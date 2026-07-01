КОТКА

КОТКА - город в Финляндии.

В ля­ни (гу­бер­нии) Южная Фин­лян­дия. Населние 54,2 тыс. человек (2009 год). Рас­по­ло­жен в дель­те р. Кю­мий­о­ки на по­бе­ре­жье Фин­ско­го зал. Бал­тий­ско­го моря и близ­ле­жа­щих ост­ро­вах ар­хи­пе­ла­га Кот­ка. Транс­порт­ный узел на пе­ре­се­че­нии железнодорожных, ав­то­мобиль­ных и морских пу­тей из Западной Ев­ро­пы в Рос­сию. Морской порт.

Ос­но­ван в конце XVIII - начале XIX веков как ук­ре­п­лён­ное российское по­се­ле­ние. Для во­енных це­лей бы­ли по­строе­ны кре­пость Кю­мин­лин­на (со­ору­же­ние на­ча­то в 1790 году под руководством А.В. Су­во­ро­ва), фор­ты Сла­вы, Ека­те­ри­ны, Ели­за­ве­ты и др. ук­ре­п­ле­ния. В 1789-1790 годы близ Котки в прол. Ру­от­син­саль­ми про­изош­ли два круп­ных сра­же­ния ме­ж­ду российскими и шведскими фло­та­ми. С 1808 года Котка в Ве­ли­ком кня­же­ст­ве Фин­лянд­ском, вхо­див­шем в со­став Российской им­пе­рии. В хо­де Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов под­вер­глась силь­но­му раз­ру­ше­нию в ре­зуль­та­те об­стре­ла британской эс­кад­ры (1855 год).

Ста­тус го­ро­да с 1878 года. С конца XIX века важ­ный пор­то­вый и промышленный центр. Од­но из лю­би­мых мест от­ды­ха российского императора Алек­сан­д­ра III. С 1917 года в со­ста­ве Финляндской Рес­пуб­ли­ки. Ак­тив­ное раз­ви­тие Котки с 1930-х годов ба­зиро­ва­лось на транс­пор­ти­ров­ке и пе­ре­ра­бот­ке дре­ве­си­ны, функ­цио­ни­ро­ва­нии морского пор­та.

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков: пра­во­слав­ная церковь Св. Ни­ко­лая (1795-1801 годы, арх. Я. Пер­ри­ни, од­но из ста­рей­ших зда­ний Фин­лян­дии), лю­те­ран­ская церковь (1898 год); час­тич­но со­хра­нив­шие­ся фор­ты Ели­за­ве­ты (о. Ва­рис­саа­ри), Сла­вы (о. Ку­ко­у­ри), зда­ние городского со­б­ра­ния (1933-1934 годы, арх. Э. Хет­ту­нен). По­ли­тех­ни­че­ский университет Кю­мен­ла­ак­со (в Котке - фа­куль­те­ты тех­но­ло­гий и биз­не­са , морских ис­сле­дова­ний, здра­во­охра­не­ния).

Сре­ди му­зе­ев: да­ча императора Алек­сан­д­ра III (1889 год, арх. М. Шир­бек, му­зей с 1933 года), ле­до­кол-му­зей «Тар­мо» (один из ста­рей­ших ле­до­ко­лов в ми­ре, по­стро­ен в 1907 году), Му­зей стек­ла, морской центр «Вел­ла­мо» (2008 год, арх. И. Лах­дель­ма; вклю­ча­ет ис­то­рический, мор­ской и крае­ведческий му­зеи, мор­ской архив), «Ма­ре­та­ри­ум» (2002 год, мор­ская и пре­сно­вод­ная фау­на Фин­лян­дии). Городской те­атр. Мно­го­числ. рек­реа­ци­он­ные зо­ны: Вод­ный парк Са­пок­ка, Парк скульп­тур «Си­бе­ли­ус», пар­ки Исо­пуй­сто и Фук­син­пуй­сто и др.

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то бо­лее 70% ра­бо­таю­щих, в т. ч. со­ци­аль­ные ус­лу­ги со­став­ля­ют св. 32%, тор­гов­ля - ок. 15%, фи­нан­со­вые и де­ло­вые ус­лу­ги - ок. 12%, транс­порт и ло­ги­сти­ка - ок. 11%); од­но из при­ори­тет­ных на­прав­ле­ний раз­ви­тия - транс­порт­ные ус­лу­ги и ло­ги­сти­ка на ба­зе морского пор­та (ве­ду­щие ком­па­нии - «Ste­veco Oy», «Stella Company Group»). Морской порт Котка вклю­ча­ет несколько тер­ми­на­лов (круп­ней­шие - Мус­са­ло, Хие­та­нен); один из круп­ней­ших экс­порт­ных (гру­зо­обо­рот 10,5 млн. т в 2007 году, в т. ч. ок. 1/2 - внеш­не­тор­го­вые гру­зы: про­дук­ция ле­со­об­ра­ба­ты­ваю­щей и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промышленности, гра­нит) и глав­ный тран­зит­ный кон­тей­нер­ный порт стра­ны (ок. 570 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ; в основном пе­ре­воз­ки ав­то­мо­би­лей). В промышленности (около 22% ра­бо­таю­щих) вы­де­ля­ют­ся де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная от­рас­ли, ме­тал­ло­об­ра­бот­ка , про­изводство элек­тро­тех­нического обо­ру­до­ва­ния (на­со­сы, пе­ре­ме­ши­ваю­щие уст­рой­ст­ва для неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной и др. от­рас­лей). Пред­при­ятия пи­ще­вой (в т. ч. му­ко­моль­ной, са­хар­ной) промышленности; про­изводство су­хих зер­но­вых хлеб­цев.

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