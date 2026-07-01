КОТКА
КОТКА - город в Финляндии.
В ляни (губернии) Южная Финляндия. Населние 54,2 тыс. человек (2009 год). Расположен в дельте р. Кюмийоки на побережье Финского зал. Балтийского моря и близлежащих островах архипелага Котка. Транспортный узел на пересечении железнодорожных, автомобильных и морских путей из Западной Европы в Россию. Морской порт.
Основан в конце XVIII - начале XIX веков как укреплённое российское поселение. Для военных целей были построены крепость Кюминлинна (сооружение начато в 1790 году под руководством А.В. Суворова), форты Славы, Екатерины, Елизаветы и др. укрепления. В 1789-1790 годы близ Котки в прол. Руотсинсальми произошли два крупных сражения между российскими и шведскими флотами. С 1808 года Котка в Великом княжестве Финляндском, входившем в состав Российской империи. В ходе Крымской войны 1853-1856 годов подверглась сильному разрушению в результате обстрела британской эскадры (1855 год).
Статус города с 1878 года. С конца XIX века важный портовый и промышленный центр. Одно из любимых мест отдыха российского императора Александра III. С 1917 года в составе Финляндской Республики. Активное развитие Котки с 1930-х годов базировалось на транспортировке и переработке древесины, функционировании морского порта.
Среди архитектурных памятников: православная церковь Св. Николая (1795-1801 годы, арх. Я. Перрини, одно из старейших зданий Финляндии), лютеранская церковь (1898 год); частично сохранившиеся форты Елизаветы (о. Вариссаари), Славы (о. Кукоури), здание городского собрания (1933-1934 годы, арх. Э. Хеттунен). Политехнический университет Кюменлааксо (в Котке - факультеты технологий и бизнеса, морских исследований, здравоохранения).
Среди музеев: дача императора Александра III (1889 год, арх. М. Ширбек, музей с 1933 года), ледокол-музей «Тармо» (один из старейших ледоколов в мире, построен в 1907 году), Музей стекла, морской центр «Велламо» (2008 год, арх. И. Лахдельма; включает исторический, морской и краеведческий музеи, морской архив), «Маретариум» (2002 год, морская и пресноводная фауна Финляндии). Городской театр. Многочисл. рекреационные зоны: Водный парк Сапокка, Парк скульптур «Сибелиус», парки Исопуйсто и Фуксинпуйсто и др.
В экономике города доминирует сфера услуг (занято более 70% работающих, в т. ч. социальные услуги составляют св. 32%, торговля - ок. 15%, финансовые и деловые услуги - ок. 12%, транспорт и логистика - ок. 11%); одно из приоритетных направлений развития - транспортные услуги и логистика на базе морского порта (ведущие компании - «Steveco Oy», «Stella Company Group»). Морской порт Котка включает несколько терминалов (крупнейшие - Муссало, Хиетанен); один из крупнейших экспортных (грузооборот 10,5 млн. т в 2007 году, в т. ч. ок. 1/2 - внешнеторговые грузы: продукция лесообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, гранит) и главный транзитный контейнерный порт страны (ок. 570 тыс. контейнеров ДФЭ; в основном перевозки автомобилей). В промышленности (около 22% работающих) выделяются деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли, металлообработка, производство электротехнического оборудования (насосы, перемешивающие устройства для нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной и др. отраслей). Предприятия пищевой (в т. ч. мукомольной, сахарной) промышленности; производство сухих зерновых хлебцев.