КОТЛЯРЕВСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ

КОТЛЯРЕВСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ - украинский писатель .

Пи­сал на украинском и русском язы­ках. Окон­чил Пол­тав­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию.

Cлужил чи­нов­ни­ком в кан­це­ля­рии (1789-1793 годы), до­маш­ним учи­те­лем (1793-1796 годы). В 1796-1808 годы на­хо­дил­ся на во­енной служ­бе, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов.

В 1817-1821 годы ди­рек­тор Пол­тав­ско­го те­ат­ра, в 1827-1835 годы по­пе­чи­тель бо­го­угод­ных за­ве­де­ний. В 1818 году всту­пил в пол­тав­скую ма­сон­скую ло­жу «Лю­бовь к ис­ти­не».

Почетный член Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти. Около 1794 года И.П. Котляревский на­чал ра­бо­ту над глав­ным сво­им сочи­не­ни­ем - ирои­ко­ми­че­ской по­эмой «Энеи­да» («Енеїда», ч. 1–3, 1798 год; пол­ное издание - 1842 год; опе­ра Н.В. Лы­сен­ко - 1910 год). «Энеи­да» И.П. Котляревский, пред­став­ляю­щая со­бой тра­ве­стий­ное пе­ре­ло­же­ние од­но­именой по­эмы Вер­ги­лия (с учё­том ра­нее соз­дан­ных вер­сий П. Скар­ро­на, А. Блу­мау­эра, Н.П. Оси­по­ва и А.М. Ко­тель­ниц­ко­го), со­че­та­ет иро­ни­че­скую и вме­сте с тем нос­таль­ги­че­скую кар­ти­ну «ста­ро­свет­ской», ка­зац­кой Ук­раи­ны с пред­став­ле­ни­ем о са­мо­быт­но­сти ук­ра­ин­цев (изо­бра­жён­ных в ви­де тро­ян­цев) как ис­то­рической на­ции.

Тра­ди­ции украинского ба­рок­ко, на­род­но-сме­хо­вой куль­ту­ры син­те­зи­ро­ва­ны в по­эме с идея­ми Про­све­ще­ния и эле­мен­та­ми клас­си­циз­ма, ми­фо­ло­гической ус­лов­ность - с до­сто­вер­ным вос­соз­да­ни­ем народной жиз­ни, бы­та и нра­вов, со сти­хи­ей жи­во­го украинского язы­ка. Зна­чительная роль в ста­нов­ле­нии украинского дра­ма­тур­гии сыг­ра­ли пье­сы И.П. Котляревского, по­свя­щён­ные жиз­ни про­сто­го на­ро­да: ко­ме­дия «На­тал­ка Пол­тав­ка» (пост. в 1819 году, опубл. в 1838 году; опе­ра Н.В. Лы­сен­ко - 1889 год) и во­де­виль «Сол­дат-ча­ро­дей» («Мо­с­каль-чарiвник», пост. в 1819 году, опубл. в 1841 году).

Сре­ди других со­чи­не­ний: «Ода до кня­зя Ку­ра­ки­на» (созд. в 1805 году, опубл. в 1861 году). В 1952 гоуд в Пол­та­ве был от­крыт Ли­те­ра­тур­но-ме­мо­ри­аль­ный му­зей Кот­ля­рев­ско­го.

Сочинения:

Собр. соч. на ма­ло­рос­сий­ском язы­ке. Пол­та­ва, 1896;

Енеїда. Київ, 1988.