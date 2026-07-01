КОТОР
КОТОР - город в Черногории, порт в Которской бухте Адриатического моря.
Население 1,3 тыс. человек (2009 год); в одноименном муниципалитете (общине) 23,0 тыс. человек
Впервые упоминается в 168 году до н. э. под названием Аскривиум (Ascrivium), входил в римскую провинцию Далмация, затем находился под властью Византии. Название Котор впервые встречается в источниках VII века н. э.
В XI веке некоторое время находился под властью Первого Болгарского царства, в 1186 году был завоёван Стефаном Неманей, включён в состав сербского государства. Крупнейший торговый, ремесленный и культурный центр, пользовался широкими привилегиями, с 1371 года фактически независимая патрицианская республика, которая попеременно признавала венгерский, венецианский и боснийский сюзеренитет. В 1420-1797 годы Котор - под властью Венеции, неоднократно подвергался турецким нападениям. В 1797 году отошёл к монархии Габсбургов, в 1809-1813 годы в составе Иллирийских провинций, созданных Наполеоном I Бонапартом. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов возвращён Австрийской империи. В конце Первой мировой войны в Которе произошло Которское восстание 1918 года. С 1918 году в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года - Югославия). В 1941-1943 годы оккупирован итальянскими, в 1943-1944 годы - германскими войсками. С 1992 года в Союзной Республике Югославия, с 2003 года в Государственом сообществе Сербии и Черногории, с 2006 года в Черногории.
Один из самых живописных городов побережья Адриатики, современый Котор располагается дугой вдоль северо-восточной оконечности Которской бухты и со всех сторон окружён горами. Старый город – треугольный в плане, обнесён каменными стенами (длина ок. 4,5 км, выс. до 20 м; 1420 год - XVIII век), поднимающимися вверх по склонам горы; на высоте около 260 м стены соединяются с крепостью Св. Ивана (заложена императором Юстинианом в 535 году; перестраивалась). Сохранились остатки древних городских укреплений с воротами (Северные, Южные, Морские; середина XVI века).
Среди памятников романской архитектуры: собор Св. Трипуна (Трифона; 3-нефная базилика; сооружён при участии ломбардских мастеров в 1166 году на месте церкви-ротонды IX века; колокольни западного фасада перестроены в XVII-XVIII веках; галерея между башнями и розетта - 1674 год, арх. П. Павлович; в интерьере - мраморный киворий, 1362 год); церкви, в архитектуре которых византийской традиции сочетаются с влиянием сербской рашской школы, - Св. Луки (1195 год), Св. Павла (1266 год) и Св. Марии («Блаженная Озанна», 1221 год; первоначально однонефная постройка, расширена в XV веке; колокольня - 1771 год; капелла Св. Ивана - 1434 год). Готические церкви Св. Венеранда и Св. Катарины (обе XIV-XV веков), Св. Миховила (XIV-XV веков, росписи) с лапидарием (собрание средне-вековой скульптуры), монастырь Св. Клары и церкви Св. Клары (XIV-XVII века; в интерьере - барочный алтарь, XVIII век; собрание рукописных книг).
Сохранились также: дворцы в стилях поздней готики и Возрождения (Драго, XIV-XVI века; Пима, конец XVI века; Бисанти, XV-XVII века) и барокко (Гргурина, XVIII век, ныне Морской музей; Бескуча, 1776 год); Часовая башня (1602 год). Народный театр (перестроен из военного госпиталя, 1769 год), епископская церковь Св. Николы (1910 год, арх. Ч. Ивекович) в неовизантийском стиле. Памятник павшим борцам и жертвам фашизма (1954 год, скульптор Л. Томанович).
Близ Котора - нациоальный парк Ловчен. Природный и культурно-исторический регион Котор включён в список Всемирного наследия. Туризм.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.