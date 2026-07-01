КОТИН Жозэф Яковлевич

Конструктор танков, генерал-полковник инженерно-технической службы (1965).

Родился в городе Павлоград (ныне Днепропетровская область Украины) в семье рабочего. Работал слесарем и одновременно учился на рабфаке. Поступил в Военно-техническую академию им. Ф. Э. Дзержинского, которую окончил в 1932 г. В 1931 г. вступил в ВКП(б). Работал инженером конструкторского бюро академии, затем начальником проектно-конструкторского сектора, начальником отделения научно-исследовательского и учебного отдела Военной академии механизации и моторизации РККА. С 1937 г.— начальник Специального конструкторского бюро Кировского завода в Ленинграде. Возглавил конструирование тяжелых танков с противоснарядной броней СМК и КВ («Клим Ворошилов»). В декабре 1939 г. танк КВ был принят на вооружение Красной Армии и использовался в советско-финской войне 1939-1940 гг., где прошел испытания в боевой обстановке. За создание тяжелых танков Котин был удостоен звания Героя Социалистического Труда (1941 г.). В годы Великой Отечественной войны Котин возглавлял конструкторское бюро Челябинского танкового завода («танкограда») и одновременно был заместителем наркома танковой промышленности СССР. Под его руководством были разработаны тяжелые танки КВ-1С, КВ-85, ИС-1 («Иосиф Сталин»). В 1943 г. создан ИС-2 — один из самых мощных танков 2-й мировой войны, обладавший 122-мм пушкой и лобовой броней в 90-120 мм. Немецкие тяжелые танки избегали вступать с ИС-2 в открытый бой и действовали против него, как правило, из укрытий и засад. На базе тяжелых танков Котин сконструировал самоходные артиллерийские установки (САУ) СУ-152, ИСУ-152 (1943 г.), ИСУ-122 (1944 г.). В 1943 г. Котин стал доктором технических наук. После войны руководил работами по созданию тяжелых танков ИС-4 (1947 г.), Т-10 (1953 г.), плавающего танка ПТ-76 (1951 г.) и плавающего бронетранспортера БТР-50П, трелевочного трактора КТ-12 (1948 г.) и колесного трактора К-700 («Кировец», 1963) и др. С 1968 г.— заместитель министра оборонной промышленности СССР.