КОТОВСКИЙ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
КОТОВСКИЙ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский учёный-востоковед.
Сын Г.И. Котовского.
Участник Великой Отечественной войны.
В 1949 году окончил исторический факультет МГУ.
С 1953 года научный сотрудник, в 1970-1987 годы заведующий отделом Индии и Южной Азии Института востоковедения РАН. В 1958-1981 годы преподавал также в Институте стран Азии и Африки при МГУ.
Заместитель генерального секретаря Всемирной федерации научных работников (с 1964 года), член исполкома Междунар. ассоциации экономической истории (1968-1986 годы).
Основатель и председатель Российско-индийской комиссии по сотрудничеству в области общественных наук.
Автор разделов по экономической и политической истории Индии XX века в первом в российском востоковедении обобщающем труде, посвящённом этой стране [«История Индии», 1973 год (совместно с К.А. Антоновой, Г.М. Бонгард-Левиным)].