком зем­ли. Та­кой вид жи­лья по срав­нению с воз­ве­де­ни­ем отдельного Коттеджа эко­но­ми­чен (де­шев­ле под­ве­де­ние ком­му­ни­ка­ций и строи­тель­ст­во), удо­бен с точ­ки зре­ния об­слу­жи­ва­ния и обес­пе­че­ния без­опас­но­сти. Во мно­гих стра­нах (например, в Гер­мании, Фин­лян­дии) соз­да­ние в при­го­род­ной зо­не та­унхау­сов - од­на из основных тен­ден­ций в раз­ви­тии ма­ло­этаж­но­го строи­тель­ст­ва.

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