КОТОШИХИН ГРИГОЁРИЙ КАРПОВИЧ

КОТОШИХИН ГРИГОРИЙ КАРПОВИЧ - ч иновник на русской службе.

Ав­тор од­но­го из наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ных со­чи­не­ний о Рос­сии середины XVII века.

Пер­вое до­ку­мен­таль­ное упо­ми­на­ние о Г.К. Котошихине от­но­сит­ся к 1654/1655 году, ког­да он яв­лял­ся по­дья­чим при­ка­за Боль­шо­го двор­ца.

В 1656 году в со­ста­ве русской де­ле­га­ции во гла­ве с кн. Н.И. Одо­ев­ским участ­во­вал в русско-польском по­соль­ском съез­де в Виль­не. По­сле это­го пе­ре­ве­дён по­дья­чим в По­соль­ский при­каз. Вхо­дил в со­став ря­да русских по­соль­ст­в, в т. ч. кн. И.С. Про­зо­ров­ско­го и А.Л. Ор­ди­на-На­що­ки­на, за­клю­чив­ших Ва­лие­сар­ское пе­ре­ми­рие 1658 года и Кар­дис­ский мир 1661 года. 7(17) августа 1661 года от­прав­лен гон­цом в Сток­гольм с гра­мо­той от ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча к шведскому ко­ро­лю Кар­лу XI.

В 1663 году за­вер­бо­ван шве­да­ми и стал пе­ре­да­вать ин­те­ре­сую­щую их ин­фор­ма­цию че­рез шведского ре­зи­ден­та в Мо­ск­ве А. Эбер­са. Од­ной из при­чин, по­бу­див­ших Г.К. Котошихиа пой­ти на со­тру­дни­чест­во со шве­да­ми, ста­ло лож­ное об­ви­не­ние его от­ца (ке­ла­ря од­но­го из московских мо­на­сты­рей) в рас­тра­те, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го Г.К. Котошихин по­те­рял зна­чительную часть иму­щест­ва, вклю­чая дом в Мо­ск­ве.

Вес­ной 1664 года Г.К. Котошихи ко­ман­ди­ро­ван в рас­по­ря­же­ние пол­ко­вой кан­це­ля­рии ко­ман­дую­щих русскойар­ми­ей в хо­де русско-польской вой­ны 1654-1667 годов, вое­вод кня­зей Я.К. Чер­кас­ско­го и И.С. Про­зо­ров­ско­го. От­ка­зав­шись от пред­ло­же­ния сме­нив­ше­го их кн. Ю.А. Дол­го­ру­ко­го на­пи­сать до­нос на кн. Чер­кас­ско­го и бо­ясь ра­зо­бла­чения за свя­зи со шве­да­ми, Г.К. КОтошихин в ию­ле 1664 года бе­жал в Речь По­спо­ли­ту. По рас­по­ря­же­нию польского ко­ро­ля Яна II Ка­зими­ра был при­нят на служ­бу при великом канц­ле­ре ли­тов­ском Х. Па­це. Ле­том 1665 года в свя­зи с фак­тическим пре­краще­ни­ем во­енных дей­ст­вий ме­ж­ду Ре­чью По­спо­ли­той и Русским государством и воз­мож­ностью мир­ных пе­ре­го­во­ров Г.К. Котошихин под име­нем Ива­на Алек­сан­д­ра Се­лиц­ко­го бе­жал че­рез Си­ле­зию, Прус­сию и Лю­бек в шведскую крепость Нар­ву. Здесь он по­дал про­ше­ние генерал-гу­бер­на­то­ру Ин­гер­ман­лан­дии Я. Тау­бе с прось­бой о при­ня­тии в шведское под­дан­ст­во и на шведскую служ­бу. Русское пра­ви­тель­ст­во пред­при­ни­ма­ло без­ус­пеш­ные ме­ры по воз­вра­ще­нию пе­ре­беж­чи­ка.

При­быв в Сток­гольм 5(15) февраля 1666 года, Г.К. Котошихин до­бил­ся ау­ди­ен­ции у канц­ле­ра гр. М.Г. Де ла Гар­ди, ко­то­рый под­дер­жал его на­ме­ре­ние на­пи­сать со­чи­не­ние о Русском государстве в цар­ст­во­ва­ние Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча. До­ка­зы­вая вер­ность шве­дам, Г.К. Котошихин пе­ре­шёл в про­тес­тан­тизм, по­сле че­го 28 апреля (8 мая) 1666 года был за­чис­лен в штат Ар­хи­ва Кол­ле­гии иностранных дел Шве­ции, дол­жен был по­мочь пе­ре­вод­чи­ку этой кол­ле­гии Д. Ана­ста­сиу­су пе­ре­вес­ти Со­бор­ное уло­же­ние 1649 года.

Спус­тя чуть ме­нее го­да Ана­ста­си­ус за­по­доз­рил Г.К. Котошихина в свя­зи со сво­ей же­ной и был убит им в за­вя­зав­шей­ся дра­ке. Шведский суд при­го­во­рил Г.К. Котошихина к смерт­ной каз­ни, он был обез­глав­лен. По ре­ше­нию Государственного со­вета Шве­ции те­ло Г.К. Котошихина ана­то­ми­ро­ва­ли, а ске­лет слу­жил в ка­чест­ве по­со­бия для сту­ден­тов-ме­ди­ков Уп­псаль­ско­го уни­вер­си­те­та.

Ра­бо­та Г.К. Котошихина над сочинением «О Рос­сии в цар­ст­во­ва­ние Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча» про­дол­жа­лась, по-ви­ди­мо­му, с ноября 1666 года по сентябрь 1667 года. Кни­га со­сто­ит из 13 глав. В её ос­но­ву по­ло­же­ны собственные вос­по­ми­на­ния ав­то­ра; так­же при опи­са­нии внутренего бы­та Русского государства Г.К. Котошихин при­вле­кал нор­мы Со­бор­но­го уло­же­ния 1649 года. Же­лая уго­дить за­каз­чи­кам, Г.К. Котошихин при­вёл в сво­ём тру­де све­де­ния, ко­то­рые русская сто­ро­на дер­жа­ла в сек­ре­те (о ро­дах войск, их ко­ли­че­ст­ве, воо­ру­же­нии, раз­ме­ще­нии, бое­спо­соб­но­сти, о бюд­же­те при­ка­зов, ди­пло­ма­тических тай­нах). Он так­же опи­сал при­двор­ный быт русских ца­рей и ца­риц, пи­ры, сва­деб­ные и прочие об­ря­ды и т. д.

В 1669 году У. Барк­хю­сен по прось­бе ко­ро­ля и Се­на­та Шве­ции пе­ре­вёл со­чи­не­ние Г.К. Котошихин на шведский язык (пе­ре­вод су­щест­во­вал в нес­коль­ких эк­земп­ля­рах). Под­лин­ник хра­нил­ся в биб­лио­те­ке шведского сла­ви­ста И.Г. Спар­вен­фель­да, от­ку­да по­пал в Уп­псаль­ский университет. В 1835-1837 годы о нём уз­нал ис­то­рик и пи­са­тель А.И. Тур­ге­нев, из­вес­тив­ший об этом императора Ни­ко­лая I. В 1838 году проф. Гель­синг­форс­ско­го университета С.В. Со­ловь­ёв сде­лал ко­пию с ру­ко­пи­си со­чи­не­ния Г.К. Котошихина. В 1840 году её опуб­ли­ко­вал Я.И. Бе­ред­ни­ков под названием «О Рос­сии в цар­ст­во­ва­ние Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча ». Кни­га не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лась на русском язы­ке.

Сочинения:

О Рос­сии в цар­ст­во­ва­ние ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча. 4-е изд. СПб., 1906;

О Ros­sii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča / Text and commentary A. E. Pennington. Oxf., 1980;

О Рос­сии в цар­ст­во­ва­ние Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча / Под­го­тов­ка, пуб­ли­ка­ция, ввод­ная ст., ком­мент. и слов­ник Г. А. Ле­он­ть­е­вой. М., 2000