КОТЛЯРЕВСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ
КОТЛЯРЕВСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ - украинский писатель.
Писал на украинском и русском языках. Окончил Полтавскую духовную семинарию.
Cлужил чиновником в канцелярии (1789-1793 годы), домашним учителем (1793-1796 годы). В 1796-1808 годы находился на военной службе, участник русско-турецкой войны 1806-1812 годов.
В 1817-1821 годы директор Полтавского театра, в 1827-1835 годы попечитель богоугодных заведений. В 1818 году вступил в полтавскую масонскую ложу «Любовь к истине».
Почетный член Общества любителей российской словесности. Около 1794 года И.П. Котляревский начал работу над главным своим сочинением - ироикомической поэмой «Энеида» («Енеїда», ч. 1–3, 1798 год; полное издание - 1842 год; опера Н.В. Лысенко - 1910 год). «Энеида» И.П. Котляревский, представляющая собой травестийное переложение одноименой поэмы Вергилия (с учётом ранее созданных версий П. Скаррона, А. Блумауэра, Н.П. Осипова и А.М. Котельницкого), сочетает ироническую и вместе с тем ностальгическую картину «старосветской», казацкой Украины с представлением о самобытности украинцев (изображённых в виде троянцев) как исторической нации.
Традиции украинского барокко, народно-смеховой культуры синтезированы в поэме с идеями Просвещения и элементами классицизма, мифологической условность - с достоверным воссозданием народной жизни, быта и нравов, со стихией живого украинского языка. Значительная роль в становлении украинского драматургии сыграли пьесы И.П. Котляревского, посвящённые жизни простого народа: комедия «Наталка Полтавка» (пост. в 1819 году, опубл. в 1838 году; опера Н.В. Лысенко - 1889 год) и водевиль «Солдат-чародей» («Москаль-чарiвник», пост. в 1819 году, опубл. в 1841 году).
Среди других сочинений: «Ода до князя Куракина» (созд. в 1805 году, опубл. в 1861 году). В 1952 гоуд в Полтаве был открыт Литературно-мемориальный музей Котляревского.
Сочинения:
Собр. соч. на малороссийском языке. Полтава, 1896;
Енеїда. Київ, 1988.