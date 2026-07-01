КОТРОМАНИЧИ
КОТРОМАНИЧИ - феодальный род, в 1254-1463 годы правящая династия в Боснии.
Владели территорией Средней Боснии с городами Високо, Сутьеска, Бобовац, Фойница.
Сведения о происхождении Котроманичей противоречивы.
Первый известный представитель династии - бан Приезда I (1254-1287 годы), родственник и наследник бана Матвея Нинослава (1232-1253 годы).
Название династии - от имени бана Степана Котромана (около 1287-1314 годов, по другим данным, 1316 год), наследовавшего Приезду I.
В первые годы XIV века Котроманичи были вытеснены из Боснии родом Шубичей, однако Степан II Котроманич (1322-1353 годы) восстановил позиции династии. Наиболее известный представитель рода Котроманичей - бан, а затем король Твртко I.
В его правление власть в Боснии окончательно закрепилась за Котроманичим Твртко I наследовал Степан Дабиша (1391-1395 годы), затем правила его вдова Елена (1395-1398 годы), а после неё Степан Остоя (1398-1404, 1409-1418 годы), Твртко II (1404-1409, 1420-1443 годы), Степан Остоич (1418-1420 годы), Степан Томаш (1443-1461 годы).
С захватом Боснии Османской империей династия Котроманичей пресеклась, последний боснийский король из рода Котроманичей - Степан Томашевич (1461-1463 годы) был взят в плен турками и убит.