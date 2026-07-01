КОТОНУ
КОТОНУ - ород на юге Бенина.
Административный центр департамента Литтораль. Население 745,7 тыс. человек (2009 год). Железнодорожное сообщение с городами Порто-Ново, Параку, Побе, Сегборуэ. Глубоководный порт на побережье Гвинейского зал. Международный аэропорт.
Возник в первой половине XIX века на месте рыбацкой деревни. С середины XIX века в связи с запретом на работорговлю европейских держав использовался Дагомеей как тайный перевалочный пункт для отправки рабов на невольничьи суда. В 1868 году по договору с королём Дагомеи территория Котоны была уступлена Франции. С 1894 года в составе французской колонии Дагомея, с 1960 года - независимой Дагомеи (с 1975 года - Бенина). Развитие города началось после строительства в 1965 года порта.
Исследовательский институт развития, Исследовательское геологическое общество (1977 год), Национальный институт сельско-хозяйственных исследований (1992 год). Университет Абомей-Калави (основан в 1970 году как Университет Дагомеи, с 1975 года - Национальный университет Бенина, с 2001 года современное название). Музей современного африканского искусства (2005 год). Ботанический сад.
Экономический (в т. ч. финансовый) центр Бенина. Через порт Котону осуществляется вывоз сельско-хозяйственной продукции - пальмовых орехов, пальмового масла, кофе, хлопка, копры. Предприятия химической, пищевой (производсто пальмового масла, пива, безалкогольных напитков) промышленности. Текстильный комбинат, сборка автомобилей, велосипедов, изготовление мебели, цементный завод. ТЭС.