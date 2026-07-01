КОТИ РЕНЕ ЖЮЛЬ ГЮСТАВ
КОТИ РЕНЕ ЖЮЛЬ ГЮСТАВ - французский государтсвенный и политический деятель.
Из католической учительской семьи. В 1899-1902 годы изучал право и философию в университете г. Кан, после чего работал адвокатом в Гавре.
Участник Первой мировой войны. В 1923-1935 годы депутат Национального собрания от Республиканского союза, в декабре 1930 года помощник заместителя министра внутренних дел, в 1935-1940 годы сенатор.
В июле 1940 года голосовал за наделение маршала А.Ф. Петена властными полномочиями, однако вскоре активно включился в Движение Сопротивления.
В 1944-1945 годы член созванной Ш. де Голлем в Алжире Временной консультативной ассамблеи.
В 1945 и 1946 годы избирался депутатом Учредительного собрания, председатель фракции «независимых республиканцев», в 1946-1948 годы член Национального собрания. В 1947-1948 годы министр реконструкции и урбанизации, в 1948-1953 годы сенатор. 23 декабря 1953 года избран президентом Французской республики.
В мае 1958 года, с началом антиправительственного мятежа в Алжире, ввёл в стране чрезвычайное положение, предложил кандидатуру Ш. де Голля на пост премьер-министра страны. Содействовал принятию в сентябре 1958 году новой конституции, установившей во Франции режим президентской республики и новый порядок избрания президента - на всеобщих выборах. В январе 1959 года, после проведения досрочных выборов, передал президентский пост де Голлю, был назначен член Конституционного совета.