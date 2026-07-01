КОТОШИХИН ГРИГОЁРИЙ КАРПОВИЧ
КОТОШИХИН ГРИГОРИЙ КАРПОВИЧ - чиновник на русской службе.
Автор одного из наиболее авторитетных сочинений о России середины XVII века.
Первое документальное упоминание о Г.К. Котошихине относится к 1654/1655 году, когда он являлся подьячим приказа Большого дворца.
В 1656 году в составе русской делегации во главе с кн. Н.И. Одоевским участвовал в русско-польском посольском съезде в Вильне. После этого переведён подьячим в Посольский приказ. Входил в состав ряда русских посольств, в т. ч. кн. И.С. Прозоровского и А.Л. Ордина-Нащокина, заключивших Валиесарское перемирие 1658 года и Кардисский мир 1661 года. 7(17) августа 1661 года отправлен гонцом в Стокгольм с грамотой от царя Алексея Михайловича к шведскому королю Карлу XI.
В 1663 году завербован шведами и стал передавать интересующую их информацию через шведского резидента в Москве А. Эберса. Одной из причин, побудивших Г.К. Котошихиа пойти на сотрудничество со шведами, стало ложное обвинение его отца (келаря одного из московских монастырей) в растрате, в результате которого Г.К. Котошихин потерял значительную часть имущества, включая дом в Москве.
Весной 1664 года Г.К. Котошихи командирован в распоряжение полковой канцелярии командующих русскойармией в ходе русско-польской войны 1654-1667 годов, воевод князей Я.К. Черкасского и И.С. Прозоровского. Отказавшись от предложения сменившего их кн. Ю.А. Долгорукого написать донос на кн. Черкасского и боясь разоблачения за связи со шведами, Г.К. КОтошихин в июле 1664 года бежал в Речь Посполиту. По распоряжению польского короля Яна II Казимира был принят на службу при великом канцлере литовском Х. Паце. Летом 1665 года в связи с фактическим прекращением военных действий между Речью Посполитой и Русским государством и возможностью мирных переговоров Г.К. Котошихин под именем Ивана Александра Селицкого бежал через Силезию, Пруссию и Любек в шведскую крепость Нарву. Здесь он подал прошение генерал-губернатору Ингерманландии Я. Таубе с просьбой о принятии в шведское подданство и на шведскую службу. Русское правительство предпринимало безуспешные меры по возвращению перебежчика.
Прибыв в Стокгольм 5(15) февраля 1666 года, Г.К. Котошихин добился аудиенции у канцлера гр. М.Г. Де ла Гарди, который поддержал его намерение написать сочинение о Русском государстве в царствование Алексея Михайловича. Доказывая верность шведам, Г.К. Котошихин перешёл в протестантизм, после чего 28 апреля (8 мая) 1666 года был зачислен в штат Архива Коллегии иностранных дел Швеции, должен был помочь переводчику этой коллегии Д. Анастасиусу перевести Соборное уложение 1649 года.
Спустя чуть менее года Анастасиус заподозрил Г.К. Котошихина в связи со своей женой и был убит им в завязавшейся драке. Шведский суд приговорил Г.К. Котошихина к смертной казни, он был обезглавлен. По решению Государственного совета Швеции тело Г.К. Котошихина анатомировали, а скелет служил в качестве пособия для студентов-медиков Уппсальского университета.
Работа Г.К. Котошихина над сочинением «О России в царствование Алексея Михайловича» продолжалась, по-видимому, с ноября 1666 года по сентябрь 1667 года. Книга состоит из 13 глав. В её основу положены собственные воспоминания автора; также при описании внутренего быта Русского государства Г.К. Котошихин привлекал нормы Соборного уложения 1649 года. Желая угодить заказчикам, Г.К. Котошихин привёл в своём труде сведения, которые русская сторона держала в секрете (о родах войск, их количестве, вооружении, размещении, боеспособности, о бюджете приказов, дипломатических тайнах). Он также описал придворный быт русских царей и цариц, пиры, свадебные и прочие обряды и т. д.
В 1669 году У. Баркхюсен по просьбе короля и Сената Швеции перевёл сочинение Г.К. Котошихин на шведский язык (перевод существовал в нескольких экземплярах). Подлинник хранился в библиотеке шведского слависта И.Г. Спарвенфельда, откуда попал в Уппсальский университет. В 1835-1837 годы о нём узнал историк и писатель А.И. Тургенев, известивший об этом императора Николая I. В 1838 году проф. Гельсингфорсского университета С.В. Соловьёв сделал копию с рукописи сочинения Г.К. Котошихина. В 1840 году её опубликовал Я.И. Бередников под названием «О России в царствование Алексея Михайловича». Книга неоднократно переиздавалась на русском языке.
Сочинения:
О России в царствование царя Алексея Михайловича. 4-е изд. СПб., 1906;
О Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča / Text and commentary A. E. Pennington. Oxf., 1980;
О России в царствование Алексея Михайловича / Подготовка, публикация, вводная ст., коммент. и словник Г. А. Леонтьевой. М., 2000