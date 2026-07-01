КОТРУБАШ
КОТРУБАШ, Котрубас Иляна - румынский певица.
Училась как певица в Бухарестской консерватории у К. Строеску (с 1958 года), с 1972 года стажировалась у немецкого дирижёра М. Рамина (муж Котрубаш), с которым в дальнейшем выступала совместно.
В 1964 году дебютировала в Румынском театре оперы и балета в Бухаресте (Иньоль в опере «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси). Первые премии международных конкурсов в Хертогенбосе (Нидерланды, 1965 год) и Мюнхене (1966). В 1968-1971 годы солистка Франкфуртской оперы, в 1971-1974 годы - Венской государственной оперы.
Пела на других крупнейших сценах: в лондонском театре «Ковент-Гарден» (с 1971 года), Парижской опере (с 1974года ), миланском театре «Ла Скала» (с 1975 года), нью-йоркской «Метрополитен-опере» (с 1977 года).
Участница фестивалей: Зальцбургского (с 1967 года), Глайндборнского (с 1969 года
). Среди лучших партий: Виолетта («Травиата» Дж. Верди), Памина («Волшебная флейта» В.А. Моцарта), Татьяна («Евгений Онегин» П.И. Чайковского), Мими («Богема» Дж. Пуччини), Мелизанда («Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси).
С её участием записано много опер, среди лучших аудиозаписей – оперы Верди и Моцарта (под управлением К. Клайбера, К.М. Джулини).
Завершила сценическую карьеру в 1989 году. Живёт в Монте-Карло, ведёт мастер-классы; среди учеников - румынская певица (сопрано) А. Георгиу.
Котрубаш - обладатель почетного титула «каммерзенгерин» (1981 год).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Opernwahrheiten. 2. Aufl. W., 1999.