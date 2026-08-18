КОТЛЯРЕВСКИЙ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ

Котляревский, Пётр Степанович (12[23].06.1782, с. Ольховатка Купянского уезда Харьковской губ. — 21.10[02.11].1851, Феодосия) — генерал от инфантерии (1811).

Из семьи сельского священника. Записан в 4-й пехотный батальон Кубанского корпуса. Участвовал в Персидском походе (1795). С 1799 — офицер 17-го егерского полка. Участник похода в Грузию, куда по просьбе грузинского царя Георгия XII, были введены русские войска. Командуя егерской ротой, при штурме крепости Гянджи был ранен. В 1805 участвовал в боях у селений Аскорани, Шах-Булаха и у Мухратага. В 1810 занял пограничное село Мигри. Персидская 10-тысячная армия Ахмет-хана блокировала отряд К. (500 штыков). Но во время ночной атаки К. разгромил и обратил в бегство противника. 7 декабря 1810 взял крепость Ахалкалаки. Через две недели покорил всю Ахалкалакскую область. В 1812 в битве на р. Аракс и при Асландузском броде уничтожил всю персидскую армию. Во время штурма Ленкорани (30 декабря 1812) получил тяжелейшее ранение. Последствием ленкоранского боя был Гюлистанский мир , заключенный 12[24] октября 1813.

В 1813 ушел в отставку. Жил в селе Александрове возле Бахмута. С 1838 проживал в Феодосии, где познакомился с И. К. Айвазовским, который спроектировал его усыпальницу на горе Митридат.

Лит.: Ватейшвили Д. Л. Генерал П. С. Котляревский: Очерк жизни и боевой деятельности. Тбилиси, 1980; Кавказская война и ее герои. Ч. 2: Котляревский и Слепцов. СПб., 1903; Соллогуб В. А. Биография генерала Котляревского. СПб., 1901; Соханская Е. А. Биографический очерк генерала от инфантерии Котляревского. СПб., 1879.