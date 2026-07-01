КОТОКУ СЮСУЙ

Котоку Сюсуй (наст. имя Котоку Дэндзиро) (05.11.1871, Накамура, префектура Коти — 24.01.1911, Токио) — японский публицист, мыслитель, общественный деятель, социалист, анархист периода правления императора Мэйдзи (1868—1912).

Ученик известного общественного деятеля и просветителя Накаэ Тёмин. В 1901 выступил с критикой империалистической политики Японии и других стран, опубликовав работу «Империализм — призрак XX века». В 1903, в преддверии Русско-японской войны 1904—1905 , вместе с Сакаи Тосихико начал издание «Народной газеты», ставшей рупором антивоенных и социалистических сил, на ее страницах опубликовал японский перевод «Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса. В 1905 после запрета газеты был заключен в тюрьму, где познакомился с трудами П. А. Кропоткина , оказавшими на него сильное влияние. В 1905—1906 совершил поездку в США, где углубил знакомство с идеями и деятелями анархизма. После возвращения порвал с социалистами, выступавшими за политическую деятельность в рамках закона — через участие в выборах, противопоставив этому акции прямого действия. В 1910 был арестован в числе других по обвинению в организации покушения на императора Мэйдзи и приговорен к смертной казни.

Лит.: Иванова Г. Д. Котоку — революционер и литератор. М., 1959.