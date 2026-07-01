КОТОНУ

КОТОНУ - ород на юге Бенина.

Административный центр департамента Лит­то­раль. Население 745,7 тыс. человек (2009 год). Железнодорожное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Пор­то-Но­во, Па­ра­ку, По­бе, Сег­бо­руэ. Глу­бо­ко­вод­ный порт на по­бере­жье Гви­ней­ско­го зал. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт .

Воз­ник в первой половине XIX века на мес­те ры­бац­кой де­рев­ни. С середины XIX века в свя­зи с за­пре­том на ра­бо­тор­гов­лю ев­ропейских дер­жав ис­поль­зо­вал­ся Да­го­ме­ей как тай­ный пе­ре­ва­лоч­ный пункт для от­прав­ки ра­бов на не­воль­ни­чьи су­да. В 1868 году по до­го­во­ру с ко­ро­лём Да­го­меи тер­ри­то­рия Котоны бы­ла ус­ту­п­ле­на Фран­ции. С 1894 года в со­ста­ве французской ко­ло­нии Да­го­мея, с 1960 года - не­за­ви­си­мой Да­го­меи (с 1975 года - Бе­ни­на). Раз­ви­тие го­ро­да на­ча­лось по­сле строи­тель­ст­ва в 1965 года пор­та.

Ис­сле­до­ва­тель­ский институт раз­ви­тия, Ис­сле­до­ва­тель­ское гео­ло­гическое общество (1977 год), Национальный институт сельско-хозяйственных ис­сле­до­ва­ний (1992 год). Университет Або­мей-Ка­ла­ви (ос­но­ван в 1970 году как Университет Да­го­меи, с 1975 года - Национальный университет Бе­нина, с 2001 года современное название). Му­зей современного африканского ис­кус­ст­ва (2005 год). Бо­та­нический сад.

Эко­но­ми­че­ский (в т. ч. фи­нан­совый) центр Бе­ни­на. Че­рез порт Котону осу­щест­вля­ет­ся вы­воз сельско-хозяйственной про­дук­ции - паль­мо­вых оре­хов, паль­мо­во­го мас­ла, ко­фе, хлоп­ка, коп­ры. Пред­при­ятия хи­мической, пи­ще­вой (про­изводсто паль­мо­во­го мас­ла, пи­ва, без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков) промышленности. Тек­стиль­ный ком­би­нат, сбор­ка ав­то­мо­би­лей, ве­ло­си­пе­дов, из­го­тов­ле­ние ме­бе­ли, це­мент­ный за­вод. ТЭС.

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