КОТОВСКИЙ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

КОТОВСКИЙ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский учёный- востоковед .

Сын Г.И. Ко­тов­ско­го.

Уча­ст­ник Ве­ли­кой Отечественной вой­ны.

В 1949 году окон­чил ис­то­рический факультет МГУ .

С 1953 года на­учный со­труд­ник, в 1970-1987 годы заведующий от­де­лом Ин­дии и Южной Азии Института вос­то­ко­ве­де­ния РАН. В 1958-1981 годы пре­по­да­вал так­же в Институте стран Азии и Аф­ри­ки при МГУ.

Заместитель гене­раль­но­го сек­ре­та­ря Все­мир­ной фе­де­ра­ции на­учных ра­бот­ни­ков (с 1964 года), член ис­пол­ко­ма Ме­ж­ду­нар. ас­со­циа­ции эко­но­мической ис­то­рии (1968-1986 годы).

Ос­но­ва­тель и председатель Российско-индийской ко­мис­сии по со­труд­ни­че­ст­ву в об­лас­ти об­щественных на­ук.

Ав­тор раз­де­лов по эко­но­мической и по­ли­тической ис­то­рии Ин­дии XX века в пер­вом в российском во­сто­ко­ве­де­нии обо­бщаю­щем тру­де, по­свя­щён­ном этой стра­не [«Ис­то­рия Ин­дии», 1973 год (совместно с К.А. Ан­то­но­вой, Г.М. Бон­гард-Ле­ви­ным)].