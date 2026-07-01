КОТЛЯРЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

КОТЛЯРЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ - российский историк, правовед.

По­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи чи­нов­ни­ка . Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет (1894 год), юри­дический факультет (1907 год) Московского университета. Доктор все­об­щей ис­то­рии (1904 год), доктор пра­ва (1910 год).

Один из соз­да­те­лей «Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния», «Сою­за зем­цев-кон­сти­ту­цио­на­ли­стов», пар­тии ка­де­тов (член её ЦК в 1905-1908 годы). Из­бран де­пу­та­том 1-й Государственной ду­мы (1906 год); в чис­ле других де­пу­та­тов, под­пи­сав­ших Вы­борг­ское воз­зва­ние, был при­го­во­рён к тю­рем­но­му за­клю­че­нию.

По­сле при­хо­да к вла­сти боль­ше­ви­ков ак­тив­но вклю­чил­ся в ан­ти­со­вет­скую дея­тель­ность, в 1920 году при­вле­кал­ся к су­ду (осу­ж­дён ус­лов­но). Впо­след­ст­вии ло­яль­но от­но­сил­ся к советской вла­сти. Ра­бо­тал в Институте советского пра­ва, Нар­ко­ма­те юс­ти­ции, пре­по­да­вал государственное пра­во в МГУ .

17 апреля 1938 года аре­сто­ван по об­ви­не­нию в контр­ре­во­люционной дея­тель­но­сти. Рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но.

Лейт­мо­тив на­учного твор­че­ст­ва С.А. Котляревского - идея ут­верж­де­ния в Рос­сии пра­во­вой го­су­дар­ст­вен­но­сти. Со­об­раз­но это­му им раз­ра­ба­ты­ва­лась ме­то­до­ло­гия ис­сле­до­ва­ния го­су­дар­ст­ва, изу­чал­ся воп­рос о над­ле­жа­щем рас­пре­де­ле­нии пуб­лич­ной вла­сти в го­су­дар­ст­ве. Осо­бое вни­ма­ние С.А. Котляревский уде­лял дол­жен­ст­вую­ще­му быть уст­рой­ст­ву и функ­цио­ни­ро­ва­нию си­сте­мы по­ли­тических уч­реж­де­ний, ро­ли за­ко­на, а так­же га­ран­ти­ям до­сти­жи­мой сте­пе­ни гражданской сво­бо­ды и гражданского рав­но­пра­вия.

Кри­ти­че­ски ос­мыс­ли­вая фе­но­мен кон­сти­ту­ци­он­но­го го­су­дар­ст­ва, его со­от­но­ше­ния с го­су­дар­ст­вом пра­во­вым, С.А. Котляревский по­ни­мал под кон­сти­ту­ци­он­ным го­су­дар­ст­вом та­кую по­ли­тич. фор­му, при ко­то­рой всей со­во­куп­но­сти на­ро­да при­над­ле­жа­ло по­ли­тич. са­мо­оп­ре­де­ле­ние, а под пра­во­вым го­су­дар­ст­вом - «из­вест­ный ук­лон, уст­рем­ле­ние» к гос­под­ству пра­ва. К ос­но­во­по­ла­гаю­щим при­зна­кам кон­сти­ту­ци­он­но­го го­су­дар­ст­ва С.А. Котляревский от­но­сил народный су­ве­ре­ни­тет, пред­ста­ви­тель­ное прав­ле­ние, фе­де­ра­лизм, раз­де­ле­ние вла­стей, осу­ще­ст­в­ле­ние прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на. Важ­ней­ши­ми ком­по­нен­та­ми пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва счи­та­лись спра­вед­ли­вость, за­кон­ность, пра­во­по­ря­док.

Сочинения:

Кон­сти­ту­ци­он­ное го­су­дар­ст­во: опыт по­ли­ти­ко-мор­фо­ло­ги­че­ско­го об­зо­ра. СПб., 1907. М., 2004;

Пра­во­вое го­су­дар­ст­во и внеш­няя по­ли­ти­ка. М., 1909;

Юри­ди­че­ские пред­по­сыл­ки рус­ских ос­нов­ных за­ко­нов. М., 1912. М., 2004;

Власть и пра­во: про­бле­ма пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва. М., 1915.