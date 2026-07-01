КОТИ РЕНЕ ЖЮЛЬ ГЮСТАВ

КОТИ РЕНЕ ЖЮЛЬ ГЮСТАВ - французский государтсвенный и политический деятель.

Из ка­то­лической учи­тель­ской се­мьи. В 1899-1902 годы изу­чал пра­во и фи­ло­со­фию в университете г. Кан, по­сле че­го ра­бо­тал ад­во­ка­том в Гав­ре.

Уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны . В 1923-1935 годы депутат Национального со­б­ра­ния от Рес­пуб­ли­кан­ско­го сою­за, в декабре 1930 года по­мощ­ник заместителя министра внутренних дел, в 1935-1940 годы се­на­тор.

В ию­ле 1940 года го­ло­со­вал за на­де­ле­ние мар­ша­ла А.Ф. Пе­те­на вла­ст­ны­ми пол­но­мо­чия­ми, од­на­ко вско­ре ак­тив­но вклю­чил­ся в Дви­же­ние Со­про­тив­ле­ния.

В 1944-1945 годы член со­зван­ной Ш. де Гол­лем в Ал­жи­ре Временной консуль­та­тив­ной ас­самб­леи.

В 1945 и 1946 годы из­бирал­ся де­пу­та­том Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, председатель фрак­ции «не­за­ви­си­мых рес­пуб­ли­кан­цев», в 1946-1948 годы член Национального соб­ра­ния. В 1947-1948 годы министр ре­кон­ст­рук­ции и ур­ба­ни­за­ции, в 1948-1953 годы се­на­тор. 23 декабря 1953 года из­бран пре­зиден­том Французской рес­пуб­ли­ки.

В мае 1958 года, с на­ча­лом ан­ти­пра­ви­тельственного мя­те­жа в Ал­жи­ре, ввёл в стра­не чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние, пред­ло­жил кан­ди­да­ту­ру Ш. де Гол­ля на пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра стра­ны. Со­дей­ст­во­вал при­ня­тию в сентябре 1958 году но­вой кон­сти­ту­ции, ус­та­но­вив­шей во Фран­ции ре­жим пре­зи­дент­ской рес­пуб­ли­ки и но­вый по­ря­док из­бра­ния пре­зи­ден­та - на все­об­щих вы­бо­рах. В январе 1959 года, по­сле про­ве­де­ния дос­роч­ных вы­бо­ров, пе­ре­дал пре­зи­дент­ский пост де Гол­лю, был на­зна­чен член Кон­сти­туционного со­ве­та.