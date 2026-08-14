КОТСЕТЛЫ

Котсетлы — одна из групп зависимого крестьянства в англосаксонской Англии, самую детализированную характеристику которой можно найти в двух трактатах конца X — начала XI столетия.

Первый из них — «Об обязанностях различных лиц» («Rectitudines singularum personarum») — описывает повинности отдельных категорий земледельцев, а второй — «О предусмотрительном управляющем» («Be Gesceadwisan Gerefan») — перечисляет обязанности управляющего поместья.

Судя по этим документам, под властью владельца вотчины находилось несколько типов зависимых крестьян — гениты, гебуры и К. Хозяйственно-экономическое положение К. было нелегким: надел земли и инвентарь им, как и гебурам, выдавал лорд, но если обычной нормой участка последнего была виргата (четверть гайды ), то К. получали вполовину меньше — всего 5 акров, которые К. получал «потому, что его работа требуется часто и, если дать ему меньше, то это будет недостаточно» («Rectitudines»). Несмотря на то, что как владельцы небольшого участка земли К. не могли подвергаться столь же интенсивной эксплуатации, что и гебуры, они также отрабатывали барщину (источник говорит о трех днях в неделю во время жатвы и о каждом понедельнике в течение всего года) и другие ручные повинности (своего рабочего скота, судя по всему, у них не было). Никаких натуральных оброков К. не платили, но, «как полагается каждому свободному человеку», вносили пенни с очага перед Пасхой («к святому четвергу»), а также должны были являться в ополчение («Rectitudines») и выполнять военно-полицейские обязанности, включавшие охрану морского побережья («Be Gesceadwisan Gerefan»).

Следует иметь в виду, что, перечисляя обязанности К., автор «Rectitudines» подчеркивает, что все они относятся только к тем крестьянам, которые жили и трудились в известном ему поместье, поэтому можно предполагать, что в других хозяйствах и юридический, и имущественный статус К. был несколько иным.

В целом положение К. представляется противоречивым: с одной стороны, они отягощены барщиной, но с другой, безусловно, лично свободны. Возможно, К., как и гениты, — это потомки бывших общинников- кэрлов . Но если гениты еще сохранили свои наделы, то К. их уже лишены, что указывает на усиление социальной дифференциации и тенденций феодального подчинения в среде непосредственных сельских производителей к концу англосаксонского периода, хотя установить количественное (или даже процентное) соотношение между отдельными группами крестьянства невозможно.

После Нормандского завоевания Англии К. частично вливаются в состав вилланов, но большей частью пополняют слой бордариев, зафиксированных уже в «Книге Страшного суда» .

Лит.: Глебов А. Г. Англия в раннее средневековье. СПб., 2015. С. 143—145; Faith R. The English Peasantry and the Growth of Lordship. London, 1997. Chs. 4—5; Harvey P. D. Rectitudines Singularum Personarum and Gerefa // English Historical Review. Vol. 108. 1993. P. 1—22.