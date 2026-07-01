КОТЛАС
КОТЛАС - город в России.
В юго-восточной части Архангельской обл., центр Котласского р-на. Население 59,2 тыс. человек (2008 год). Расположен на р. Северная Двина (порт), при впадении в неё р. Вычегда. Железнодорожный узел.
Не позднее начала XVII века на месте современного Котласа существовал погост Стефана Архидиакона. В писцовых книгах Устюжского у. 1623-1926 годов упоминается дер. Котлас, размещавшаяся в непосредственной близости от погоста. В конце XIX века возник пристанционный посёлок при конечной железнодорожной станции на линии Пермь - Вятка - Котлас (движение открыто в 1899 годы), который постепенно включил в свой состав близлежащие деревню и погост.
С развитием судоходства в регионе росла роль Котласа как торгового центра и пункта перевалки грузов, главным образом пшеницы и леса, с железной дороги на речные суда. В 1917 году пос. Котлас, деревни Жернаково, Петрухинская, Осокориха преобразованы в город Котлас. В ходе Гражданской войны, в 1918-1920 годы, в Котласе размещалась главная база Северо-Двинской военной речной флотилии РККФ. Районный центр Северо-Двинской губ. (1924-1929 годы), Северного края (1929-1936 годы), Северной обл. (1936-1937 годы), Архангельской обл. (с 1937 года). В 1932-1956 годы крупный центр системы ГУЛАГ, здесь находились: крупнейший на севере страны пересыльный пункт (1932-1940 годы), техническая база Главного управления лагерей железнодорожного строительства (1940-1943 годы, обеспечила постройку железной дороги Коноша - Котлас - Воркута; участок Верхняя Синега - Котлас - Кожва вступил в строй в 1942 году) и др.
Сохранились: церковь Св. Стефана Пермского (1777-1788 годы, колокольня - 1825-1829 годы, реконструирована в 1990-1995 годы), здание железнодородного вокзала (1957 год), Дом культуры железнодорожников (1960 год). Филиалы и представительства вузов, в т. ч. Архангельского государственного технического университета, Санкт-Петербургского государственого университета водных коммуникаций, Московской государственной технологической академии, Московской государственной академии водного транспорта. Централизованная библиотечная система Котласа включает 12 муниципальных библиотек-филиалов. Краеведческий музей (основан в 1964 году как историко-революционный; современое название с 1978 года). Драматический театр (1936 год).
Среди ведущих промышленных предприятий: Лимендский судостроительно-судоремонтный завод (1915 год; буксирные и грузовые суда), электромеханический завод (1970-1978 годы; ныне выпускает металлопластиковые баллоны высокого давления для хранения сжатых газов и жидкостей), лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (1999 год), мелькомбинат (2001 год).
Близ Котласа расположены: в дер. Выставка - Вотложемское городище (XIV-XV века) и Троицкая Вотложемская церковь (1753 год), в дер. Вондокурье - Троицкая церковь (1795-1806 годы, сев. придел - 1871 год), в дер. Туровец - Богоявленская и Успенская церкви (XVIII-XIX века), в дер. Медведки - Дом-музей флотоводца Н.Г. Кузнецова.