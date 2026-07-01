КОТЛЯРЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
КОТЛЯРЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ - российский историк, правовед.
Политический деятель.
Из семьи чиновника. Окончил историко-филологический факультет (1894 год), юридический факультет (1907 год) Московского университета. Доктор всеобщей истории (1904 год), доктор права (1910 год).
Один из создателей «Союза освобождения», «Союза земцев-конституционалистов», партии кадетов (член её ЦК в 1905-1908 годы). Избран депутатом 1-й Государственной думы (1906 год); в числе других депутатов, подписавших Выборгское воззвание, был приговорён к тюремному заключению.
После прихода к власти большевиков активно включился в антисоветскую деятельность, в 1920 году привлекался к суду (осуждён условно). Впоследствии лояльно относился к советской власти. Работал в Институте советского права, Наркомате юстиции, преподавал государственное право в МГУ.
17 апреля 1938 года арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности. Расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Лейтмотив научного творчества С.А. Котляревского - идея утверждения в России правовой государственности. Сообразно этому им разрабатывалась методология исследования государства, изучался вопрос о надлежащем распределении публичной власти в государстве. Особое внимание С.А. Котляревский уделял долженствующему быть устройству и функционированию системы политических учреждений, роли закона, а также гарантиям достижимой степени гражданской свободы и гражданского равноправия.
Критически осмысливая феномен конституционного государства, его соотношения с государством правовым, С.А. Котляревский понимал под конституционным государством такую политич. форму, при которой всей совокупности народа принадлежало политич. самоопределение, а под правовым государством - «известный уклон, устремление» к господству права. К основополагающим признакам конституционного государства С.А. Котляревский относил народный суверенитет, представительное правление, федерализм, разделение властей, осуществление прав и свобод человека и гражданина. Важнейшими компонентами правового государства считались справедливость, законность, правопорядок.
Сочинения:
Конституционное государство: опыт политико-морфологического обзора. СПб., 1907. М., 2004;
Правовое государство и внешняя политика. М., 1909;
Юридические предпосылки русских основных законов. М., 1912. М., 2004;
Власть и право: проблема правового государства. М., 1915.