КОТОР

КОТОР - город в Черногории, порт в Которской бухте Адриатического моря.

Население 1,3 тыс. человек (2009 год); в од­но­именном му­ни­ци­па­ли­те­те (об­щи­не) 23,0 тыс. человек

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 168 году до н. э. под названием Ас­к­ри­ви­ум (Ascrivium), вхо­дил в римскую провинцию Дал­ма­ция, за­тем на­ходил­ся под вла­стью Ви­зан­тии. Название Котор впер­вые встре­ча­ет­ся в ис­точ­ни­ках VII века н. э.

В XI веке не­ко­то­рое вре­мя на­хо­дил­ся под вла­стью Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва, в 1186 году был за­воё­ван Сте­фаном Не­ма­ней, вклю­чён в со­став сербского государства. Круп­ней­ший тор­го­вый , ре­мес­лен­ный и куль­тур­ный центр, поль­зо­вал­ся ши­ро­ки­ми при­ви­ле­гия­ми, с 1371 года фак­ти­че­ски не­за­ви­си­мая пат­ри­ци­ан­ская рес­пуб­ли­ка, ко­то­рая по­пе­ре­мен­но при­зна­ва­ла венгерский, ве­не­ци­ан­ский и бос­ний­ский сю­зе­ре­ни­тет. В 1420-1797 годы Котор - под вла­стью Ве­не­ции, не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся турецким на­па­де­ни­ям. В 1797 году ото­шёл к мо­нар­хии Габс­бур­гов , в 1809-1813 годы в со­ста­ве Ил­ли­рий­ских про­вин­ций, соз­дан­ных На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов воз­вра­щён Австрийской им­перии. В конце Первой ми­ро­вой вой­ны в Которе про­изош­ло Ко­тор­ское вос­ста­ние 1918 года. С 1918 году в со­ста­ве Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года - Юго­сла­вия). В 1941-1943 годы ок­ку­пи­ро­ван италь­ян­ски­ми, в 1943-1944 годы - германскими вой­ска­ми . С 1992 года в Со­юз­ной Рес­пуб­ли­ке Юго­сла­вия, с 2003 года в Государственом со­об­щест­ве Сер­бии и Чер­но­го­рии, с 2006 года в Чер­но­го­рии.

Один из са­мых жи­во­пис­ных го­ро­дов по­бе­ре­жья Ад­риа­ти­ки, современый Котор рас­по­ла­га­ет­ся ду­гой вдоль северо-восточной око­нечности Которской бух­ты и со всех сто­рон ок­ру­жён го­ра­ми. Ста­рый го­род – тре­уголь­ный в пла­не, об­не­сён ка­мен­ны­ми сте­на­ми (дли­на ок. 4,5 км, выс. до 20 м; 1420 год - XVIII век), под­ни­маю­щи­ми­ся вверх по скло­нам го­ры; на высоте около 260 м сте­ны со­еди­ня­ют­ся с кре­по­стью Св. Ива­на (за­ло­же­на императором Юс­ти­ниа­ном в 535 году; пе­ре­страи­ва­лась). Со­хра­ни­лись ос­тат­ки древних городских ук­ре­п­ле­ний с во­ро­та­ми (Се­вер­ные, Юж­ные, Мор­ские; середина XVI века).

Сре­ди па­мят­ни­ков ро­ман­ской ар­хи­тек­ту­ры : со­бор Св. Три­пу­на (Три­фо­на; 3-не­фная ба­зи­ли­ка; со­ору­жён при уча­стии лом­бард­ских мас­те­ров в 1166 году на мес­те церк­ви-ро­тон­ды IX века; ко­ло­коль­ни западного фа­сада пе­ре­строе­ны в XVII-XVIII веках; га­ле­рея ме­ж­ду баш­ня­ми и ро­зет­та - 1674 год, арх. П. Пав­ло­вич; в ин­терь­е­ре - мра­мор­ный ки­во­рий, 1362 год); церк­ви, в ар­хи­тек­ту­ре ко­то­рых ви­зантийской тра­ди­ции со­че­та­ют­ся с влия­ни­ем сербской раш­ской шко­лы, - Св. Лу­ки (1195 год), Св. Пав­ла (1266 год) и Св. Ма­рии («Бла­жен­ная Озан­на», 1221 год; пер­во­на­чаль­но од­но­не­фная по­строй­ка, рас­ши­ре­на в XV веке; ко­ло­коль­ня - 1771 год; ка­пел­ла Св. Ива­на - 1434 год). Го­тические церк­ви Св. Ве­не­ран­да и Св. Ка­та­ри­ны (обе XIV-XV веков), Св. Ми­хо­ви­ла (XIV-XV веков, рос­пи­си) с ла­пи­да­ри­ем (со­б­ра­ние средне-вековой скульп­ту­ры), монастырь Св. Кла­ры и церкви Св. Кла­ры (XIV-XVII века; в ин­терь­е­ре - ба­роч­ный ал­тарь, XVIII век; со­б­ра­ние ру­ко­пис­ных книг).

Со­хра­ни­лись так­же: двор­цы в сти­лях позд­ней го­ти­ки и Воз­ро­ж­де­ния (Дра­го, XIV-XVI века; Пи­ма, конец XVI века; Би­сан­ти, XV-XVII века) и ба­рок­ко (Гргу­ри­на, XVIII век, ны­не Морской му­зей; Бес­ку­ча, 1776 год); Ча­со­вая баш­ня (1602 год). Народный те­атр (пе­ре­стро­ен из во­енного гос­пи­та­ля, 1769 год), епи­скоп­ская церковь Св. Ни­ко­лы (1910 год, арх. Ч. Иве­ко­вич) в не­ови­зан­тий­ском сти­ле. Па­мят­ник пав­шим бор­цам и жерт­вам фа­шиз­ма (1954 год, скульп­тор Л. То­ма­но­вич).

Близ Котора - нациоальный парк Лов­чен. При­род­ный и куль­тур­но-ис­то­рический ре­ги­он Котор вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Ту­ризм.

Иллюстрации:

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