КОТЛАС

КОТЛАС - город в России.

В юго-восточной час­ти Ар­хан­гель­ской обл., центр Кот­лас­ско­го р-на. Население 59,2 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на р. Се­вер­ная Дви­на (порт), при впа­де­нии в неё р. Вы­че­гда. Железнодорожный узел.

Не позд­нее начала XVII века на ме­сте современного Котласа су­щест­во­вал по­гост Сте­фа­на Ар­хи­диа­ко­на. В пис­цо­вых кни­гах Ус­тюж­ско­го у. 1623-1926 годов упо­ми­на­ет­ся дер. Кот­лас, раз­ме­щав­шая­ся в не­пос­ред­ст­вен­ной бли­зо­сти от по­го­ста. В конце XIX века воз­ник при­стан­ци­он­ный по­сё­лок при ко­неч­ной железнодорожной станции на ли­нии Пермь - Вят­ка - Кот­лас (дви­же­ние от­кры­то в 1899 годы), ко­то­рый по­сте­пен­но вклю­чил в свой со­став близ­ле­жа­щие де­рев­ню и по­гост.

С раз­ви­ти­ем су­до­ход­ст­ва в ре­гио­не рос­ла роль Котласа как тор­го­во­го цен­тра и пунк­та пе­ре­вал­ки гру­зов, главным образом пше­ни­цы и ле­са, с же­лез­ной до­ро­ги на реч­ные су­да. В 1917 году пос. Кот­лас, де­рев­ни Жер­на­ко­во, Пет­ру­хин­ская, Осо­ко­ри­ха пре­об­ра­зо­ва­ны в го­род Котлас. В хо­де Гражданской вой­ны, в 1918-1920 годы, в Котласе раз­ме­ща­лась главная ба­за Се­ве­ро-Двин­ской во­енной реч­ной фло­ти­лии РККФ. Рай­он­ный центр Се­ве­ро-Двин­ской губ. (1924-1929 годы), Се­вер­но­го края (1929-1936 годы), Се­вер­ной обл. (1936-1937 годы), Ар­хан­гель­ской обл. (с 1937 года). В 1932-1956 годы круп­ный центр сис­те­мы ГУЛАГ, здесь на­хо­ди­лись: круп­ней­ший на се­ве­ре стра­ны пе­ре­сыль­ный пункт (1932-1940 годы), тех­ническая ба­за Главного управ­ле­ния ла­ге­рей железнодорожного строи­тель­ст­ва (1940-1943 годы, обес­пе­чи­ла по­строй­ку железной дороги Ко­но­ша - Кот­лас - Вор­ку­та; уча­сток Верх­няя Си­не­га - Кот­лас - Кож­ва всту­пил в строй в 1942 году) и др.

Со­хра­ни­лись: церковь Св. Сте­фа­на Перм­ско­го (1777-1788 годы, ко­ло­коль­ня - 1825-1829 годы, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1990-1995 годы), зда­ние железнодородного во­кза­ла (1957 год), Дом куль­ту­ры же­лез­но­до­рож­ни­ков (1960 год). Фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва ву­зов, в т. ч. Ар­хан­гель­ско­го государственного тех­нического университета, Санкт-Пе­тербургского государственого университета вод­ных ком­му­ни­ка­ций, Московской государственной тех­но­ло­гической ака­де­мии, Московской государственной ака­де­мии вод­но­го транс­пор­та. Цен­тра­ли­зо­ван­ная биб­лио­теч­ная сис­те­ма Котласа вклю­ча­ет 12 му­ни­ци­паль­ных биб­лио­тек-фи­лиа­лов. Крае­ведческий му­зей (ос­но­ван в 1964 году как ис­то­ри­ко-ре­во­лю­ци­он­ный; современое название с 1978 года). Дра­ма­тический те­атр (1936 год).

Сре­ди ве­ду­щих пром ышленных пред­при­ятий: Ли­менд­ский су­до­строи­тель­но-су­до­ре­монт­ный за­вод (1915 год; бук­сир­ные и гру­зо­вые су­да), элек­тро­ме­ха­нический за­вод (1970-1978 годы; ны­не вы­пус­ка­ет ме­тал­ло­пла­сти­ко­вые бал­ло­ны вы­со­ко­го дав­ле­ния для хра­не­ния сжа­тых га­зов и жид­ко­стей), ле­со­пиль­но-де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат (1999 год), мель­ком­би­нат (2001 год).

Близ Котласа рас­по­ло­же­ны: в дер. Вы­став­ка - Во­тло­жем­ское го­роди­ще (XIV-XV века) и Тро­иц­кая Во­тло­жем­ская церковь (1753 год), в дер. Вон­до­ку­рье - Тро­иц­кая церковь (1795-1806 годы, сев. при­дел - 1871 год), в дер. Ту­ро­вец - Бо­го­яв­лен­ская и Ус­пен­ская церк­ви (XVIII-XIX века), в дер. Мед­вед­ки - Дом-му­зей фло­то­вод­ца Н.Г. Куз­не­цо­ва.

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