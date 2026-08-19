КОТОВА Елена Владимировна

Родилась в 1954 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1976 году и аспирантуру ИВИ АН СССР.

Кандидатская диссертация : Кризис Австрийской империи и образование Австро-Венгрии (1859-1867 гг.) (ИВИ АН СССР, 1986).

Старший научный сотрудник Центра по изучению XIX в. Института всеобщей истории РАН

Является членом Российско-австрийской комиссии историков

Область интересов : Новая история Австрии, история австрийского либерализма и парламентаризма, история династии Габсбургов, русско-австрийские отношения в XVIII-XIX вв.

Сочинения: Русские дипломаты о реформах 60-х годов XIX в. в Австрийской империи // Россия и Европа. Дипломатия и культура. М., 1995;

Династия Габсбургов // Монархи Европы. Судьбы династий. М., 1996;

Сараевское убийство 28 июня 1914 г. и закат империи Габсбургов // Цареубийства. Гибель земных богов. М., 1998;

Разделы по истории Австрии // История Европы. Т.5. М., 2000;

Франц Иосиф I: от абсолютизма к конституционной монархии // Европейские монархии в прошлом и настоящем. СПб., 2001;

Централизм и федерализм в австрийском парламенте в 60-е годы XIX в. // Опыт европейского парламентаризма. История и современность. М., 2002;

Австрийские страницы в судьбе князя А.М. Горчакова // Россия и Европа. Дипломатия и культура. М., 2004;

Fürst A.Gortschakov – russischer Botschafter in Wien in der Zeitdes Krimkrieges. 1854-1856. // 200 Jahre Russisches Aussenministerium. Wien, 2003.

Австрия. – Малые страны Европы в XX веке: Учебное пособие. М.: URSS. 2010.

Австрия (Исторический очерк до 1914 г.). – Российская историческая энциклопедия. Т.1. М.: Олма. 2011.

Россия и Австрия в 1812 году. Александр I и Меттерних. // 1812 год. Наполеоновские войны в судьбах России и Австрии. М.: ИВИ РАН, 2013