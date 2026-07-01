КОТРОМАНИЧИ

КОТРОМАНИЧИ - феодальный род, в 1254-1463 годы правящая династия в Боснии.

Вла­де­ли тер­ри­то­ри­ей Средней Бос­нии с го­ро­да­ми Ви­со­ко, Суть­е­ска, Бо­бо­вац, Фой­ни­ца.

Све­де­ния о про­ис­хо­ж­де­нии Котроманичей про­ти­во­ре­чи­вы.

Пер­вый из­вест­ный пред­ста­ви­тель ди­на­стии - бан При­ез­да I (1254-1287 годы), род­ст­вен­ник и на­след­ник ба­на Мат­вея Ни­но­сла­ва (1232-1253 годы).

Название ди­на­стии - от име­ни ба­на Сте­па­на Кот­ро­ма­на (около 1287-1314 годов, по другим дан­ным, 1316 год), на­сле­до­вав­ше­го При­ез­ду I.

В пер­вые го­ды XIV века Котроманичи бы­ли вы­тес­не­ны из Бос­нии ро­дом Шу­би­чей, од­на­ко Сте­пан II Кот­ро­ма­нич (1322-1353 годы) вос­ста­но­вил по­зи­ции ди­на­стии. Наи­бо­лее из­вест­ный пред­ста­ви­тель ро­да Котроманичей - бан, а за­тем ко­роль Твртко I.

В его прав­ле­ние власть в Бос­нии окон­ча­тель­но за­кре­пи­лась за Котроманичим Твртко I на­сле­до­вал Сте­пан Да­би­ша (1391-1395 годы), за­тем пра­ви­ла его вдо­ва Еле­на (1395-1398 годы), а по­сле неё Сте­пан Ос­тоя (1398-1404, 1409-1418 годы), Твртко II (1404-1409, 1420-1443 годы), Сте­пан Ос­то­ич (1418-1420 годы), Сте­пан То­маш (1443-1461 годы).

С за­хва­том Бос­нии Ос­ман­ской им­пе­ри­ей ди­на­стия Котроманичей пре­сек­лась, по­след­ний бос­ний­ский ко­роль из ро­да Котроманичей - Сте­пан То­ма­ше­вич (1461-1463 годы) был взят в плен тур­ка­ми и убит.

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