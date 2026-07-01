КОТРУБАШ

КОТРУБАШ, Кот­ру­бас Иля­на - румынский певица.

Учи­лась как пе­ви­ца в Бу­ха­ре­ст­ской консерватории у К. Строе­ску (с 1958 года), с 1972 года ста­жи­ро­ва­лась у немецкого ди­ри­жё­ра М. Ра­ми­на (муж Котрубаш), с ко­то­рым в даль­ней­шем вы­сту­па­ла со­вместно.

В 1964 году дебю­ти­ро­ва­ла в Румынском те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та в Бу­ха­ре­сте (Инь­оль в опе­ре «Пел­ле­ас и Ме­ли­зан­да» К. Де­бюс­си). Пер­вые пре­мии ме­ж­ду­народных кон­кур­сов в Хер­то­ген­бо­се (Ни­дер­лан­ды, 1965 год) и Мюн­хе­не (1966). В 1968-1971 годы со­ли­ст­ка Франк­фур­тской опе­ры, в 1971-1974 годы - Вен­ской государственной опе­ры.

Пе­ла на других круп­ней­ших сце­нах: в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (с 1971 года), Па­риж­ской опе­ре (с 1974года ), ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла» (с 1975 года), нью-йорк­ской « Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре » (с 1977 года).

Уча­ст­ни­ца фес­ти­ва­лей: Зальц­бург­ско­го (с 1967 года), Глайнд­борн­ско­го (с 1969 года

). Сре­ди луч­ших пар­тий: Вио­лет­та («Тра­виа­та» Дж. Вер­ди), Па­ми­на («Вол­шеб­ная флей­та» В.А. Мо­цар­та ), Тать­я­на («Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го), Ми­ми («Бо­ге­ма» Дж. Пуч­чи­ни), Ме­ли­зан­да («Пел­ле­ас и Ме­ли­зан­да» Де­бюс­си).

С её уча­сти­ем за­пи­са­но мно­го опер, сре­ди луч­ших аудио­за­пи­сей – опе­ры Вер­ди и Мо­цар­та (под управлением К. Клай­бе­ра, К.М. Джу­ли­ни).

За­вер­ши­ла сце­ническую карь­е­ру в 1989 году. Жи­вёт в Мон­те-Кар­ло, ве­дёт мас­тер-клас­сы; сре­ди уче­ни­ков - румынская пе­ви­ца (со­пра­но) А. Ге­ор­гиу.

Котрубаш - об­ла­да­тель почетного ти­ту­ла «кам­мер­зен­ге­рин» (1981 год).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Opernwahrheiten. 2. Aufl. W., 1999.